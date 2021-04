കടകളെല്ലാം കയ്യൂക്കിൽ അടപ്പിച്ചു, ബാർ മാത്രം കാണാതെ പൊലീസ് റോന്തുചുറ്റൽ: വിഡിയോ

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബാറുകള്‍ രാത്രി ഏഴരയ്ക്ക് അടയ്ക്കണമെന്ന നിര്‍ദേശം അട്ടിമറിച്ച് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ്. ബലം പ്രയോഗിച്ച് തലസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് കടകളെല്ലാം അടിപ്പിച്ച പൊലീസ് ബാറിന് നേരെ കണ്ണടച്ചു. സമയം കഴിഞ്ഞും തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ബാറിന് മുന്നിലൂടെ പോയിട്ടും പൊലീസ് അടപ്പിക്കാന്‍ തയാറായില്ല. ദൃശ്യങ്ങള്‍ മനോരമ ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടു.

ഏഴര കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ കടകള്‍ അടപ്പിക്കാനെത്തിയ പൊലീസും വ്യാപാരികളും തമ്മില്‍ കയ്യാങ്കളിയായി. വ്യാപാരിയെ മര്‍ദിച്ചെന്ന പരാതിയും ഉയര്‍ന്നു. ഒടുവില്‍ പൊലീസ് ജയിച്ചു. എട്ട് മണിയോടെ ഹോട്ടലുകളടക്കം അടപ്പിച്ച് നഗരത്തെ കര്‍ഫ്യൂവിലാക്കി. എന്നാൽ ബാർ അടച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു. പാര്‍സല്‍ വിതരണമോ കുപ്പി പൊതിഞ്ഞ് കൊടുക്കലോ അല്ല. മുപ്പതിലേറെപ്പേര്‍ ഒരു ഹാളില്‍ ഇരുന്ന് മദ്യപിക്കുന്നു.

മാസ്ക് വയ്ക്കാതെയും അകലം പാലിക്കാതെ ഒട്ടേറെപ്പേര്‍ പിന്നെയും വന്നും പോയിയും ഇരുന്നു. പൊലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ചുള്ള പിന്‍വാതില്‍ ഇടപാടല്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാഴ്ചയുമുണ്ട്. ലൈറ്റെല്ലാമിട്ട് തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ബാറിന് മുന്നിലൂടെ പൊലീസ് പോയിട്ടും അങ്ങോട്ട് മാത്രം തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയില്ല. അതായത് കോവിഡിനെ തോല്‍പിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച നിയന്ത്രണത്തില്‍ നിന്ന് ബാറിനെ മാത്രം തലസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് ഒഴിവാക്കുന്നു. എല്ലാ ബാറുകളുടെയും അവസ്ഥ ഇതല്ല. നഗരത്തിലെ തന്നെ പല ബാറുകളും കൃത്യം ഏഴരയ്ക്ക് തന്നെ ഇതുപോലെ അടക്കുന്നുണ്ട്. പൊലീസ് അടപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

