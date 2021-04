ഓക്സിജൻ ടാങ്കിൽ ചോർച്ച: വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടന്ന 22 പേർ പ്രാണവായു കിട്ടാതെ മരിച്ചു

മുംബൈ∙ നാസിക്കിലെ ആശുപത്രിയിൽ ഓക്സിജൻ ടാങ്കിൽ ഉണ്ടായ ചോർച്ചയെത്തുടർന്ന് 22 കോവിഡ് ബാധിതർ മരിച്ചു. വെന്റിലേറ്ററിൽ ചികിൽസയിലുണ്ടായിരുന്നവരാണ് മരണമടഞ്ഞത്.

ആശുപത്രിപരിസരത്ത് ഓക്സിജൻ സംഭരിച്ചിരുന്ന കൂറ്റൻ ടാങ്കിലാണു ചോർച്ചയുണ്ടായത്. ഇതോടെ, വെന്റിലേറ്ററിലേക്കുള്ള ഒാക്സിജൻ വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടു.

നാസിക് മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനു കീഴിലുള്ള ഡോ. സാക്കിർ ഹുസൈൻ ആശുപത്രിയിലാണ് ദുരന്തം. ടാങ്കറിൽനിന്ന് ഓക്സിജൻ ചോരുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.



English Summary: 22 Dead After Oxygen Leaks From Tank at Maharashtra Hospital