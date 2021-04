ന്യൂഡൽഹി∙ ഓക്സിജൻ ലഭ്യതക്കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ നീക്കം ആരംഭിച്ചതായി ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ. വ്യോമമാർഗം ഒഡീഷയിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാനാണ് നീക്കം. രോഗികളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഓക്സിജൻ തേടി ആശുപത്രികൾ ഹൈക്കോടതിയിലെത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അടിയന്തര നടപടിയെന്ന് ഡൽഹി സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

ഹരിയാന, യുപി എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ നീക്കം തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ ബംഗാൾ, ഒഡീഷ, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുവെന്നും അന്തർ സംസ്ഥാന ഓക്സിജൻ നീക്കം അതിർത്തിയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തടയുന്നതായും ഡൽഹി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. റോഡ് മാർഗമുള്ള നീക്കം പലപ്പോഴും തടസ്സപ്പെടുന്നതിനാലാണ് ഒഡീഷയിൽ നിന്ന് വ്യോമമാർഗം ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കം.

പ്രതിദിനം 700 ടൺ ഓക്സിജൻ ആണ് സംസ്ഥാനത്തിനു ആവശ്യമായി വരുന്നത്. കേന്ദ്രം നേരത്തെ തന്നിരുന്ന 378 ടൺ ഓക്സിജൻ 480 ടൺ ആയി വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടതൽ ഓക്സജിൻ അടിയന്തരമായി ആവശ്യമുണ്ടെന്നും കേജ്‍രിവാൾ പറഞ്ഞു.

ഹരിയാനയും ഉത്തർപ്രദേശും ഓക്സിജൻ വിതരണം തടയുന്നുവെന്ന ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ പരാതിയിൽ, ഓക്സിജൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലെന്നായിരുന്നു ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മറുപടി. ഡൽഹിക്ക് അനുവദിച്ച 480 മെട്രിക് ടൺ ഓക്സിജൻ പൂർണമായും നൽകുന്നത് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.‌

അടിയന്തര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഓക്സിജൻ വിതരണം സുഗമമാക്കാൻ കേന്ദ്രം പുതിയ ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി. അന്തർ സംസ്ഥാന ഓക്സിജൻ നീക്കത്തിന് തടസമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

English Summary: Arvind Kejriwal Says Efforts Being Made To Airlift Oxygen From Odisha