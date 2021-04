തിരുവനന്തപുരം∙ ഭീമ ജ്വല്ലറി ഉടമയുടെ വീട്ടില്‍ കവര്‍ച്ച നടത്തിയത് കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി മോഡല്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ മോഷ്ടാവെന്നു സംശയം. മോഷണത്തിനു പല തവണ ഡല്‍ഹി പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായ ഇര്‍ഫാൻ എന്നയാളിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ഇതിനായി ഡല്‍ഹി പൊലീസില്‍നിന്ന് വിവരം തേടിയിരിക്കുകയാണ് മ്യൂസിയം പൊലീസ്.

ഭീമ ജ്വല്ലറി ഉടമ ഡോ. ബി. ഗോവിന്ദന്റെ കവടിയാറിലുള്ള വീട്ടില്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് കവര്‍ച്ച നടന്നത്. ബെംഗളൂരുവിലേക്കു പോകാൻ മകൾ തയാറാക്കി വച്ചിരുന്ന ബാഗിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളും 60,000 രൂപയും മോഷണം പോയി. വലിയ തെളിവുകളൊന്നും മോഷ്ടാവ് അവശേഷിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും സിസിടിവിയില്‍ കൃത്യമായി കുടുങ്ങി. ഈ ചിത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് വഴിത്തിരിവാകുന്ന സൂചന പൊലീസിനു ലഭിച്ചത്.

ചിത്രത്തിലുള്ളത് ഡല്‍ഹിയിലെ മോഷ്ടാവ് ഇര്‍ഫാനാണെന്നാണു സംശയം. ഇര്‍ഫാന്‍ ഒന്നിലേറെ തവണ മോഷണത്തിന് പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. ഇര്‍ഫാന്റെ കയ്യിൽ പച്ചകുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് സംശയത്തിനു കാരണം. എന്നാല്‍ ഇയാളാണെന്ന് പൂർണമായി ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനായി ഡല്‍ഹി പൊലീസിന്റെ സഹായം തേടിയിരിക്കുകയാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന മ്യൂസിയം പൊലീസ്.

വന്‍കിട സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബിസിനസുകാരുടെ വീടുകളിലും മോഷണം നടത്തുന്നതാണ് ഇര്‍ഫാന്റെ രീതി. മോഷണം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പണത്തിന്റെ പകുതിയും സമൂഹവിവാഹം പോലുള്ള സാമൂഹിക സേവനങ്ങള്‍ക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇര്‍ഫാന് ആരാധകരും ഏറെയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഡല്‍ഹിയിലെ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയാണോ തിരുവനന്തപുരത്തെ മോഷ്ടാവെന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് പൊലീസ്.

English Summary: Bhima Jewellery owner's house theft - Is the thief Kayamkulam Kochunni in Delhi?