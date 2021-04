‘ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മാസ്ക് ഇല്ലാതെ പൊതുവഴിയിലൂടെ നടക്കാം. മാസ്ക്കില്ലാതെ പാർക്കിലും സ്റ്റേഡിയത്തിലും പോകാം’– ലോകം കോവിഡിന്റെ പുതിയ തരംഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലോക്‌ഡൗൺ വേണോ കർഫ്യൂ മതിയാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇസ്രയേലെന്ന രാജ്യം ജനങ്ങൾക്കായി ഇറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പാണിത്. ലോകം താഴിടാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രയേൽ അതിന്റെ പൂട്ടുകൾ തുറന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നിലവിൽ കോവിഡ് അവരുടെ പ്രധാന അജണ്ടയേ അല്ലെന്നാണു ഭരണാധികാരികൾ പറയുന്നത്.

പകുതിയിലധികം ജനങ്ങൾക്കും വാക്സീൻ നൽകി കോവിഡിനെ പിടിച്ചു കെട്ടി എന്നത് അവകാശവാദം മാത്രമല്ല. കണക്കുകളിലും അതു നിഴലിക്കുന്നു, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇസ്രയേലിലെ കോവിഡ് രോഗികൾ വെറും 200ൽ താഴെ. ദിനംപ്രതി 13,000 കേസുകൾ വരെയുണ്ടായ സ്ഥലത്താണിത്. നൂറിലധികം പേർ മരിച്ചിരുന്നിടത്ത് ഇപ്പോൾ മരണം 10ൽ താഴെ. ഇതിനോടകം എട്ടു ലക്ഷത്തിലധികം ജനങ്ങൾക്കു വൈറസ് ബാധിച്ച രാജ്യത്ത് 6000ത്തിൽ അധികം ആളുകൾ മരിച്ചു. ഒരു കോടിയിൽത്താഴെ മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യത്ത് ആ മരണ നിരക്കും രോഗവ്യാപനവും വളരെ വലുതായിരുന്നു.

നമ്മുടെ മുംബൈ നഗരത്തിന്റെ പകുതി മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള കൊച്ചു രാജ്യം കോവിഡിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയത് വ്യാപക വാക്സിനേഷനിലൂടെയാണ്. എല്ലാവരിലേക്കും വാക്സീൻ എത്തിക്കുക എന്ന ഉറച്ച ലക്ഷ്യവുമായി ഭരണകൂടം പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലം കൂടിയാണ് പകുതിയിലധികം ജനങ്ങൾക്കും വാക്സീനിന്റെ രണ്ടു ഡോസും എത്തിച്ചു എന്നത്. 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള ജനങ്ങളിൽ 80% പേരും രണ്ടു ഡോസ് വാക്സീനെടുത്തുകഴിഞ്ഞു; 16 മുതൽ 59 വയസ്സ് വരെയുള്ളവരിൽ 36 ശതമാനവും.

70 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരിൽ 90 ശതമാനത്തിലധികമാണു വാക്സിനേഷൻ. മാർച്ച് ഏഴിന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യമിൻ നെതന്യാഹു ജറുസലമിലെ ഒരു കഫേയിലിരുന്ന് കേക്കു മുറിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു–‘നമ്മൾ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു’. ജനസംഖ്യയുടെ 40 ശതമാനവും വാക്സീനേഷനു വിധേയമായതിനു ശേഷമായിരുന്നു ആ പ്രഖ്യാപനം.

എങ്ങനെ നേടി ഇസ്രയേൽ?

എളുപ്പമായിരുന്നില്ല ഇസ്രേയലിന്. ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തായി പരന്നു കിടക്കുന്ന പൗരന്മാരും, വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ രാജ്യത്തിന് ആകുമായിരുന്നില്ല. ഉത്തര കൊറിയയെപ്പോലെ ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന രാജ്യവുമല്ല ഇസ്രയേൽ. കടുത്ത കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളിന്റെയും കാര്യക്ഷമമായ പരിശോധനയുടെയുമായിരുന്നു ആദ്യ ഘട്ടം. ക്വാറന്റീൻ കണിശമായി പാലിച്ചു.

ലോക്ഡൗൺ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കി. ഇളവുകൾ നൽകിയപ്പോഴും മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ടായില്ല. പലപ്പോഴും ഇളവുണ്ടായിട്ടും ആളുകൾ വീട്ടിൽത്തന്നെ തുടരാൻ താൽപര്യപ്പെട്ടു. വാക്സീനുകൾ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ ഇസ്രയേലിൽ എത്തി എന്നതു നേട്ടമായി. കണ്ണുമടച്ച് വാക്സീനെ രാജ്യം വിശ്വസിച്ചു എന്നു കരുതണം. പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിൽപ്പോലും ഒട്ടേറെപ്പേർ വാക്സീനെടുത്തു.

‘പ്രഥമൻ’ പ്രധാനമന്ത്രി

2020 ഡിസംബർ 20ന് ടെലിവിഷനിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹു എത്തി. ‘രാജ്യത്ത് ഇതാ ഞാൻ ആദ്യമായി വാക്സീൻ എടുക്കുന്നു’ എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ലൈവ് വാക്സിനേഷൻ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക അകറ്റാൻ വലിയ സഹായമായി. എങ്കിലും വാക്സിനേഷൻ രാജ്യത്ത് സുഗമമായാണു നടന്നത് എന്നു പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ചില ന്യൂനപക്ഷ- തീവ്ര യാഥാസ്ഥിതിക വിഭാഗങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ വാക്സീന് എതിരായിരുന്നു. ഇതു നേരിടാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു കർമ സേന രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു സർക്കാർ ആദ്യം ചെയ്തത്.

ജറുസലമിലെ കോവിഡ് വാക്സിനേഷന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നിൽ എത്തിയ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യമിൻ നെതന്യാഹു. Photo: GIL COHEN-MAGEN / AFP

രാജ്യത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും വാക്സീൻ ബോധവൽക്കരണം നടന്നു. പല യോഗങ്ങളിലും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗിച്ചു. വിശ്വാസ്യതയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി സ്വയം തെളിവായി ഉയർത്തിക്കാട്ടി. മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ മാത്രം വാക്സിനേഷനു വിധേയമാക്കാനാകില്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ നെതന്യാഹു ചില ആകർഷക ഓഫറുകളും ജനങ്ങൾക്കു നൽകി. ക്വാറന്റീനില്ലാതെ നിങ്ങൾക്കു യാത്ര പോകാം, പബിൽ രാപകലില്ലാതെ പാർട്ടി നടത്താം തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു ആ മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ. ഒരു വർഷത്തോളം വീട്ടിലടച്ചിരുന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ‘സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം’ എന്ന പ്രഖ്യാപനം പെട്ടെന്നു പ്രചാരം നേടി. ജനങ്ങൾ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്കൊഴുകി.

ഗ്രീൻ പാസ്പോർട്ട്

സ്കൂളുകളും ഹോട്ടലുകളും ഒരു പ്രധാന നിബന്ധന കൂടി വച്ചു. രണ്ടു ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്തവർക്കു മാത്രം പ്രവേശനം. വാക്സീൻ ലഭിച്ചവർക്ക് ഫോണിലെ ഗ്രീൻ പാസ്പോർട്ട് ആപ്പിൽ ലഭിക്കുന്ന ലഭിക്കുന്ന ക്യൂ ആർ കോഡ് കാണിച്ചാൽ മാത്രം പ്രവേശനം ലഭിക്കും. ഇതിനെ അവർ ഗ്രീൻ പാസ് എന്നു വിളിക്കുന്നു. പുറത്തിറങ്ങണോ? വാക്സീനെടുക്കണം എന്ന അവസ്ഥ വന്നു. വാക്സീൻ വിതരണം സുഗമമാക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടം. ക്ലിനിക്കുകളിൽനിന്ന് ചലിക്കുന്ന വാക്സിനേഷൻ യൂണിറ്റുകൾ പുറത്തേക്കു വന്നു. പാടത്തും പറമ്പിലും വച്ച് സൗജന്യമായി വാക്സീൻ നൽ‌കുന്ന നിലയായി.

കോവിഡ് വാക്സിനേഷനെടുത്തതിന്റെ തെളിവായി ‘ഗ്രീൻ പാസ്’ മൊബൈലിൽ കാണിക്കുന്നവർ. Photo: JACK GUEZ / AFP

എല്ലാ വീട്ടുമുറ്റത്തും പെട്ടിയും തൂക്കി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെത്തി. പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ആകർഷകമായ ഓഫറുകൾ സ്വന്തം നിലയ്ക്കും നൽകി. സൗജന്യ ഭക്ഷണ കൂപ്പൺ, പബിലേക്കുള്ള പ്രവേശന ടിക്കറ്റ് തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും വാക്സീൻ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള വൻ പദ്ധതിയൊരുക്കി. ഇസ്രയേലിന്റെ പട്ടാളച്ചിട്ടയിലുള്ള പ്രവർത്തന ശൈലി കാര്യങ്ങൾ സുഗമമാക്കി. എങ്കിലും ജനാധിപത്യപരമല്ലാത്ത പ്രവർത്തന ശൈലിയിലൂടെ നിർബന്ധിത വാക്സിനേഷൻ നടത്തിയത് ചെറിയ മുറുമുറുപ്പുകളുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും പതിവുപോലെ ഇസ്രയേൽ അത് അവഗണിച്ചു.

മാസ്‌ക് ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചതിനു ശേഷം, ഇസ്രയേലി നഗരമായ നെതന്യയിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. Photo: JACK GUEZ / AFP

രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ മുഴുവൻ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ കൈവശമുണ്ട് എന്നതു വാക്സിനേഷൻ ആസൂത്രണത്തിന് സഹായിച്ചു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാക്സീൻ ഷെഡ്യൂൾ രൂപപ്പെടുത്തിയത്. ഒരാൾക്ക് എന്തൊക്കെ അസുഖമുണ്ടെന്നും അയാൾ എവിടെയൊക്കെ ചികിത്സ തേടിയെന്നും സർക്കാർ രേഖയിലുണ്ടാവും. ജനങ്ങളുടെ അനുമതി വാങ്ങുക എന്നൊരു കീഴ്‌വഴക്കം അവിടെയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സർക്കാരിന് നയം നടപ്പിലാക്കാൻ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായില്ല. ഫൈസർ വാക്സീൻ കമ്പനിക്ക് പൗരൻമാരുടെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നുണ്ടെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പരാതികളും ബാക്കി!

ഇസ്രയേൽ വാക്സീനേഷൻ വേഗം കൈവരിക്കുമ്പോഴും ഗാസ മുനമ്പിലെയും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെയു പലസ്തീൻ പൗരൻമാർക്ക് വാക്സിൻ നൽകുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപമുയരുന്നുണ്ട്. അവിടങ്ങളിൽ പല മേഖലകളിലും 20നു മുകളിൽ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കുണ്ട്. യുണിസെഫിന്റെയും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെയും സഹായത്താൽ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമാണ് അവിടേക്ക് വാക്സീൻ എത്തിയത്. അതേ സമയം ഇസ്രയേലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തോളം പലസ്തീൻകാർക്കു വാക്സീൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. യുഎസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പലസ്തീൻ മേഖലയിൽ വാക്സീൻ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഇസ്രയേൽ കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ല.

പൂർണ മുക്തിയില്ല!

വാക്സീൻ വിജയം നേടിയെങ്കിലും കോവിഡ് പിടിയിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ മുക്തമായി എന്ന് അർഥമില്ല. ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യത്തെ കുട്ടികൾക്കു വാക്സീൻ നൽകുന്ന യജ്ഞം തുടങ്ങാനിരിക്കുന്നു. സമീപ രാജ്യങ്ങളിലും ലോകത്താകമാനവും വാക്സിനേഷൻ വൻ വളർച്ച നേടാത്തതിനാൽ ഇസ്രയേലിനു മാത്രമായി പൂർണമുക്തിയുണ്ടാവില്ല. എങ്കിലും കാര്യക്ഷമമായ ആരോഗ്യ സംവിധാനംവച്ച് ഇസ്രയേലിന് അതു മറികടക്കാനായേക്കും. ലോകത്തിനു മുന്നിൽ വിജയ ചിഹ്നമായി ഇന്ന് ഇസ്രയേലിലെ കോവിഡ് ആശുപത്രികളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ടെസ്റ്റിങ് സെന്ററുകൾ പലതും പൂട്ടി. ഇസ്രയേലിലെ നഗരങ്ങളിൽ പോയാൽ ഇവിടെ കോവിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നും സംശയിച്ചു പോയേക്കാം. അത്രയ്ക്കു പുതിയതാണ് അവരുടെ പ്രോട്ടോക്കോൾ.

