‘സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു’; ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ രാജ്യത്തു കേസുകൾ കുതിക്കുന്നതിനിടെ, ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യം സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തുന്നതായി യുഎസ്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്.ജയ്‌ശങ്കറും യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കനും തിങ്കളാഴ്ച നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ ഇക്കാര്യവും ചർച്ച ചെയ്തതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് വീണ്ടും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതു ‘വളരെ സൂക്ഷ്മമായി’ അമേരിക്ക നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം, ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള എല്ലാ യാത്രകളും ഒഴിവാക്കാൻ സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ (സിഡിസി) അമേരിക്കക്കാർക്കു നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ‘ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് കേസുകൾ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്’– സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വക്താവ് നെഡ് പ്രൈസ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു പറഞ്ഞു.



‘ഇന്ത്യയായാലും മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യമായാലും, നിലവിൽ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. കൊറോണ വൈറസിനെ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണു നടക്കുന്നത്’– നെഡ് പ്രൈസ് വ്യക്തമാക്കി. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് 2020 ജനുവരി 3 മുതൽ 2021 ഏപ്രിൽ 20 വരെ ഇന്ത്യയിൽ 15.3 ദശലക്ഷം കോവിഡ് കേസുകളും 1,80,000 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രിൽ 11 വരെ 104 ദശലക്ഷം വാക്സീൻ ഡോസുകൾ നൽകി.



