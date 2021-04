ആദ്യ ഡോസ് കോവാക്സീനും രണ്ടാമത്തേത് കോവീഷീൽഡും സ്വീകരിക്കാമോ?

രാജ്യത്ത് കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം ശക്തമായി ആഞ്ഞടിക്കുന്നതിനിടെയാണ് 18 വയസ്സിനു മേൽ പ്രായമുള്ളവർക്കു കൂടി മേയ് ഒന്നു മുതൽ വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ പകുതിയിലധികം പേരും മഹാമാരിക്കെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ പോരാട്ടങ്ങളിലൊന്നിന്റെ ഭാഗഭാക്കാവുകയാണ്. എന്നാൽ വാക്സിനേഷൻ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചതു മുതൽ നിരവധി സംശയങ്ങളാണ് നിറയുന്നത്. ഒരു ഡോസ് കോവാക്സീൻ എടുത്തവർക്ക് അടുത്തത് കോവീഷീൽഡ് എടുക്കാമോ? ഏതാണ് എറ്റവും മികച്ച വാക്സീൻ?, വാക്സീൻ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം വീണ്ടു രോഗം വരുമോ?, തുടങ്ങി അനേകം സംശയങ്ങളാണുളളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില പ്രധാന സംശയങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ നൽകിയ മറുപടികളിലൂടെ:

∙വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ച ശേഷവും കോവിഡ്–19 ബാധിക്കുമോ?



ബാധിക്കാം. എന്നാൽ വാക്സീൻ എടുത്തവരിൽ രോഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം കുറവായാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഇതേക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നതേയുളളു. യുഎസിലെ സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോളിന്റെ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം 99.99% പേരും വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ച ശേഷം വലിയതോതിൽ രോഗബാധിതരായിട്ടില്ല.



∙ ഏതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച വാക്സീൻ– കോവാക്സീനോ കോവീഷീൽഡോ?



ഈ രണ്ടു വാക്സീനുകളും ഗവേഷണങ്ങൾക്കു വിധേയമായിട്ടുണ്ട്, രണ്ടും ഫലപ്രദവുമാണ്. ഈ രണ്ടു വാക്സീനുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വീകരിച്ച് കോവിഡ് വ്യാപനവും മരണവും ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം.



∙ഹൃദ്രോഗം ഉള്ളവർ, ബൈപാസ് സർജറി കഴിഞ്ഞവർ എന്നിവര്‍ക്ക് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാമോ‌?



സ്വീകരിക്കാം.



∙ വാക്സിനേഷനു ശേഷം ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടുമോ?



പനി, ജലദോഷം, ശരീരവേദന, ക്ഷീണം എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാം. അങ്ങനെയെന്തെങ്കിലും അനുഭവപ്പെട്ടാൽ പാരസെറ്റമോൾ ടാബ്‌ലറ്റ് കഴിക്കാം. രണ്ടുമൂന്നു ദിവസത്തനുള്ളിൽ വിഷമതകളൊക്കെ മാറും. അതികഠിനമായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. ഇഞ്ചക്‌ഷൻ എടുത്ത ഭാഗത്തെ തൊലി ചുവന്നേക്കാം.



∙ഒരു ഡോസ് കോവാക്സീനും മറ്റൊരു ഡോസ് കോവിഷീൽഡും സ്വീകരിക്കാമോ‌?



പാടില്ല. ഒരു വാക്സീന്റെ തന്നെ രണ്ടു ഡോസുകൾ‌ സ്വീകരിക്കണം.



∙ അലർജിയുള്ളവർക്ക് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാമോ?



ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം തേടുക. പലതരത്തിലുള്ള അലർജികളുണ്ട്. നേരത്തെ അലർജി സംബന്ധമായി പ്രശ്നമുള്ളയാളാണെങ്കിൽ സമീപത്തുള്ള പ്രധാന ആശുപത്രിയിൽ പോയി വാക്സിനേഷൻ നടത്തുക. എന്തെങ്കിലും പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകും.



∙ തൈറോയിഡിന് ചികിത്സ എടുക്കുന്നയാൾക്ക് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാമോ?



സ്വീകരിക്കാം



∙ വിദേശത്തുനിന്നു കോവീഷീൽഡിന് സമാനമായ വാക്സീന്റെ ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചയാൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെത്തി രണ്ടാം ഡോസ് സ്വീകരിക്കാമോ?



ഇവിടെ അതേ വാക്സീൻ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അതു സ്വീകരിക്കാം.



∙ വാക്സിനേഷനു മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും പരിശോധന ആവശ്യമാണോ?



ഇല്ല. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ എവിടെയും വാകിസിനേഷനു മുമ്പ് മറ്റ് മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾ ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ കോവിഡ്–19 ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിരിക്കണം.



∙ പാർശ്വഫലങ്ങൾ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ വാക്സീൻ ഫലപ്രദമാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ?



ഫലപ്രദമാണ്.



∙ ആദ്യ ഡോസ് എടുത്ത അതേ സ്ഥലത്തുനിന്ന് രണ്ടാമത്തേത് എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ?



ഇല്ല. എവിടെനിന്നു വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം



∙ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ഡയബറ്റീസ്, ഹൃദയ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ ഉള്ളവർക്കു വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാമോ?



സ്വീകരിക്കാം. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഹൈ‌റിസ്ക് വിഭാഗത്തിലുള്ളവരാണ്. അവർ ഉറപ്പായും വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം.



∙ ആദ്യ ഡോസിലെയും രണ്ടാം ഡോസിലെയും വാക്സീൻ ഉള്ളടക്കത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ?



ഇല്ല.



∙ രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കോവിഡ് ബാധിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും?



രോഗമുക്തനായി ഒന്ന്– രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം മാത്രം അടുത്ത ഡോസ് സ്വീകരിക്കാം. ആദ്യ ഡോസെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പാണ് രോഗബാധിതനാകുന്നതങ്കിൽ രോഗം പൂർണമായി ഭേദമായി 28 ദിവസത്തിനു ശേഷം വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാം.



∙ ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിച്ച ശേഷം കോവിഡ് ബാധിച്ചാൽ രോഗമുക്തി നേടിയ ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയോ അതോ രണ്ടു ഡോസുകളും വീണ്ടും എടുക്കണോ?



രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതിയാകും.



∙ കോവിഡ് വാക്സീൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആന്റിബോഡി മറ്റു വൈറസുകൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുമോ?



വാക്സീൻ ഒരു രോഗത്തിന് മാത്രമുള്ളതാണ്. അത് മറ്റു രോഗങ്ങളെ അകറ്റിനിർത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിവിധ രോഗങ്ങൾക്ക് പലതരം വാക്സീനുകൾ നൽകുന്നത്.



∙ വാക്സിനേഷനു ശേഷം ശരീരത്ത് സ്വഭാവികമായി ഉള്ള ആന്റിബോഡികൾ ഇല്ലാതാകുമോ?



ഇല്ല. വാക്സീനുകൾ പുതിയ ആന്റിബോഡികളെ ശരീരത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യുകയാണ്. ശരീരത്തിൽ നേരത്തെയുള്ള ആന്റിബോഡികൾ അവിടെ തുടരും. രോഗപ്രതിരോധത്തിന് ഇത് യാതൊരു പ്രശ്നവും സൃഷ്ടിക്കില്ല.



∙ രണ്ടാം ഡോസ് സ്വീകരിക്കുന്നത് വൈകിയാൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ?



ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന സമയത്ത് എടുക്കാം. എന്നാൽ നാലോ, ആറോ–എട്ടോ ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ എടുക്കുന്നതാകും കൂടുതൽ നല്ലത്. എന്തായാലും രണ്ടാം ഡോസ് ഉറപ്പായും എടുത്തിരിക്കണം.

∙ രണ്ടാം ഡോസ് സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ എന്തു സംഭവിക്കും?



രണ്ടു ഡോസുകളും സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ വാക്സീന്റെ പൂർണ ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഒരു ഡോസ് മാത്രം മതിയാകില്ല.



∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച് അതിൽനിന്നും മുക്തി നേടിയ ആൾക്ക് വാക്സീൻ ഒഴിവാക്കാനാകുമോ?



ഇല്ല. ആന്റിബോഡികൾ അധിക നാളത്തേക്ക് നിലനിൽക്കില്ല. വാക്സീൻ എടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.



∙കാൻസർ മുക്തർക്ക് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാമോ?



സ്വീകിരക്കാം. മുമ്പ് എന്ത് രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കും വാക്സീൻ എടുക്കാം.



∙ പാലൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭിണികൾക്ക് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാമോ?



വാക്സീൻ സംബന്ധിച്ച പുതിയ നിർദേശത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല.



∙ അലോപ്പതി അല്ലാത്ത മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവർക്ക് വാക്സീൻ എടുക്കാമോ?



എടുക്കാം.



∙ രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് സ്വീകരിച്ച ശേഷം എനിക്ക് കാലു വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് സാധാരണയാണോ?



കാലുവേദന വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാവാം. അതിനാൽ ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടുന്നത് ഉചിതമാകും.



മേയ് ഒന്നുമുതല്‍ 18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് വാക്സീനേഷൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും വിതരണത്തിന്‍റെ കൃത്യമായ ചിത്രം ഇനിയും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. ഒപ്പം വാക്സീന്‍ പൊതു വിപണിയിലും ലഭ്യമാകുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സൗജന്യ വാക്സീന്‍ വിതരണം തുടരുകയും ചെയ്യും. മേയ് മുതല്‍ വിതരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും? വാക്സീനെടുത്താലും കരുതല്‍ കൈവിടാതിരിക്കേണ്ടത് എത്രത്തോളം അനിവാര്യമാണ്.



