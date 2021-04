ഇനി 3 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ മാത്രം; കരഞ്ഞ് എംഎൽഎ: വിഡിയോ

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യം കോവിഡിന്റെ പിടിയിൽ അമരുകയാണ്. രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിലെ സ്ഥിതി അതിരൂക്ഷമാണ്. ആശുപത്രികളിൽ രോഗികൾ നിറഞ്ഞ അവസ്ഥ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് ആംആദ്മി എംഎൽഎ സൗരഭ് ഭരദ്വാജ്. അദ്ദേഹം ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ടുള്ള വിഡിയോ ആണിത്.

താൻ അഡ്മിറ്റായിരിക്കുന്ന ആശുപത്രിയിൽ ഇനി മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നാണ് കോവിഡ് ബാധിതനായി ചികിൽസയിൽ കഴിയുന്ന സൗരഭ് പറയുന്നത്. ഈ മാസ്ക് മാറ്റിയാൽ നീന്തൽ അറിയാത്ത ആളെ കുളത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട അവസ്ഥയാണ്. ശ്വാസത്തിനായി പിടയുകയാണ്.

നിറയെപ്പേരാണ് ഓക്സിജന്റെ ബലത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്നത്. അത് ഇല്ലാതെയായാൽ വെള്ളം ലഭിക്കാതെ മീനുകള്‍ ചത്ത് പൊങ്ങുന്നതുപോലെ മനുഷ്യരും മരിക്കും. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രതിരോധം തീർക്കേണ്ട സമയം ആണെന്നു എംഎൽഎ വിഡിയോയിൽ പറയുന്നു.

English Summary: On Oxygen Support, AAP MLA Tweets Emotional Video From Hospital Appealing Centre to Provide O2 to Delhi