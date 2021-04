ന്യൂഡൽഹി∙ ഓക്സിജൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലെന്ന്‌ കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഹരിയാനയും ഉത്തർപ്രദേശും ഓക്സിജൻ വിതരണം തടയുന്നുവെന്ന് ഡൽഹി സർക്കാർ പരാതി ഉന്നയിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രതികരണം. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ അനുവദിക്കുന്നുവെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

ഓക്സിൻ ലഭ്യതക്കുറവ് വൈകാരികവത്കരിക്കരുതെന്നും കേന്ദ്രം ഡൽഹി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഓക്സിജൻ ക്ഷാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെയാണ് കേന്ദ്രം ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചത്. ഏപ്രിൽ 22 മുതൽ വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിവച്ചുവെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.



ഓക്സിജൻ ലഭ്യതക്കുറവുള്ള ആശുപത്രികളുടെ പട്ടിക ഡൽഹി സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഓക്സിജൻ ക്ഷാമത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഓക്സിജൻ ക്ഷാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ മൂന്നാം ദിവസമാണ് വാദം തുടരുന്നത്.

അതേസമയം ഓക്സിജൻ ലഭ്യത വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡൽഹി സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ബംഗാൾ, ഒഡീഷ, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പല ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകളും ഉള്ളത്. ഹരിയാനയിലേയും യുപിയിലേയും പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാൻ നീക്കം തുടങ്ങി. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുവെന്നും ഡൽഹി സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

English Summary: No restriction on movement of Oxygen: Center