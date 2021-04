ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വ്യാപനം തടയാൻ ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ഫ്രാൻസ് 10 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീൻ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് സർക്കാർ വക്താവ് ഗബ്രിയേൽ അറ്റാൽ പറഞ്ഞു. ബ്രസീലിൽനിന്നുള്ള എല്ലാ വിമാനങ്ങൾക്കും നിരോധനം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ നീക്കം. അർജന്റീന, ചിലി, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്കും ക്വാറന്റീൻ ആവശ്യമാണ്.



English Summary: France To Impose 10-Day Quarantine For Travellers From India