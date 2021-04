വാക്സീൻ നിർമാണത്തിന് 3000 കോടി രൂപ കടം വാങ്ങി: അദാർ പൂനാവാല

ന്യൂഡൽഹി∙ വാക്സീൻ നിർമാണം േവഗത്തിലാക്കുന്നതിന് 3000 കോടി രൂപ കടം വാങ്ങിയെന്ന് സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സിഇഒ അദാർ പൂനാവാല. ഒരു മാസം 100 ദശലക്ഷം ഡോസ് വാക്സീനുകളാണ് നിർമിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കോവിഡ് വാക്സീൻ ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് 4500 കോടി രൂപ കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പണം എത്തുന്നതിനു കാത്തുനിൽക്കാതെ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും 3000 കോടി കടം വാങ്ങിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിർമിക്കുന്ന കോവിഷീൽഡ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് 150 രൂപയ്ക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് 400 രൂപയ്ക്കും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് 600 രൂപയ്ക്കുമാണ് നൽകുക. മേയ് ഒന്നു മുതൽ 18 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കും വാക്സീൻ വിതരണം ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽ 2 ദശലക്ഷം ഡോസുകൾ അധികം നിർമിക്കേണ്ടി വരും.

ജൂലൈയോടെയാണ് പ്രതിമാസം 100 ദശലക്ഷം വാക്സീൻ നിർമിക്കാൻ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ഇതിനാണ് വായ്പ തേടിയതെന്നും വൈകാതെ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പണം എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അദാർ പൂനാവാല പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ കുത്തനെ വർധിച്ചതിനാൽ കയറ്റുമതി നിർത്തിവച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English summary: Serum Institute of India has borrowed from banks to ramp-up vaccine production