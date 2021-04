ബിഹാറില്‍ അഞ്ഞൂറിലേറെ ഡോക്ടർമാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും കോവിഡ്

പട്ന∙ ഡോക്ടർമാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചതോടെ പട്ന എയിംസും മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ. ബിഹാറിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് ഏറ്റവുമധികം സജ്ജീകരണങ്ങളുള്ള രണ്ട് പ്രധാന ആശുപത്രികളിലെ അഞ്ഞൂറിലേറെ ഡോക്ടർമാർക്കും ജീവനക്കാർക്കുമാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പകരം സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനാകാത്തതിനാൽ രണ്ടിടത്തും ചികിത്സ താറുമാറായി.



ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലെ ചികിത്സ മതിയാകാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് കോവിഡ് രോഗികളെ പട്നയിലേക്കു കൊണ്ടു വരുന്നത്. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികൾക്ക് ചികിത്സ നൽകേണ്ട രണ്ട് ആശുപത്രികളിലെ സ്ഥിതി ആശങ്കയുളവാക്കുകയാണ്. ബിഹാറിൽനിന്നുള്ള അതിഥി തൊഴിലാളികൾ തിരിച്ചെത്താൻ തുടങ്ങിയതോടെ കോവിഡ് വ്യാപനവും അതിരൂക്ഷമായി.

English Summary: 500 doctors, health workers at top Patna hospitals infected in second Covid wave