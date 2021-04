മിസൈലുകൾ, രഹസ്യദ്വീപുകള്‍.. സമുദ്രത്തിലും ഇന്ത്യക്കു നേരെ ചൈന; പക്ഷേ തൊടാനാവില്ല

ന്യൂഡൽഹി∙ കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര മേഖലയിൽ ചൈനീസ് കപ്പലുകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്മിറൽ കരംബീർ സിങ്ങിന്റെ പരാമർശം, സമുദ്രമേഖലയിൽ ചൈനയുടെ രഹസ്യ കടന്നുകയറ്റ നീക്കങ്ങളിലേക്കു കൂടിയാണു വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. ഗൾഫ്, ആഫ്രിക്കൻ, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള വ്യാപാരബന്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചൈനയുടെ ചരക്കു കപ്പലുകളും അവയ്ക്ക് അകമ്പടി പോകുന്ന ചൈനീസ് സേനയുടെ (പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി നേവി– പിഎൽഎഎൻ) യുദ്ധക്കപ്പലുകളുമാണ് ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലൂടെ നീങ്ങുന്നത്. അവയെല്ലാം ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള പ്രദേശത്തേക്കു കടക്കാനുള്ള പരസ്യമായ ശ്രമങ്ങൾ വളരെ വിരളമാണെങ്കിലും സമുദ്ര മേഖലയിൽ തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള രഹസ്യ നീക്കങ്ങൾ ചൈന നടത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിലയിരുത്തൽ. തീരത്തുനിന്ന് സമുദ്രത്തിൽ 200 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ദൂരമാണ് (എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇക്കണോമിക് സോൺ – ഇഇസെഡ്) ഇന്ത്യയുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള പ്രദേശം.

അർജന്റീനയുടെ എക്സ്ക്ലുസിവ് ഇക്കണോമിക് സോണിലേക്കു കടന്ന ചൈനീസ് കപ്പലിനെ അർജന്റീന നാവികസേന നീക്കുന്നു. 2020ലെ ചിത്രം. Handout Photo:ARGENTINA'S NAVY PRESS OFFICE / AFP

വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത അയൽവാസി

കിഴക്കൻ ലഡാക്ക് അതിർത്തിയിലെ കടന്നുകയറ്റത്തിനും ഗൽവാൻ താഴ്‍വരയിലെ അതിക്രമത്തിനും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ചൈനയെ ഒരുതരത്തിലും വിശ്വസിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സേനകളുടെ നിലപാട്. കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങൾ കയ്യടക്കാനുള്ള ശ്രമം ഒരുവശത്തു നടത്തുന്ന ചൈന, മറുവശത്ത് സമുദ്ര മേഖലയിലും സമാന നീക്കങ്ങൾ നടത്താൻ മടിക്കില്ലെന്നാണു നിഗമനം. കര, വ്യോമ മേഖലകളിലുള്ള കരുത്ത് പക്ഷേ, നാവിക സേനാതലത്തിൽ ചൈനയ്ക്കില്ല. ഭൗമശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം കൊണ്ടു സമുദ്രമേഖലയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള മേൽക്കൈ ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റ ശ്രമങ്ങൾ ദുഷ്കരമാക്കുന്നു.

2008ൽ കടൽക്കൊള്ളക്കാരെ നേരിടാനുള്ള ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൊമാലിയയോടു ചേർന്നുള്ള ഏഡൻ ഉൾക്കടലിലേക്ക് 3 യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ നിയോഗിച്ചാണു ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിൽ ചൈനീസ് സേന ആദ്യമായി സാന്നിധ്യമറിയിച്ചത്. തുടർന്നിങ്ങോട്ട് സമുദ്ര മേഖലയിൽ ചൈനയുടെ സദാ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഒരേസമയം 64 മിസൈലുകൾ വർഷിക്കാൻ കെൽപുള്ള യുദ്ധക്കപ്പൽ (ടൈപ്പ് 052 ഡി ഡിസ്ട്രോയർ) 2019ൽ ചൈനീസ് സേനയുടെ ഭാഗമായി പ്രദേശത്തെത്തിയിരുന്നു.

ചൈനയുടെ വ്യാപാര വഴി

ദക്ഷിണ ചൈന കടലിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ചൈനീസ് കപ്പലുകൾ മലാക്ക കടലിടുക്ക് വഴി ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാണു ഗൾഫ് അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്കു നീങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സമുദ്രമേഖലയിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ കരുത്തുറ്റ സാന്നിധ്യം ചൈനയെ എക്കാലവും അലോസരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചൈനയിലേക്കുള്ള ഇന്ധന ഇറക്കുമതിയുടെ 80 ശതമാനവും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് സമുദ്രമാർഗമാണ് എത്തുന്നത്. ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള ചൈനീസ് ഉൽപന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയുടെ നല്ലൊരു പങ്കും സമുദ്രത്തിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ, ഈ മേഖലയിലൂടെയുള്ള ചരക്കു നീക്കത്തിൽ നേരിടുന്ന നേരിയ തടസ്സങ്ങൾ പോലും ചൈനയ്ക്കു വൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടാക്കും.

ബെയ്ജിങ്ങിൽ ചൈനീസ് നാവികസേനയുടെ പ്രദർശനശാലയ്ക്കു സമീപം ചിത്രമെടുക്കുന്നവർ. Photo: WANG ZHAO / AFP

നിർണായകമായി മലാക്ക

സമുദ്ര മേഖലയിൽ ചൈന ഏറ്റവും ആശങ്കയോടെ കാണുന്ന പ്രദേശമാണ് മലാക്ക കടലിടുക്ക് – പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ ദക്ഷിണ ചൈന കടലിൽനിന്ന് ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന ഇടനാഴി. പ്രധാനമായും മലേഷ്യ, ഇന്തൊനീഷ്യ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള കടലിടുക്ക് ആണിത്. തായ്‌ലൻഡ്, സിംഗപ്പൂർ എന്നിവയുടെ ചെറു ഭാഗങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന കടലിടുക്കിന്റെ ആകെ ദൂരം 930 കിലോമീറ്റർ. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വീതി 2.8 കിലോമീറ്റർ; കൂടിയത് 250 കിലോമീറ്റർ. ഹോർമുസ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ധന നീക്കത്തിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ കടലിടുക്കാണിത്. പ്രതിവർഷം ശരാശരി കടന്നുപോകുന്നത് 1.20 ലക്ഷം കപ്പലുകൾ.

മലാക്കയിൽ ശക്തി ആർക്ക്?

ചൈനീസ് കപ്പലുകൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ദൂരം കുറഞ്ഞ പാതയാണിത്. ഈ മേഖലയിൽ ചൈനയേക്കാൾ കരുത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്കാണ്. മലാക്ക കടലിടുക്കിനു സമീപമാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളെന്നതാണു കാരണം. ഇവിടെ ഇന്ത്യയുടെ കര, നാവിക, വ്യോമ സേനകളുടെ സംയുക്ത കമാൻഡ് (ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ കമാൻഡ്) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. 2001ൽ നിലവിൽ വന്ന കമാൻഡ്, രാജ്യത്തെ ഏക സംയുക്ത സേനാ കമാൻഡ് ആണ്.

2019ൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ചൈനയും ഇറാനും റഷ്യയും സംയുക്ത നാവികാഭ്യാസം നടത്തിയപ്പോള്‍ കടന്നു പോകുന്ന ചൈനീസ് കപ്പൽ. Photo: HO / Iranian Army office / AFP

മലാക്ക കടലിടുക്ക് ഉൾപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ദ്രുതഗതിയിൽ സേനാ സന്നാഹം അണിനിരത്താനും യുദ്ധക്കപ്പലുകൾക്കു പിന്തുണയുമായി ആകാശത്ത് യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ വിന്യസിക്കാനും പോർട്ട് ബ്ലെയർ ആസ്ഥാനമായ കമാൻഡിനു സാധിക്കും. യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കിറങ്ങാവുന്ന എയർ സ്ട്രിപ്പുകളും കമാൻഡിന്റെ ഭാഗമായി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡമാനിൽ നിന്ന് 1092 കിലോമീറ്റർ ആണ് മലാക്കയിലേക്കുള്ള ദൂരം. മറുവശത്ത് സമാനമായ സന്നാഹ സംവിധാനമോ കമാൻഡോ താവളമോ മലാക്കയുടെ സമീപപ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും ചൈനയ്ക്കില്ല. ശത്രുസേനകൾക്കെതിരായ പ്രതിരോധ, ആക്രമണ നീക്കങ്ങൾ പരിശീലിക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ കര, നാവിക, വ്യോമ സേനകൾ, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് എന്നിവ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ആൻഡമാനിൽ സംയുക്ത അഭ്യാസപ്രകടനം (എക്സർസൈസ് കവച്) നടത്തിയിരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലേക്കു മലാക്ക കടലിടുക്ക് ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ നിരത്തി ചൈനയുടെ ചരക്കു കപ്പൽ നീക്കത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താനും ഇന്ത്യയ്ക്കാവും. അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ മലാക്ക ഒഴിവാക്കി, ദൂരം കൂടുതലുള്ള പാതയിലൂടെ ചൈനീസ് കപ്പലുകൾക്കു സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും. ഇതുവഴി ചൈനയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരാഴ്ചത്തെ അമിത ചെലവ് ഏകദേശം 475 കോടി രൂപയായിരിക്കുമെന്നാണു കണക്ക്. ലോകത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചൈനയ്ക്ക് അത്രയും വലിയ നഷ്ടം വൻ തിരിച്ചടിയാകും.

മലാക്കയിലെ പട്രോളിങ്

ഏതാനും വർഷങ്ങൾ മുൻപു വരെ മലാക്കയിൽ കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ ശല്യം രൂക്ഷമായിരുന്നു. 2019ൽ ചരക്കു കപ്പലുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് 31 കടൽക്കൊള്ളകളാണു നടന്നത്. മലേഷ്യ, ഇന്തൊനീഷ്യ, തായ്‌ലൻഡ്, സിംഗപ്പുർ നാവികസേനകളാണു മലാക്കയിൽ പട്രോളിങ് നടത്തുന്നത്. പട്രോളിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാകാൻ 2018ൽ ഇന്ത്യ താൽപര്യം അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, കടലിടുക്കുമായി തീരം പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കു മാത്രമേ പട്രോളിങ് അവകാശമുള്ളൂ എന്ന കടൽ നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യുഎൻ കൺവൻഷനിലെ (യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കൺവൻഷൻ ഒാൺ ദ് ലോ ഒാഫ് ദ് സീ) ചട്ടപ്രകാരം ഇന്ത്യയ്ക്ക് പട്രോളിങ് അനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു.

അറബിക്കടലിൽ ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും ജപ്പാനും യുഎസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ‘മലബാർ എക്സർസൈസ്’ സൈനികാഭ്യാസം. Photo: INDIAN NAVY / AFP

ചൈനയുടെ ബദൽ നീക്കങ്ങൾ

ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ തങ്ങളുടെ ന്യൂനതകൾ മറികടന്ന്, ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര മേഖലയിൽ സ്വാധീനം വർധിപ്പിക്കാൻ ചൈന നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ഇവയാണ്:

ജിബൂട്ടി താവളം – കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ജിബൂട്ടിയിൽ ചൈന നാവിക താവളം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര മേഖലയിൽ ചൈനയുടെ ഏക സേനാ താവളമാണിത്. ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ചൈനീസ് കപ്പലുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണു താവളത്തിന്റെ ദൗത്യം. വിമാനവാഹിനി കപ്പലിനു നിലയുറപ്പിക്കാൻ പാകത്തിൽ താവളം ചൈന വികസിപ്പിക്കുകയാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. യുഎസ്, ഫ്രാൻസ്, ജപ്പാൻ, ഇറ്റലി എന്നിവയ്ക്കും ജിബൂട്ടിയിൽ തുറമുഖ താവളങ്ങളുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യ താവളം നിർമിക്കുന്നു.

കംബോഡിയയിലെ രഹസ്യ താവളം? – തീരരാജ്യമായ കംബോഡിയയിലെ നാവിക താവളം ഉപയോഗിക്കാൻ ചൈനീസ് സേന രഹസ്യ കരാറുണ്ടാക്കിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ 2019ൽ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. കംബോഡിയയിൽ വ്യോമതാവളവും ചൈന നിർമിക്കുന്നതായി സൂചനകളുണ്ട്. മലാക്ക കടലിടുക്കിൽ കരുത്ത് വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നീക്കമാണു കംബോഡിയയുടെ സഹായത്തോടെ ചൈന നടത്തുന്നത്.

തെക്കൻ ചൈന കടലിൽ 2019 ഒക്ടോബറിൽ യുഎസ് നാവികസേന നടത്തിയ സൈനികാഭ്യാസത്തിൽനിന്ന്. Photo: Erwin Jacob V. MICIANO / Navy Office of Information / AFP

ദ്വീപിലെ പോർമുഖം – ചൈനയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്ത്, ദക്ഷിണ ചൈന കടലിലുള്ള ഹൈനാൻ ദ്വീപിൽ വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകൾക്കു നിലയുറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന നാവികതാവളം നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര മേഖലയിൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ അതിവേഗം വിന്യസിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണിത്.

പാക്ക് പിന്തുണ – പാക്കിസ്ഥാനിലെ തീരപ്രദേശമായ ഗ്വാദറിൽ ചൈനീസ് സഹകരണത്തോടെ നിർമിച്ച തുറമുഖം ചൈനയെ സംബന്ധിച്ച് അതീവ നിർണായകമാണ്. വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിലെ ഷിൻജിയാങ്ങിനെ ഗ്വാദർ തുറമുഖവുമായി റോഡ്, റെയിൽ മാർഗം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചൈന – പാക്ക് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയുടെ (സിപിഇസി) നിർമാണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ, മലാക്ക കടലിടുക്ക് എന്ന തലവേദന ഒഴിവാക്കി ഗൾഫ്, ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്പ് എന്നിവയുമായി ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ ചൈനയ്ക്ക് ഒരുപരിധി വരെ സാധിക്കും. ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ധനം ഗ്വാദറിലെത്തിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കരമാർഗം ചൈനയിലെത്താൻ വഴിയൊരുങ്ങും. ആഫ്രിക്കയിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള ചൈനീസ് ഉൽപന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിക്കും ഗ്വാദറിനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. ചരക്കു കപ്പലുകൾക്കു പുറമെ ചൈനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾക്കും നിലയുറപ്പിക്കാൻ ഗ്വാദർ തുറമുഖം ഭാവിയിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ തുറന്നുകൊടുക്കുമോ എന്നതു കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യം. ഈജിപ്ത്, മലേഷ്യ, സിംഗപ്പുർ, ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചൈനീസ് നിക്ഷേപമുള്ള തുറമുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവയൊന്നും സേനാ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ചൈനയ്ക്ക് അധികാരമില്ല.

കോകോ ദ്വീപിലെ നീക്കങ്ങൾ – ആൻഡമാന്റെ വടക്ക് മ്യാൻമറിലെ കോകോ ദ്വീപിലുള്ള വ്യോമതാവളത്തിന്റെ നിർമാണത്തിനു പിന്നിൽ ചൈനയാണെന്നു സംശയിക്കുന്നു. സമുദ്രമേഖലയിൽ ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന മിസൈൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ‘സിഗ്‌നൽസ് ഇന്റിലിജൻസ്’ സംവിധാനവും കോകോയിൽ ചൈന സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു സൂചനയുണ്ട്.

പോരിനു വ്യാപാര കപ്പലുകളും – നാവികക്കരുത്തിലുള്ള കുറവ് നികത്താൻ ചൈന മറ്റൊരു മാർഗം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് – വ്യാപാര കപ്പലുകളെയും ആവശ്യമെങ്കിൽ പോരിനിറക്കുക. ചൈനീസ് സേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾക്കു സഹായം നൽകാൻ പാകത്തിലാണു വ്യാപാര കപ്പലുകളും നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്. യുദ്ധക്കപ്പലുകൾക്കൊപ്പമുള്ള ഏതാനും അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളിൽ വ്യാപാര കപ്പലുകളെയും ചൈനീസ് സേന പങ്കെടുപ്പിക്കാറുണ്ട്. യുദ്ധവേളയിൽ സിവിലിയൻ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ 2016 സെപ്റ്റംബറിൽ പാസാക്കിയ നിയമം ചൈനീസ് സേനയ്ക്ക് അധികാരവും നൽകുന്നു. ലോ ഒാഫ് ദ് പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന ഒാൺ നാഷനൽ ഡിഫൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്നാണു നിയമത്തിന്റെ പേര്.

സമുദ്രത്തിനടിയിലെ രഹസ്യ നീക്കം – ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഗവേഷണം നടത്താനെന്ന പേരിൽ ചൈനയുടെ 2 സർവേ കപ്പലുകൾ ഏതാനും മാസങ്ങൾ മലാക്കയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. സേനയുടെ അന്തർവാഹിനികൾക്കു സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള രഹസ്യ ദൗത്യമായിരുന്നു ഇതെന്നു സംശയിക്കുന്നു.

ചൈനയെ നേരിടാൻ ക്വാഡ്

ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സമുദ്രമേഖലയിൽ പിടിമുറുക്കാൻ ചൈനയ്ക്കു സാധിക്കുമോ? ഇല്ല എന്നാണു നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിലെ ഉത്തരം. ചൈനയെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറമെ യുഎസ്, ഒാസ്ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ നാവികസേനകളും ഇന്തോ–പസിഫിക് സമുദ്ര മേഖലകളിൽ സർവ സജ്ജമാണ്. സമുദ്ര മേഖല യുദ്ധക്കളമാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ, ചൈനയ്ക്കെതിരെ അണിനിരക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ സംയുക്ത കരുത്ത് വളരെ വലുതായിരിക്കും.

സമുദ്രസുരക്ഷ ലക്ഷ്യമിട്ട് 4 രാജ്യങ്ങളും ചേർന്നുള്ള ‘ക്വാഡ്’ കൂട്ടായ്മ (ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡയലോഗ്) നിലവിലുണ്ട്. ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രകോപന നീക്കങ്ങളെ ഒരേസമയം പല ദിശകളിൽ നിന്നു നേരിടാൻ ക്വാഡ് സംഘത്തിനു കഴിയും. ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര മേഖലയിലുള്ള അറബിക്കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലുമായി 4 സേനകളും കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ സംയുക്ത അഭ്യാസപ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു. ‘മലബാർ എക്സർസൈസ്’ എന്ന പേരിലുള്ള അഭ്യാസം ഉന്നം വച്ചത് മറ്റാരെയുമല്ല; ചൈനയെ തന്നെയാണ്.

English Summary: China tries to Penetrates Indian Ocean; India aims to strengthen security