സച്ചിൻ, നരിമാൻ, ആന്റണി, യച്ചൂരി, ലത, വൃന്ദ.. രാജ്യസഭയെ ഞെട്ടിച്ചവരും നിശബ്ദരായവരും

രാജ്യസഭയിലേക്കു കേരളത്തിൽനിന്ന് രണ്ടു പുതുമുഖങ്ങൾകൂടി എത്തുകയാണ്: വി.ശിവദാസനും ജോൺ ബ്രിട്ടാസും. പി.വി.അബ്ദുൽ വഹാബ് സീനിയർ അംഗമാണ്, വീണ്ടും 6 വർഷത്തേക്കുകൂടി സഭയിലെത്തുന്നു. രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ലഭിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് ഇത്തവണയും ധാരാളം ചർച്ചയുണ്ട്. വഹാബിന് വീണ്ടും സീറ്റ് നൽകുന്നത് ഉചിതമാണോ, ദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടാവുന്ന നേതാവിനെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് അയയ്ക്കേണ്ടതില്ലേ എന്ന ചോദ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രഖ്യാപനത്തിനു മുൻപുതന്നെ കേട്ടിരുന്നു. എന്തായാലും, വഹാബ് തുടരട്ടെയെന്ന് ലീഗ് തീരുമാനിച്ചു.

‌ബ്രിട്ടാസ് രാജ്യസഭയിലെത്തുമെന്ന് ഏതാനും വർഷമായി കേൾക്കുന്നതാണ്. കേൾവിയെ സിപിഎം തീരുമാനമാക്കിയപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ അത് ഏറ്റുപിടിച്ചു. തീരുമാനത്തിന്റെ ഔചിത്യം, സ്ഥാനാർഥിയുടെ യോഗ്യത തുടങ്ങി പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ചയായി. സജീവ സമരരാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന പശ്ചാത്തലമാവാം ശിവദാസന്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വം ഏറെ ചർച്ചയാവാത്തതിനു കാരണം.



വി.ശിവദാസൻ, ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്

കേരളത്തിന്റെ രാജ്യസഭാംഗത്വം

കേരളത്തിൽനിന്ന് ഇതുവരെ ഉപരിസഭയിലേക്ക് 88 പേരെത്തി. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരെയും നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങളെയും ചേർത്താൽ സംഖ്യ 101. ബി.വി.അബ്ദുല്ലക്കോയയും എ.കെ.ആന്റണിയുമാണ് കേരളത്തിൽനിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഉപരിസഭയിലെത്തിയത്– 5 തവണ. ഇപ്പോൾ അംഗത്വമൊഴിയുന്ന വയലാർ രവി 4 തവണ. തെന്നല ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയും കെ.കരുണാകരനും പി.ജെ.കുര്യനും 3.

മേൽപറഞ്ഞവർക്കു പുറമെ, മുതിർന്നവരുടെ സഭയെന്നുകൂടി വിളിക്കപ്പെടുന്ന സഭയിലേക്ക് തലയെടുപ്പുള്ള ഒട്ടേറെ മലയാളികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കെ.മാധവൻ നായർ, എം.എൻ.ഗോവിന്ദൻ നായർ, വി.കെ.കൃഷ്ണമേനോൻ, കെ.ചന്ദ്രശേഖരൻ, കെ.ദാമോദരൻ, മത്തായി മാഞ്ഞൂരാൻ, കെ.സി.ജോർജ്, പി.കെ.കുഞ്ഞച്ചൻ, എൻ.ഇ.ബലറാം, ഇ.ബാലാനന്ദൻ, സി.അച്യുതമേനോൻ, ഇബ്രാഹിം സുലൈമാൻ സേട്ട്, എൻ.സി.ശേഖർ, അരങ്ങിൽ ശ്രീധരൻ, വി.വി.രാഘവൻ, എം.പി.വീരേന്ദ്ര കുമാർ, വി.വിശ്വനാഥ മേനോൻ, പാട്യം ഗോപാലൻ, ജെ,ചിത്തരഞ്ജൻ തുടങ്ങി ശ്രദ്ധേയമായ ഒരുപിടി പേരുകളാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്.



കെ.സി.വേണുഗോപാൽ

ലക്ഷ്മി എൻ. മേനോൻ (ബിഹാർ), അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ (മദ്രാസ്), പി.കെ. കുമാരൻ (ആന്ധ്രാ പ്രദേശ്), കെ. വാസുദേവ പണിക്കർ (ഒഡീഷ), പ്രഫ. എം.ജി.കെ. മേനോൻ (രാജസ്ഥാൻ), ഒ. രാജഗോപാൽ (മധ്യപ്രദേശ്), സി.എം. ഇബ്രാഹിം (കർണാടക), ഡോ. പി.സി. അലക്സാണ്ടർ (മഹാരാഷ്ട്ര), പി എം.സഈദ് (ഡൽഹി) തുടങ്ങി വി.മുരളീധരനും കെ.സി.വേണുഗോപാലുംവരെ 13 പേർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് ഉപരിസഭയിലെത്തിയ മലയാളികളുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്. ഇതിൽ ലക്ഷ്മി എൻ.മേനോന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാംഗമായ ഏക മലയാളി വനിത എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.



പാർലമെന്റിലെ പ്രകടനം

അന്തരിച്ച സിപിഐ നേതാവ് ഇന്ദ്രജിത് ഗുപ്ത ലോക്സഭാംഗങ്ങളെ രണ്ടായി വേർതിരിക്കുമായിരുന്നു: പാർലമെന്റിൽ നിയമ നിർമാണത്തിലും നയ ചർച്ചകളിലും മറ്റും സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നവരും, പാർലമെന്റിനേക്കാൾ മണ്ഡലത്തിലെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരും. രാജ്യസഭാംഗങ്ങളെ അങ്ങനെ രണ്ടു കള്ളികളിലാക്കി വേർതിരിക്കുക പ്രായോഗികമല്ല. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് അവരുടെ സംസ്ഥാനപ്പാടെ മണ്ഡലമാണ്. നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവർ അവർക്കു പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകുക. അപ്പോൾ, സഭയിലെ പ്രകടനമാണ് പ്രധാനമായി പരിഗണിക്കേണ്ടത്. സഭയിലെ പ്രകടനമെന്നു പറയുമ്പോൾ, പ്രസംഗങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും മറ്റ് ഇടപെടലുകളും ഉൾപ്പെടും.

ഇരുത്തംവന്ന നേതാക്കളെയെടുത്താൽ, അവർ പറയുന്ന ഒാരോ വാക്കിനും സഭ ചെവികൊടുക്കും. രാഷ്ട്രീയാനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഊറിവരുന്നവയാണല്ലോ ആ വാക്കുകൾ. കഴിഞ്ഞ 20–22 വർഷത്തെ സഭാസമ്മേളനങ്ങളെടുത്താൽ: എസ്.വി.ചവാൻ, ജഗന്നാഥ് മിശ്ര, മുലായം സിങ് യാദവ് തുടങ്ങി സീതാറാം യച്ചൂരിവരെ ആ ഗണത്തിൽ ഒട്ടേറെപ്പേരുണ്ട്. അവരുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രത്യേകത, സഭാചട്ടങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തെ ആശ്രയിക്കാതെ, തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിൽ ചാലിച്ച്, എന്നാൽ, പാർട്ടി പ്രസംഗമെന്നു തോന്നാത്ത തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള മിടുക്കാണ്. അതിൽ, ഏറെ മികവു കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇടത് അംഗങ്ങൾതന്നെയാണ്.

സീതാറാം യച്ചൂരി

ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഇടപെടലുകളിലെ മികവ് യച്ചൂരിക്കു പലപ്പോഴും അനൗദ്യോഗിക പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന പരിവേഷം പോലും നൽകി. യച്ചൂരിക്കു മൂന്നാം തവണയും രാജ്യസഭാംഗത്വം നൽകാൻ പാർട്ടി വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ, കക്ഷിവ്യത്യാസമില്ലാതെ പലരും അതിനെ ചോദ്യം െചയ്തു.

ഡി.രാജയാണ് പാർട്ടിനയത്തിനൊത്ത് നിലപാടുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ മികവു കാട്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു നേതാവ്. ചങ്കിൽക്കൊണ്ടെന്നപോലെ അധഃസ്ഥിതരുടെ വിഷയങ്ങൾ രാജ ഉന്നയിച്ചപ്പോഴൊക്കെയും ഭരണപക്ഷത്തിനു കൃത്യമായൊരു മറുപടി നൽകാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സൗകര്യത്തിനൊത്ത് അംബദ്കറെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്ന ശൈലി രാജയ്ക്കില്ല. അംബേദ്കർ വാദങ്ങളിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിപോലെയായിരുന്നു.

അംഗം നിയമജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിയെങ്കിൽ, നിയമനിർമാണ ചർച്ചകളിൽ വലിയ പങ്കു വഹിക്കാനാവും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഫാലി എസ്.നരിമാൻ: ബില്ലുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും മറ്റും, അവസാനഘട്ടത്തിൽ മാത്രം, അൽപനേരം മാത്രം സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നവരുടെ ഗണത്തിലാണ് നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങൾ. എന്നാൽ, നരിമാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സഭ ഒന്നടങ്കം കാതുകൂർപ്പിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ പാണ്ഡിത്യം സഭയ്ക്ക് അത്രയ്ക്കു വിലപ്പെട്ടതായിരുന്നു. നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങളിൽ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറും ലതാ മങ്കേഷ്കറുമൊക്കെ സഭയ്ക്ക് എന്തു നൽകിയെന്ന ചോദ്യം നിലനിൽക്കുന്നു.

എൻ.കെ.പ്രേമചന്ദ്രൻ

ബില്ലുകൾ സസൂക്ഷ്മം പഠിച്ച് ഭേദഗതികൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയെന്ന രാജ്യസഭയിൽ നന്നായി പ്രയോഗിച്ച രീതിയാണ് പ്രേമചന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയിലും തുടരുന്നത്. പ്രതിപക്ഷത്തായിരിക്കുമ്പോൾ, ഡോ.മൻമോഹൻ സിങ്ങും എ.കെ.ആന്റണിയുമൊക്കെ വളരെക്കുറച്ചു മാത്രം സഭയിൽ സംസാരിക്കുന്നവരാണ്. മിതഭാഷണങ്ങൾ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തവുമായിരിക്കും; അതിനൊത്ത പരിഗണന സഭയിൽ ലഭിക്കും. കേരളത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, മറ്റാരു പറഞ്ഞാലും ആന്റണി എഴുന്നേറ്റ് ഏതാനും വാചകങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വിഷയത്തിന് കൂടുതൽ ഗൗരവമെന്ന സ്ഥിതിയാവും. അബ്ദുൽ വഹാബ് വളരെക്കുറച്ചേ സഭയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളു – പക്ഷേ, പറഞ്ഞതൊക്കെയും മൂർച്ചയുള്ള, ബിജെപിക്കു നന്നായി കൊള്ളുന്ന വാചകങ്ങളായിരുന്നു. ഇനിയും അങ്ങനെതന്നെയാവാം.

ഇടതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം

പ്രത്യയശാസ്ത്രം പറഞ്ഞ് ബിജെപിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഏറെ സാധിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിനാണ്. സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും പൊതുവിലുള്ള ഭരണനയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലുമൊക്കെ അതാണു സ്ഥിതി. വാജ്പേയി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് എസ്ആർപിയും ചിത്തരഞ്ജനുമൊക്കെ അതു നന്നായി ചെയ്തിരുന്നു. യച്ചൂരിയ്ക്കു പുറമെ, വൃന്ദ കാരാട്ടും ആ രീതിയാണു പിന്തുടർന്നത്– ഔഷധ രംഗത്തെ വിഷയങ്ങൾ, ആദിവാസികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ കരുത്തുറ്റ വാദങ്ങൾ വൃന്ദ ഉന്നയിക്കുമായിരുന്നു.

കേരളത്തിൽനിന്ന് സമീപകാലത്ത് സഭയിലുണ്ടായിരുന്നവരിൽ പി.രാജീവും കെ.എൻ.ബാലഗോപാലുമൊക്കെ സഭാചട്ടങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തെക്കൂടി സമർഥമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. പലരും പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടു പ്രയോഗിക്കാറില്ലാത്ത ചട്ടങ്ങളിൽ ചിലത് ഇവർ നന്നായി ഉപയോഗിച്ചു. വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ സ്വകാര്യവൽകരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സഭയിൽ വലിയ ചർച്ചയുണ്ടാകുന്നതിൽ ഇവരുടെ പങ്ക് വലുതായിരുന്നു. സൗമ്യമായെങ്കിലും കരുത്തോടെ ചില വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് എം.പി.അച്യുതൻ ദേശീയവും രാജ്യാന്തരവുമായ ശ്രദ്ധ നേടി. വാൾമാർട്ടിനെതിരെയും ആധാർ പദ്ധതിയുടെ കുഴപ്പങ്ങൾക്കെതിരെയും സഭയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചതിലെ വിജയം അച്യുതന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്.

ബിനോയ് വിശ്വം

ഇപ്പോൾ ബിനോയ് വിശ്വവും ഇടതുരാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഊന്നി നിലപാടുകളവതരിപ്പിക്കുന്നു. പറയാൻ സമയം വേണ്ടത്ര ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നു മാത്രം. നിയമസഭയിൽ പയറ്റിത്തെളിഞ്ഞതിന്റെ ബലംകൂടിയുള്ളയാണ് എളമരം കരീം. കരീമും കെ.സോമപ്രസാദും വളരെ മികച്ച പ്രസംഗകരല്ല. എങ്കിലും ഏതു വിഷയത്തിലും പാർട്ടി നിലപാടിനൊത്ത വാദങ്ങളും ബില്ലുകൾക്കുളള ഭേദഗതികളും കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നവർതന്നെ. കെ.കെ.രാഗേഷിന് ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ കന്നിക്കാരന്റെ അങ്കലാപ്പുകളുണ്ടായിരുന്നു. അംഗത്വത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയായപ്പോഴേക്കും അതു മാറി. ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ സഭയിൽ സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചു, നടത്തളത്തിലിറങ്ങി ധൈര്യത്തോടെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാനും, ബില്ലുകൾക്ക് കൃത്യതയുള്ള ഭേദഗതികൾ അവതരിപ്പിക്കാനും കഴിവു നേടി.



എപ്പോഴും സഭയിലുണ്ടായിരിക്കുക, പരമാവധി വിഷയങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുക– അത്തരത്തിലും സജീവ സാന്നിധ്യമെന്ന് അവകാശപ്പെടാവുന്നവരുടെ ഏറെ വലുതല്ലാത്ത പട്ടിയിൽ രാഗേഷ് മുൻനിരയിലുണ്ട്. കാർഷിക ബില്ലിനെതിരെ സഭയ്ക്കുള്ളിലെ ശ്രദ്ധേയ ശബ്ദവും സഭയ്ക്കു പുറത്ത് പാർലമെന്റ് മുറ്റത്തെ രാപ്പകൽ സമരക്കാരനുമൊക്കെയായിരുന്ന രാഗേഷ് വീണ്ടും സഭയിലെത്തുമെന്നായിരുന്നു പലയിടങ്ങളിലും കേട്ടത്. കർഷകർക്കൊപ്പമുള്ള സമരത്തിലെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ആ കേൾവിക്കു ബലംകൂട്ടി.



ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിന് നിയമസഭയിലേക്കു മൽസരിക്കാൻ ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ, ഇനി രാജ്യസഭയിലേക്കോ എന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഇടതുവൃത്തങ്ങളിൽതന്നെ ചർച്ചകൾ കേട്ടു. ദേശീയതലത്തിൽ, ബിജെപിയുടെ നയരീതികളെ ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിൽ എതിർക്കുന്നതിൽ ഐസക് കാട്ടിയ മികവുതന്നെയായിരുന്നു പ്രധാന കാരണം. ലോട്ടറി വിഷത്തിലൂടെ ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിൽ ആദ്യമായി വോട്ടെടുപ്പു നടന്നപ്പോഴും, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് വായ്പ ആരെടുക്കുമെന്ന തർക്കം കീറാമുട്ടിയായപ്പോഴും കൗൺസിലിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി ഐസക്. നേരത്തെ അരുൺ ജയ്റ്റ്ലിയും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിൽ നിർമല സീതാരാമനും ഏറെ വെള്ളംകുടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഐസക്കിന്റെ വാദങ്ങൾക്കു മുന്നിലാണ്. എന്തായാലും, രാഗേഷ് തുടരുമെന്നും ഐസക് വരുമെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചവരെയൊക്കെ പാർട്ടി തിരുത്തി.



ബ്രിട്ടാസും ശിവദാസനും

ഇപ്പോൾ രാജ്യസഭയിലുള്ള മലയാളികളിൽ 13ൽ 9 പേർ മലബാറുകാരെന്നൊരു കണക്കുണ്ട്. മലബാർ മേൽക്കയ്യുള്ള സഭ ചിലപ്പോൾ മൂന്നു കണ്ണൂരുകാർ തമ്മിലുള്ള മൽസരത്തിനുകൂടി സഭ വേദിയാകാം. പഠിച്ചു പറയുന്ന പാർലമെന്റേറിയനാകാൻ രാജ്യസഭയിൽ കെ.സി.വേണുഗോപാൽ പരിശ്രമിക്കുന്നു– ആദ്യ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. വയോജനങ്ങളുടെ സഭയെന്ന സമീപന രീതി മാറ്റാൻ പല പാർട്ടികളും ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ബിജെപി, ബിജെഡി, ടിഡിപി, സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി, ആർജെഡി തുടങ്ങി പല കക്ഷികളും താരതമ്യേന പ്രായംകുറഞ്ഞവർക്കും ടിക്കറ്റ് നൽകുന്നു. ഫലത്തിൽ, മുതിർന്നവരുടെ സഭയ്ക്കു ഗണ്യമായ തോതിൽ പ്രായംകുറയുകയാണ്. അവിടേക്കാണു ശിവദാസനും ബ്രിട്ടാസുംകൂടി കടന്നുചെല്ലുന്നത്. ബ്രിട്ടാസിനു മാധ്യമപ്രവർത്തനവും ശിവദാസന് പാർട്ടി സമരങ്ങളും പശ്ചാത്തലമാണ്, സഭാകമ്പം എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കാൻ അവ സഹായകമാകും. രണ്ടു പേർക്കും അക്കാദമിക മികവുണ്ട്. അപ്പോൾ, പഠിക്കാൻ മെനക്കെടാൻ പരിശീലിക്കേണ്ടതില്ല. പശ്ചാത്തലവും പഠനമികവും സഭയിൽ മുതലാവുമെങ്കിൽ വിമർശനങ്ങൾ അപ്രസക്തമാകും.

