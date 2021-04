ഓക്സിജനില്ല, മണിക്കൂറിൽ പത്തോളം മരണം, അലഞ്ഞ് ജനം; ‘ഡൽഹിയെ നരകമാക്കരുത്’

ന്യൂഡൽഹി∙ രോഗികൾക്കു ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഓക്സിജൻ തേടി ആശുപത്രികൾ ഹൈക്കോടതിയിലെത്തുന്നു. ഓരോ മണിക്കൂറിലും കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിക്കുന്നത് പത്തിലേറെപ്പേർ. 100 പേരെ പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ 30ലേറെപ്പേർക്കു കോവിഡ്. ആശുപത്രികളിൽ കിടക്കയില്ല, ഐസിയുവില്ല. മരുന്നും കിടക്കയും ഓക്സിജനും തേടി വാട്സാപ്പിലും ട്വിറ്ററിലും സന്ദേശങ്ങൾ പ്രവഹിക്കുന്നു. ആശുപത്രികൾക്കു മുന്നിൽ ഒരിടം തേടി ആംബുലൻസുകൾ നിരന്നു കിടക്കുന്നു. മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്ന ശ്മശാനങ്ങളിൽ ആളൊഴിഞ്ഞ നേരമില്ല. എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന സർക്കാരും ജനങ്ങളും. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവുമധികം സുരക്ഷയുള്ള, സൗകര്യമുണ്ടെന്ന് പ്രകീർത്തിക്കുന്ന, രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരമായ ഡൽഹിയുടെ യഥാർഥ കോവിഡ്‌ചിത്രമാണിത്. ഈ വാർത്തയെഴുതുമ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ 2 മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ മരണവാർത്തയുടെ നടുക്കമുണ്ട്. മലയാളി ടെലിവിഷൻ മാധ്യമപ്രവർത്തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ കോവിഡ് ബാധിച്ചു ദിവസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ മരിച്ചതിന്റെ വേദനയുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണസിരാ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഇത്തരം നടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെന്നത് ഈ വാർത്തയിലെ ഭീതിയും ഇരട്ടിയാക്കുന്നു.



ജീവവായുവിനു വേണ്ടി...

ഡൽഹി ആരോഗ്യമന്ത്രി സത്യേന്ദർ ജെയിൻ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പറഞ്ഞതിൽനിന്നു തന്നെ തുടങ്ങാം. ‘കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായി ഡൽഹിയിൽ ഓക്സിജനു വല്ലാത്ത ക്ഷാമമുണ്ട്. കേന്ദ്രം വിതരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വർധിപ്പിച്ചു. മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും വർധിപ്പിച്ചതു പോലെത്തന്നെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നത്. ഈ പ്രശ്നം വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ’. മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ അൽപം കൂടി കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ‘ഡൽഹിക്കു പ്രതിദിനം 700 ടൺ ഓക്സിജൻ വേണമെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. കേന്ദ്രം നേരത്തെ തന്നിരുന്നത് 378 ടൺ ആണ്. ഇതു 480 ടൺ ആയി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ വേണം. നിലവിലെ വർധനയ്ക്കു നന്ദി പറയുന്നു’

Photo:AFP

ബുധനാഴ്ച രാത്രിയിൽ ഡൽഹിയിലെ ചില ആശുപത്രികളിലെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു:

ജിടിബി ആശുപത്രി: ആകെയുള്ള 900ൽ 586ലും രോഗികൾ. ഓക്സിജൻ 30 മിനിറ്റ് സമയത്തേക്കു മാത്രം. പ്രത‌ിദിനം വേണ്ടത് 15,000 ക്യുബിക് മീറ്റർ. സ്റ്റോക്ക് തീരുന്നതിന് മിനിറ്റുകൾ മുൻപ് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ 1.30നു 6000 ക്യുബിക് മീറ്റർ ഓക്സിജൻ ലഭിച്ചു.

ഡൽഹി ഗവ. ആശുപത്രി ബുറാഡി: 320 കിടക്കയിലും രോഗികൾ. ഓക്സിജൻ 15 മിനിറ്റു നേരത്തേക്കു മാത്രം. പ്രതിദിനം 200–250 സിലിണ്ടർ ആവശ്യം. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ 1നു 100 സിലിണ്ടർ ലഭിച്ചു.

ഹോളി ഫാമിലി ആശുപത്രി: 375 കിടക്കയിലും രോഗികൾ. പ്രതിദിനം 2100 ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആവശ്യം. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഓക്സിജൻ ലഭിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11ന് കൂടുതൽ ആവശ്യമാണെന്ന സ്ഥിതി

ഷാലിമാർ ഗാർഡൻ മാക്സ് ആശുപത്രി: 285 കിടക്കയിലും രോഗികൾ. 1 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ ശേഷിക്കവേ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ലഭിച്ചു. രോഗികളുടെ ബന്ധുക്കൾ പലസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നായി ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുകയുമുണ്ടായി.



തീസ്ഹസാരി സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ആശുപത്രി: 312 കിടക്കയിൽ 289ലും രോഗികൾ. സ്റ്റോക്ക് തീരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വിതരണക്കാരന് അടിന്തര സന്ദേശം നൽകി. 2 മണിക്കൂർ അവശേഷിക്കേ വീണ്ടും ഓക്സിജൻ ലഭിച്ചു. പ്രതിദിനം 2200 ക്യുബിക് മീറ്റർ ആവശ്യം.

രാത്രിയിൽ കോടതിയിൽ

ജീവവായു ലഭിക്കാൻ രാത്രി വൈകി കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആശുപത്രികൾ. ബുധനാഴ്ച രാത്രി മാക്സ് ആശുപത്രി ഗ്രൂപ്പ് നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനമാണ് നടത്തിയത്. ‘ഇത്തരമൊരു അടിയന്തര സാഹചര്യം. അതിന്റെയർഥം മനുഷ്യജീവന് സർക്കാർ ഒരു വിലയും നൽകുന്നില്ലെന്നാണ്’ ജസ്റ്റിസ് വിപിൻ സാംഗി, ജസ്റ്റിസ് ലേഖാ പാല്ലി എന്നിവരുടെ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരം:

യമുനാതീരത്തെ ശ്മശാനത്തിൽ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കുന്നു. Photo: Sajjad HUSSAIN / AFP

∙ പുറത്തുനടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു സർക്കാരിന് ഒരു ധാരണയുമില്ലാതെ വരുന്നതെങ്ങനെയാണ്? ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ജനങ്ങളെ മരിച്ചുവീഴാൻ അനുവദിക്കാനാവില്ല.

∙ നിങ്ങൾക്കിപ്പോഴും വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആകുലത. ഇവിടെ ജനങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുകയാണ്. ഇതു വളരെ കഷ്ടമാണ്.

∙ ഞങ്ങളുടെ വിഷയം ഡൽഹി മാത്രമല്ല. രാജ്യം മുഴുവനും ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്രം എന്തു ചെയ്തുവെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയണം.

∙ ഓക്സിജന്റെ ഉപയോഗം പലമടങ്ങ് വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതു കേന്ദ്രത്തിന്റെ കടമയാണ്. ജീവൻ എന്ന മൗലികാവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിർദേശിക്കുന്നു. അത് എന്തു വഴിക്കാണെങ്കിലും.

∙ പെട്രോളിയം, സ്റ്റീൽ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഓക്സിജൻ ആശുപത്രികളിലേക്കു ലഭ്യമാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിരുന്നു. നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത്. എന്താണ് ഫലം? നിങ്ങളുടെ ഫയലുകളുടെ കാര്യം ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ട (വിഷയത്തിൽ ഫയൽ നീക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നു കേന്ദ്രം പറഞ്ഞപ്പോൾ ൈഹക്കോടതി പ്രതികരിച്ചത്) ചൊവ്വാഴ്ച ഡൽഹിയിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി പരിഗണിച്ച ഇതേ ബെഞ്ച് വ്യവസായ ശാലകളിലെ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇടപെടാത്തതിൽ വിമർശിച്ചിരുന്നു. വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് 22നു നിലവിൽ വരുമെന്ന് അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് 2 ദിവസം രോഗികൾ കാത്തിരിക്കണോ എന്നുള്ള പ്രതികരണം. ആശുപത്രികളിൽ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെയും കോടതി വിമർശിച്ചു. വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഓക്സിജൻ ആശുപത്രികളിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ ലോകം ഇടിഞ്ഞു വീഴുകയൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഓക്സിജൻ എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നരകതുല്യമായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ- ജനം സംഘർഷത്തിലേക്കു നീങ്ങുമെന്ന സൂചന നൽകി കോടതി പറഞ്ഞു.

കോടതിയിലും പുറത്തും വാദങ്ങൾ തുടരുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഡൽഹി. കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസത്തെ കോവിഡ് നില ഇങ്ങനെ:

കോവിഡ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 30നു മുകളിലെത്തി ഡൽഹിയിൽ രോഗവ്യാപനം അതിവേഗത്തിലാണെന്നു വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപു സജീവ കേസുകൾ രണ്ടായിരത്തിൽ താഴെ മാത്രമായിരുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നു 90,000 കടന്നിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് മരണത്തെ പിടിച്ചുകെട്ടിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസത്തെയും മരണത്തിനു മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കോവിഡ‍് ബാധിത നഗരമാണിന്നു ഡൽഹി. മുംബൈയെ കണക്കുകളിൽ പിന്തള്ളി ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. മുംബൈയിൽ ബുധനാഴ്ചത്തെ നില അനുസരിച്ച് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 15.8%. ആണ്. മരണനിരക്ക് രണ്ടു ശതമാനം കുറയ്ക്കാനും സാധിച്ചു.

ആരാണു പ്രതിസ്ഥാനത്ത്?

കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പ്രതിസ്ഥാനത്തുണ്ടെന്നതാണു സത്യം. ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് രണ്ടും മൂന്നും വ്യാപനം കഴിഞ്ഞുവെന്നും ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ആർജിത പ്രതിരോധം കൈവന്നുവെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. നിയന്ത്രണങ്ങളൊഴിവാക്കി. ആളുകൾ മുഖാവരണം പോലുമില്ലാതെ, അകലം പാലിക്കാതെ യഥേഷ്ടം നിരത്തുകളിൽ സജീവമായി. ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന പല നിയന്ത്രണങ്ങളും തുടരുന്നതിൽ സർക്കാരും വീഴ്ച വരുത്തി. ഫലം, നിലവിൽ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയായി. ഈയൊരു സാഹചര്യം മുൻപൊരിക്കലും ഡൽഹിക്കു നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുമില്ല. കോവിഡ് വാക്സിനേഷനിൽ ഏറ്റവും മോശം നിലയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഡൽഹി. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശക്തമായ പ്രചാരണം നടത്തിയെങ്കിലും വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ജനങ്ങൾക്കു ബോധ്യപ്പെട്ടില്ല. ഇപ്പോഴാകട്ടെ വാക്സീൻ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ നീണ്ട നിര രൂപപ്പെടുന്നു. അവർക്കു നൽകാൻ ആവശ്യമായ വാക്സീൻ സർക്കാരിന്റെ കൈവശമില്ലതാനും.

ഡൽഹിയുടെ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം കൈവശമുള്ള കേന്ദ്രത്തിനു നേരെയാണ് വിമർശനം ഏറെയും. ഡൽഹിയിലെ പ്രധാന ആശുപത്രികൾ പലതും കേന്ദ്രത്തിന്റെ കൈവശമാണ്. ഇതെല്ലാം കോവിഡ് രോഗികൾക്കു മാത്രമാക്കി മാറ്റണമെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യം ഇപ്പോഴും നടപ്പായിട്ടില്ല. ‘ഐസിയു കിടക്കയുടെ കാര്യത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. കേന്ദ്ര ആശുപത്രികളിൽ കൂടുതൽ ഐസിയു അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 700–800 ഐസിയു ലഭിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. കേന്ദ്രസർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ 7000 കിടക്ക കോവിഡ് രോഗികൾക്കു വേണ്ടി മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പട്ടു. ഏകദേശം 2000 കിടക്ക ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്’ മന്ത്രി സത്യേന്ദർ ജെയിൻ പറഞ്ഞു. എയിംസ്, സഫ്ദർജങ്, ആർഎംഎൽ തുടങ്ങിയ പ്രധാന ആശുപത്രികൾ പലതും കേന്ദ്രത്തിന്റെ കീഴിലാണ്.



ലോക്ഡൗണിനെത്തുടര്‍ന്നു സ്വന്തം നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകുന്നവര്‍. ഡൽഹിയിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. Photo: Sajjad HUSSAIN / AFP

ഡൽഹി പൊലീസ് ഉൾപ്പെടെ ഡൽഹിയിലെ ആഭ്യന്തരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രം ഇവരെയൊന്നും കാര്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തമാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയുടെ പാതി മാത്രം വലുപ്പമുള്ള എന്നാൽ ജനസംഖ്യയിൽ കേരളത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഡൽഹിയിൽ രോഗ വ്യാപനത്തിന് വളരെ കുറച്ചു സമയം മാത്രം മതിയെന്നു വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. രോഗത്തെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരാഴ്ചത്തെ ലോക്ഡൗൺ ഫലം കണ്ടോ എന്നാണ് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാത്തിരുന്നു കാണാനുള്ളത്.



