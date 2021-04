യുപിയില്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ ഇല്ല: ഹൈക്കോടതി വിധി സ്റ്റേ ചെയ്ത് സുപ്രീംകോടതി

ലക്നൗ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ അഞ്ചു നഗരങ്ങളിൽ ലോക്‌ഡൗൺ ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധി സുപ്രീംകോടതി താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞു. ലോക്ഡൗൺ ഭരണപരമായ തടസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും കോവിഡിനെ തടയാൻ അവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും സർ‍ക്കാര്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കോവിഡിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ നടപടികളെക്കുറിച്ച് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം കേസ് വീണ്ടും കോടതി പരിഗണിക്കും.

കോവിഡിനെ നേരിടുന്നതിനായി ലക്നൗ, പ്രയാഗ്‌രാജ്, വാരാണസി, കാൻപുർ, ഗൊരഖ്പുർ എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ ഏപ്രിൽ 26 വ‌രെ ലോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് തിങ്കളാഴ്ച അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. കോവിഡ് സംസ്ഥാനത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് ലക്നൗ, പ്രയാഗ്‌രാജ്, വാരാണസി, കാൻപുർ, ഗൊരഖ്പുർ എന്നീ നഗരങ്ങളിലെ മെഡിക്കൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ ദുർബലമാക്കിയെന്നും അതിനാൽ ലോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നുമായിരുന്നു അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. എന്നാൽ സർക്കാരിന് ജനങ്ങളുടെ ജീവനേയും ജീവിതത്തെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നതായിരുന്നു യോഗി ആദിത്യനാഥ് സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം.

മതപരമായ ചടങ്ങുകൾക്കുള്ള വിലക്ക്, ഓഫിസുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഷോപ്പിങ് മാളുകൾ എന്നിവ തുറക്കരുത് തുടങ്ങിയ നിര്‍ണായക നിർദേശങ്ങളും കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. പൊതുപരിപാടികൾ, വിവാഹങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിവാഹങ്ങൾക്ക് ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 25 പേർക്കാണ് വിവാഹത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുക. റോഡിലൂടെയുള്ള പൊതുഗതാഗതത്തിനും നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തി.

