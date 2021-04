വാഷിങ്ടൻ∙ കോവിഡ് വാക്സീൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വേണമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യത്തോട് അനുഭാവപൂർവം പ്രതികരിച്ച് യുഎസ്. മരുന്നു നിർമാണത്തിനായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ യുഎസ്സിന് മനസ്സിലാകുമെന്നും ആവശ്യമായ പരിഗണന നൽകുമെന്നും ബൈഡന്‍ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.

ആഭ്യന്തര വാക്സീൻ നിർമിതിക്ക് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ കൂടുതൽ ആവശ്യമായി വന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതിയെ ബാധിച്ചതെന്ന് യുഎസ് അറിയിച്ചു. കയറ്റുമതി വിലക്കുകളൊന്നും രാജ്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ആഭ്യന്തര ആവശ്യം വർധിച്ചതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെന്നുമാണ് യുഎസ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം.

കോവിഡ് ഏറ്റവും മോശമായി ബാധിച്ച രാജ്യമായ യുഎസ്സിൽ കോവിഡ് വാക്സീൻ, പിപിഇ കിറ്റ് നിർമാണത്തിന് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിഗണന നൽകണമെന്ന് നേരത്തെ ഡോണൾഡ് ട്രംപും ഇപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഭ്യന്തര നിർമിതിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുകയാണ് യുഎസ് കമ്പനികൾ. ഫൈസർ, മോഡേണ എന്നീ വാക്സീനുകളാണ് യുഎസ്സിൽ നിർമിക്കുന്നത്. ജൂലൈ 4നു മുമ്പ് രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും വാക്സീൻ നൽകുക എന്ന മഹായജ്ഞത്തിലാണ് യുഎസ് കമ്പനികൾ. അതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യയടക്കം രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാരുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ആഭ്യന്തര ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് യുഎസ് നൽകുന്നത്.



ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്സീൻ നിർമാതാക്കളായ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സിഇഒ അദാർ പൂനാവാല കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനെ ടാഗ് ചെയ്ത ഇട്ട ട്വീറ്റാണ് ഈ പ്രശ്നം ലോകശ്രദ്ധയിലെത്തിച്ചത്. യഥാർഥത്തിൽ ഈ വൈറസിനെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് പോരാടുന്നതെങ്കിൽ വാക്സീൻ നിർമാണത്തിനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ യുഎസിനു പുറത്തേക്കു കൂടി ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് പൂനാവാല ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. യുഎസ്സിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ തരൻജിത് സിങ് സന്ധുവും ഇക്കാര്യം ബൈഡൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.



English Summary :"Understand India's Pharmaceutical Needs": US On Raw Materials Needed For COVID-19 Vaccine