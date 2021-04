കോടതി പറഞ്ഞു: രാത്രിജോലിക്ക് വനിതകളെ വിലക്കരുത്; ട്രീസ പൊരുതി നേടി ചരിത്രവിധി

കൊച്ചി∙ രാത്രി ജോലികൾക്കു ശേഷിയുള്ളവരല്ലേ സ്ത്രീകൾ? ആർക്കാണു സംശയം? ഹൈക്കോടതിക്ക് എന്തായാലും സംശയമില്ല. ചവറ കെഎംഎംഎല്ലിൽ സേഫ്റ്റി ഓഫിസർ തസ്തികയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാനാവില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥ ചോദ്യം ചെയ്തു കോടതിയിലെത്തിയ കൊല്ലം സ്വദേശിനി ട്രീസ ജോസ്ഫിന് അത്ര പോലും സംശയമില്ല. ‘അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായാൽ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്ടി മേഖലയിലുള്ളവർ സമയം നോക്കാതെ ജോലി ചെയ്തേ മതിയാകൂ. പുരുഷനായാലും സ്ത്രീയായാലും അതു വേണ്ടി വരും. ഈ മേഖലയിൽ നേടിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് തൊഴിലിന്റെ സ്വഭാവം ഏറെക്കുറെ ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട്.

ആവശ്യം വന്നാൽ ഏതുനേരത്തും ജോലി ചെയ്യാനാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസവുമുണ്ട്’– ഇരുപത്തിയഞ്ചുകാരിയായ ട്രീസ പറഞ്ഞു. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന കാരണത്താൽ സ്ത്രീകൾക്കു തൊഴിൽ അവസരം നിഷേധിക്കരുതെന്നു ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചതു ട്രീസയുടെ ഹർജിയിലായിരുന്നു. ഏതു നേരത്തും സ്ത്രീകൾക്കു ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കുകയാണു സർക്കാരും അധികാരികളും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അനു ശിവരാമൻ തന്റെ വിധിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

കൈവിട്ട ജോലി, മുൻപും

പ്ലസ് ടു കാലം വരെ വിദേശത്തു മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പമായിരുന്ന ട്രീസ കുസാറ്റിലാണു ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്ടി എൻജിനീയറിങ് പഠിച്ചത്. 53 പേരുള്ള ബാച്ചിൽ ട്രീസ ഉൾപ്പെടെ 3 പെൺകുട്ടികൾ. അതിൽ 2 പേർ വിദേശങ്ങളിൽ തൊഴിൽ നേടി. നാട്ടിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ ജോലി കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ട്രീസയ്ക്ക് ഇതു രണ്ടാമത്തെ അനുഭവം.

വിഎസ്എസ്‌സിയിൽ ഫയർ ഡിപാർട്ട്മെന്റിലെ ജോലിയാണു മുൻപു കൈവിട്ടു പോയത്. 2000 അപേക്ഷകരിൽ നിന്നു ഷോർട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട 70 പേരിൽ ഏക സ്ത്രീ ട്രീസയായിരുന്നു. മെഡിക്കൽ പരിശോധന വരെയെത്തിയ ശേഷം ‘അൺഫിറ്റ്’ എന്നു പറഞ്ഞു പുറത്തിരുത്തി. അപേക്ഷ എല്ലാവർക്കും ഓപൺ ആണെങ്കിലും ആരോഗ്യ പരിശോധനാ മാനദണ്ഡം പുരുഷന്മാർക്കു യോജിച്ച ശാരീരിക യോഗ്യതകളാണെന്ന് അറിഞ്ഞതായി ട്രീസ പറഞ്ഞു. അതിലൊരു മാറ്റം പരിഗണിക്കുമെന്നു തന്നെയാണു പ്രതീക്ഷ.

ഹർജി, കോടതി വിധി

കെഎംഎംഎല്ലിൽ എൻജിനീയർ ട്രെയിനി (സേഫ്റ്റി) ആയി ജോലി ചെയ്തു. അതിനിടെയാണു സേഫ്റ്റി ഓഫിസറുടെ സ്ഥിരം തസ്തികയിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. നിയമനം പുരുഷന്മാർക്കു മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണു ബന്ധു കൂടിയായ അഡ്വ. പി. ആർ. മിൽട്ടന്റെ സഹായത്തോടെ നിയമനടപടിക്കു മുതിർന്നത്. കേസിനു ഫലമുണ്ടായി. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിലെ സേഫ്റ്റി ഓഫിസർ നിയമനത്തിന് സേഫ്റ്റി എൻജിനീയറിങ് ബിരുദധാരിയെ പരിഗണിക്കില്ലെന്നു പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അപേക്ഷ പരിഗണിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. ‘ഭാവി തലമുറയ്ക്കു കൂടി ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണു വിധി. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അതു പ്രയോജനപ്പെടുന്നതിൽ സന്തോഷം. സ്ത്രീശാക്തീകരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ കാലത്തും ഇത്തരം തടസ്സങ്ങൾ തന്നെയാണു മുന്നിൽ. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഏറെ സ്ത്രീകൾ ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.’– ട്രീസ പറഞ്ഞു.

ലോകം മാറിയെന്നു കോടതിയും

ഫാക്ടറി നിയമം 66 (1) ബി വകുപ്പനുസരിച്ച് രാവിലെ 6 മുതൽ വൈകിട്ട് 7 വരെ മാത്രമേ സ്ത്രീകളെ ജോലി ചെയ്യിക്കാവൂ എന്ന വ്യവസ്ഥയാണു തടസ്സമായി അധികൃതർ ഉന്നയിക്കുന്നത്. നിയമം നടപ്പാക്കിയ 1948ൽ ഫാക്ടറി/സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളെ രാത്രി ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നതു ചൂഷണവും അവകാശ ലംഘനവുമായാണു കണ്ടിരുന്നതെന്നു കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്നു കാലം മാറിയെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

‘സ്ത്രീകൾ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നു ലോകം എത്രയോ മുന്നേറി. സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകൾ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു. ആരോഗ്യ പരിചരണം, ഐടി, ഏവിയേഷൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ രാപകൽ ഭേദമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. പ്രഫഷനൽ മേഖലകളിൽ 24 മണിക്കൂറും സ്ത്രീകളെ ഡ്യൂട്ടിക്കു നിയോഗിക്കുകയും അവർ കഴിവു തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രാത്രി ജോലിക്കു സന്നദ്ധരായി സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ടു വരുമ്പോൾ സ്ത്രീക്ഷേമത്തിനു വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഫാക്ടറി നിയമവ്യവസ്ഥ തടസ്സമായി ഉന്നയിക്കരുത്’– കോടതി പറഞ്ഞു.

സർക്കാരും കമ്പനിയും പറഞ്ഞത്:

സേഫ്റ്റി ഓഫിസറുടേത് 24 മണിക്കൂർ ജോലിയാണെന്നും ഫാക്ടറി നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥയാണു തടസ്സമെന്നും കെഎംഎംഎൽ വാദിച്ചു. നിയമന വിജ്ഞാപനം ഇറക്കുംമുൻപ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ഡയറക്ടറുടെ അഭിപ്രായം തേടിയതാണെന്നും അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, സ്ത്രീകൾക്കു രാത്രി ജോലി അനുവദിക്കുന്ന ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ് 2020 ഓഗസ്റ്റ് 5ലെ മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച് കേന്ദ്രത്തിന് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിച്ചു. രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം വേണമെന്നും അറിയിച്ചു. ഏതായാലും, സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ എടുത്തു കൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കു രാത്രി ജോലികൾ അനുവദിക്കാമെന്ന ചട്ടഭേദഗതിക്കു സംസ്ഥാനം ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതു കൂടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു കോടതിവിധി.

English Summary: Tresa Josephine's Legal Fight and High Court's Historical Verdict on Night Shift for Women