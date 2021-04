റായ്പുർ∙ കോവിഡ് വാക്സീന്റെ പൂർണ ചെലവ് സംസ്ഥാനം വഹിക്കുമെന്ന് ഛത്തീസ്ഗഡ് സർക്കാർ. 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കുള്ള വാക്സീൻ ചെലവ് സർക്കാർ വഹിക്കും. ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്ത് നടപടിയും സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഛത്തീസ്ഗഡ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.



