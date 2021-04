വീടിന് തീപിടിച്ച് സംസാരശേഷിയില്ലാത്ത യുവതി വെന്തു മരിച്ചു; ആത്മഹത്യയെന്നു നിഗമനം

കൊല്ലങ്കോട്∙ പാലക്കാട് മുതലമടയിൽ വീട്ടിനകത്തു യുവതി വെന്തുമരിച്ചത് ആത്മഹത്യയാകാമെന്നു പൊലീസ് നിഗമനം. മുതലമട കുറ്റിപ്പാടം മണലിയിൽ കൃഷ്ണന്റെയും രുഗ്മണിയുടെയും മകൾ സുമയാണു (25) തിങ്കളാഴ്ച പൊള്ളലേറ്റു മരിച്ചത്. ഊമയും ബധിരയുമാണു സുമ. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയതിൽ മണ്ണെണ്ണയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടതായാണു പൊലീസിനു ലഭിച്ച വിവരം. എന്നാൽ, ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും ലഭിച്ചാലേ മരണകാരണം വ്യക്തമാകൂ എന്ന നിലപാടിലാണു പൊലീസ്.

വീടിന്റെ വാതിലുകൾ അകത്തു നിന്ന് അടച്ച നിലയിലായതിനാലാണു ജീവനൊടുക്കിയതാകാം എന്നു പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. ഷോർട് സർക്യൂട്ട് ആണോ കാരണമെന്നു പരിശോധിക്കാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓഫിസർ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തി. വയറിങ്ങും ഫാനും കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഷോർട് സർക്യൂട്ട് അല്ലെന്നാണു കെഎസ്ഇബി അധികൃതർ പൊലീസിനു നൽകിയ റിപ്പോർട്ട്. വീട് പൂർണമായും കത്തിനശിച്ചു.

കൃഷ്ണന്റെ ഇരട്ടപ്പെൺകുട്ടികളിലൊരാളാണു സുമ. സുമയുടെ വിവാഹം ചിങ്ങം 6നു നടക്കാനിരിക്കെയാണു ദാരുണാന്ത്യം. മാതാപിതാക്കളും സഹോദരനും പുറത്തു പോയതിനാൽ വീട്ടിൽ സുമ തനിച്ചായിരുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്നു തീയും പുകയും പടരുന്നതു കണ്ട നാട്ടുകാരാണു പാചകവാതക സിലിണ്ടർ ഉൾപ്പെടെ നീക്കിയത്. ഇതിനിടെ സ്ഥലത്തെത്തിയ അച്ഛൻ പറഞ്ഞാണു സുമ വീട്ടിനകത്തുണ്ടെന്നു നാട്ടുകാർ അറിയുന്നത്.

അന്തിയുറങ്ങാൻ ഇടമില്ലാതെ കുടുംബം

മുതലമട ∙ വീടു കത്തിയമർന്നതോടെ കൃഷ്ണൻ–രുഗ്മണി ദമ്പതികൾക്കും മകൻ സുധീഷിനും അന്തിയുറങ്ങാൻ ഇടമില്ലാതായി. പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ഇടപെട്ടു മണലി അങ്കണവാടിയിലേക്കു മാറ്റിയ ഇവർ വൈകാതെ ഇതിനടുത്ത മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്കു മാറും. ഓടു മേഞ്ഞ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര തീപിടിത്തത്തിൽ പൂർണമായും നിലം പൊത്തി. നേരത്തേതന്നെ മൺചുമരുകൾ വിണ്ട നിലയിലായിരുന്നെന്നു ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. അതു കൊണ്ടു മേൽക്കൂര പുതുക്കിപ്പണിയാൻ കഴിയില്ല. പഞ്ചായത്ത്, റവന്യു വകുപ്പുകൾ ഇടപെട്ടു സർക്കാർ ആനുകൂല്യമെന്തെങ്കിലും ഇവർക്കു ലഭ്യമാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണു ബന്ധുക്കൾ.

