വാക്സീൻ സ്വകാര്യ വിപണിയിലും; ഡോസിന് 700 മുതൽ 1000 രൂപ വരെ ഈടാക്കിയേക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും കുത്തിവയ്പ്പെടുക്കാനും പൊതുവിപണിയിൽ കോവിഡ് വാക്സീൻ എത്തിക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതോടെ വിലയെപ്പറ്റി ആശങ്കയുയർന്നു. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ സ്വകാര്യ വിപണിയിൽ ഒരു ഡോസ് വാക്‌സീന് 700-1,000 രൂപ വരെ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സർക്കാർ നിർദേശിച്ച വില 250 രൂപയാണ്.

കോവിഷീൽഡ് വാക്സീനു സ്വകാര്യ വിപണിയിൽ ഡോസിന് 1,000 രൂപയോളം വിലയാകുമെന്ന് സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സിഇഒ അദാർ പൂനാവാല നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും റഷ്യയുടെ സ്പുട്‌നിക് വാക്സീൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഡോ. റെഡ്ഡീസ് 750 രൂപയിൽ താഴെയായി ഡോസിന് വിലയീടാക്കുമെന്നാണു സൂചന. ഇതുവരെ വില ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണു കമ്പനികൾ പറയുന്നത്.



സ്വകാര്യ വിപണിയിൽ വിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന അളവ്, രാജ്യത്തെ വിതരണ ശൃംഖല, കയറ്റുമതി സാഹചര്യം തുടങ്ങിയവയെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും വില നിശ്ചയിക്കുകയെന്നു കമ്പനി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നേരിട്ടു വാക്സീൻ വാങ്ങാമെന്നു കേന്ദ്രം പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളും വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമാണ്. സർക്കാർ സംഭരണ വില (ഡോസിന് 150 രൂപ) യാഥാർഥ്യത്തിന് നിരക്കാത്തതാണെന്നും കമ്പനികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



‘സ്വകാര്യ കമ്പോളത്തിന്റെ അളവും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നവയും കണക്കിലെടുത്തു വില നിശ്ചയിക്കും. ഓരോ കമ്പനിയുടെയും സാങ്കേതിക പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ വ്യത്യാസമാണ്. വാക്സീൻ നിർമാണത്തിന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളെയും ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ വിലകൾ വ്യത്യാസപ്പെടും’– ഒരു കമ്പനി മേധാവി ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.



വാക്സീൻ ഗവേഷണത്തിനു ഗണ്യമായ മൂലധന നിക്ഷേപം നടത്തിയതിനാൽ, സ്വകാര്യ വിൽപ്പനയിലൂടെയും കയറ്റുമതിയിലൂടെയും മികച്ച വരുമാനവും ന്യായമായ ലാഭവും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു കമ്പനികൾക്കു സമ്മർദവുമുണ്ടെന്നു റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.



