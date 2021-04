ഇന്ത്യയില്‍ ലാഭം നോക്കാതെ പങ്കാളികളാകും; വില കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചു: ഫൈസർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയുടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പോരാട്ടത്തിൽ ലാഭം നോക്കാതെ പങ്കാളികളാകാൻ തയാറാണെന്ന് യുഎസ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാക്സീൻ നിർമാതാക്കളായ ഫൈസർ. ലാഭം കണക്കാക്കാതെ ഒരു വില കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഫൈസർ കമ്പനി വക്താവ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ വിലവിവര പട്ടിക ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

‘ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്് പദ്ധതിക്കായി ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ ഒരു വില ഫൈസർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരുമായി ചർച്ച തുടരുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ രോഗപ്രതിരോധ പദ്ധതയിലേക്ക് വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്’– ഫൈസർ വക്താവ് അറിയിച്ചു.

യുഎസ് വാക്സീനുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള വില എന്ന രീതിയിൽ പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളിക്കളയുന്നതായും കമ്പനി വക്താവ് അറിയിച്ചു. ഉയർന്ന, ഇടത്തരം, താഴ്ന്ന എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കായി പല വിലകളാകും നിശ്ചയിക്കുക. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാരുകൾക്ക് വാക്സീൻ വിതരണത്തിലൂടെ പിന്തുണ നൽകുക എന്നതാണ് ഫൈസർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതു തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലും നടപ്പിലാക്കുക എന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

ഒരു ഡോസ് വാക്സീന് 19.5 ഡോളറാണ് യുഎസ് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഫൈസർ ഈടാക്കുന്നത്. യുറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ഒരു ‍ഡോസിന് 15.5 യുറോയിൽ നിന്ന്‌ 19.5യുറോ (23 യുഎസ് ഡോളർ) ആയി ഉയർത്തിയിരുന്നു. വാക്സീനേഷൻ പ്രക്രിയ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഫൈസർ, ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസണ്‍, മോഡേണ എന്നീ കമ്പനികളുടെ വാക്സീന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കുന്നതായി ഇവർ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി നടത്തുന്ന ചർച്ച പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

English Summary : Pfizer offers to supply Covid-19 vaccine at 'not-for-profit' rate to Indian govt