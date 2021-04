കോവിഡ് അതിവേഗം; മോദിയുടെ പ്രഖ്യാപനം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഉണർത്തില്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ

കൊച്ചി∙ കോവിഡ് രണ്ടാം വരവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണർവു പകരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ. അതിവേഗം പരക്കുന്ന കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വരവ്് ഏതാനും മേഖലകളെ ഒഴിച്ച് സ്തംഭനത്തിലേയ്ക്കാണ് നയിക്കുന്നതെന്നു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ആശങ്കപ്പെടുന്നു. അടയുന്ന പതിവു നിക്ഷേപ മേഖലകൾ ജനങ്ങളെ വീണ്ടും സ്വർണത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും ഇത് സ്വർണ വില വർധിപ്പിക്കുക്കയും ചെയ്യുന്നു.

രാജ്യത്തെ ലോക്ഡൗണിലാക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ആയുധമാണെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നലെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു പറഞ്ഞത്. മൈക്രോ കണ്ടെയിൻമെന്റ് സോണുകൾ‍ തിരിച്ചുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും പറയുമ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യം എത്ര സൂക്ഷ്മതയോടെ മുന്നോട്ടു പോകണം എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കോവിഡ് വ്യാപനം ഒന്നാം ഘട്ടം പിന്നിട്ടശേഷം ഈ വർഷം ഏകദേശം കുറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ കാര്യമായ കുറവുണ്ടായി, അവസാന ഘട്ടത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലും കേരളത്തിലും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഉയർന്നു നിന്നെങ്കിലും പിന്നീടത് കുറഞ്ഞു വന്നു. ഇതോടെ ജനങ്ങൾ കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിലായി എന്ന തെറ്റായ ധാരണയിലായിപ്പോയി. ഇതോടെ ആളുകളുടെ സ്വയം നിയന്ത്രണം തീരെ ഇല്ലാതായി.ജനങ്ങൾ സജീവമായതോടെ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലും ഉണർവുണ്ടായി. ഇന്ത്യയിൽ ഇരട്ട ഡിജിറ്റ് സാമ്പത്തിക പുരോഗതി വരും വർഷം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്നെല്ലാം പ്രവചനങ്ങളുമുണ്ടായി.

ഈ സമയം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയത്, യൂറോപ്പിലും മറ്റു പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും രണ്ടാം തരംഗം വരുന്നതായി വന്ന വാർത്തകളാണ്. ഫെബ്രുവരിയോടെ തന്നെ പലയിടത്തും ലോക്ഡൗൺ ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു വാർത്തകൾ. ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും ബാധിക്കും എന്ന ചിന്തയിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ സർക്കാരോ പ്രതിപക്ഷമോ പോലും തയാറായില്ല. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടായ കുതിപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന മട്ടിലായിരുന്നു കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക്. പുതിയ സ്ട്രെയിൻ വൈറസ് രാജ്യത്ത് രണ്ടാം തരംഗത്തിനു വഴിയൊരുക്കി എന്നതിലുപരി പെട്ടെന്നുള്ള വ്യാപനത്തിന് ഇടയാക്കി. ഇതിനിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ആഘോഷങ്ങളും പോലെ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുണ്ടായതു വ്യാപനത്തിന്റെ വേഗം വർധിപ്പിച്ചു. മേയ് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ടാം തരംഗം അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ ഇപ്പോഴുള്ള വിലയിരുത്തൽ.

ലോക്ഡൗൺ വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങൾ കർശന നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണുകളും വർക് ഫ്രം ഹോം പോലെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ വീണ്ടും വരുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെങ്കിലും ഫലത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപാരങ്ങളെ ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സ്വാഭാവികമായും രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കും. ഓഹരി വിപണിയെയും ബാധിക്കും. വാക്സീനെന്നു പറയുന്നത് ഇതിനുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതിവിധിയല്ല, ഒരു ദീർഘകാല മുൻകരുതൽ നടപടി മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ ആളുകളുടെ ഇടപെടലുകൾ കുറയ്ക്കുക എന്നതു തന്നെയാണ് പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതിവിധി. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പലതും ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു യാത്രാ നിയന്ത്രണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഇതുവരെയും ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു വിദേശത്തു നിന്നുള്ള വരവിനു നിയന്ത്രണം വച്ചിട്ടില്ല. സംസ്ഥാനത്തും സമാന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. പുറത്തു നിന്നു വരുന്നവരിൽ നിന്നുള്ള രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതു പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപനം.

ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ സാവധാനമുള്ള വ്യാപനമായിരുന്നതിനാൽ എല്ലാം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ കുറച്ചു കൂടി എളുപ്പമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിവേഗ വ്യാപനം നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വ്യാപനം തടയുക കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകും. ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിനു മുതൽ ക്ഷാമം നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇത് ചികിത്സയെയും ബാധിക്കും. 2019 മുതൽ സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതു കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കഠിന സാഹചര്യത്തിൽ തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഇവർക്ക് എത്രനാൾ കാര്യക്ഷമത നിലനിർത്താനാകും എന്നത് ഒരു ചോദ്യമായി അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് വിശ്രമത്തിന് ഒരു ഘട്ടത്തിലും സാഹചര്യമുണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പെട്ടെന്നു കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിലാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വകയില്ല. ഇതെല്ലാം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ കാര്യമായി പ്രതിഫലിക്കും.

പുതിയ സാഹചര്യം ലോകബാങ്ക് ഉൾപ്പടെയുള്ളവരുടെ പ്രവചനങ്ങളെ തകിടം മറിക്കുന്നതാകും. വിപണിയാകട്ടെ നിശ്ചിത സെക്ടറുകളിലൊഴികെ കാര്യമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കില്ല. കോവിഡ് വ്യാപനത്തോടെ തൊഴിലാളികൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു പോകുന്നത് നിർമാണ മേഖലയെ കാര്യമായി ബാധിക്കും. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിലേയ്ക്കു പോകുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം. കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ്, ഫാർമ കമ്പനികൾ, കുറെയെങ്കിലും ഐടി കമ്പനികൾ തുടങ്ങിയവയിൽ മാത്രമായിരിക്കും നേട്ടമുണ്ടാകുക. ആളുകൾ കഴിവതും വൻ തോതിലുള്ള വാങ്ങലുകൾ നടത്താതെ പണം സുരക്ഷിതമായി കൈവശം വയ്ക്കേണ്ട സമയമാണിത്. വൻ ലോണുകളെടുത്ത് വമ്പൻ വാങ്ങലുകൾ നടത്താതിരിക്കുന്നതാവും ഉത്തമമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനും പ്രോഗ്നോ അഡ്വൈസർ സ്ഥാപകനുമായ സഞ്ജീവ് കുമാർ പറയുന്നു.

ലോക്ഡൗൺ ദേശീയ തലത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ലെന്നു മാത്രമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഓഹരി വിപണിക്ക് കാര്യമായ സെന്റിമെന്റ്സ് സമ്മാനിക്കില്ലെന്ന് ചോയ്സ് ബ്രോക്കിങ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിനു ജോസഫ് വിലയിരുത്തുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനം ജനങ്ങളിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിഭ്രാന്തി അത്രയേറെയുണ്ടെന്നാണ് വിപണി കരുതുന്നത്. രോഗവ്യാപനത്തോത് കുറയുന്ന കണക്കുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് അൽപമെങ്കിലും പ്രതീക്ഷയ്ക്കു വകയുണ്ടാകുക. വാക്സിനേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ 30 മുതൽ 40 ശതമാനം പേരിലേയ്ക്കെങ്കിലും എത്താനാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ മാത്രമായിരിക്കും വിപണിയും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും തിരിച്ചു വരവു നടത്തുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് വാക്സീൻ വാങ്ങാമെന്നതും പൊതു വിപണിയിൽ കമ്പനികൾക്ക് വാക്സീൻ വിൽക്കാം എന്ന പ്രഖ്യാപനവും ഫാർമ കമ്പനികൾക്ക് വരും ദിവസങ്ങൾ നേട്ടമാകും. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ കാര്യമായ മാന്ദ്യം ഇല്ലാത്തതും രാജ്യാന്തര പിന്തുണയും ദേശീയ വിപണിക്കു ഗുണകരമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഈ ആഴ്ച വിപണിയിൽ പരിഭ്രാന്തി തന്നെയാണ് ഫലം. അടുത്ത ദിവസവും വ്യാപാരം നെഗറ്റീവിലേയ്ക്ക് പോകുന്നതിനാണ് സാധ്യത. വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിഫ്റ്റി 14000നു താഴേയ്ക്കു പോകുമെന്നാണു വിലയിരുത്തുന്നതായി ബഡ്ഡിങ് പോർട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റ് അഭിലാഷ് പുറവൻ തുരുത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നു.

മേയ് ആകുമ്പേഴേയ്ക്ക് പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം മൂന്നു ലക്ഷത്തിലെത്തും എന്നു കരുതിയിരുന്നിടത്തു നിന്നാണ് ഈ മാസം പകുതിയോടെ തന്നെ കണക്കുകൾ കുത്തനെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ 100 ശതമാനത്തിലേറെ ഉയർച്ചയ്ക്കാണ് സാധ്യതയുള്ളത്. കോവിഡ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആദ്യം കാണിച്ച താൽപര്യം പിന്നീട് പ്രകടിപ്പിക്കാതെ രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും ആഘോഷങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും തുറന്നു നൽകിയതിന്റെ അനന്തരഫലമാണിതെല്ലാം. വാക്സീൻ വിതരണത്തിൽ സ്വകാര്യ ഇടപെടൽ വരുന്നതോടെ വിലയിലുള്ള വർധനവിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തൊരു ഘട്ടത്തിൽ പൊതു ആരോഗ്യ മേഖലയിലൂടെ നടത്തുന്ന സൗജന്യ വാക്സീൻ വിതരണം നിർത്തലാക്കുന്നത് ഉൾപ്പടെയുള്ള പ്രഖ്യാപന സാധ്യതകളും വിദഗ്ധർ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നുണ്ട്.



English Summary: Covid second wave will hit hard in India's Economy says experts