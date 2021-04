യുഡിഎഫ് പിന്തുണച്ചു; തിരുവൻവണ്ടൂർ പഞ്ചായത്തിൽ സിപിഎം അംഗം പ്രസിഡന്റ്

ആലപ്പുഴ ∙ തിരുവൻവണ്ടൂർ പഞ്ചായത്തിൽ യുഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ സിപിഎം അംഗം പ്രസിഡന്റായി. ബിന്ദു കുരുവിള വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ബിന്ദുവിന് ആറും ബിജെപിയിലെ സജു ഇടക്കല്ലിലിന് അഞ്ചും വോട്ട് ലഭിച്ചു. ഒരു വോട്ട് അസാധുവായി.

സ്വതന്ത്ര അംഗം പി.വി.സജൻ വിട്ടുനിന്നു. മുൻപു രണ്ടു തവണ യുഡിഎഫ് ബിന്ദുവിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, യുഡിഎഫ് സഹായം വേണ്ടെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു ബിന്ദു രാജി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ബിജെപി–5, സിപിഎം–4, കോൺഗ്രസ് –3, സ്വതന്ത്രൻ –1 എന്നിങ്ങനെയാണു കക്ഷിനില.

