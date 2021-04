എൻഒസി വേണ്ട; നേപ്പാൾ വഴി മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഇളവ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടും ഇമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസുമായി എത്തുന്നവർക്ക് വിമാനമാർഗം നേപ്പാൾ വഴി മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കു പോകാൻ ഇനി എൻഒസി ആവശ്യമില്ല. നേപ്പാൾ വഴി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കു പോകാൻ നിർബന്ധമായിരുന്ന എൻഒസി, ഇമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്കാണ് ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് നേപ്പാളിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി വ്യക്തമാക്കി. 2021 ഏപ്രിൽ 22 മുതൽ ജൂൺ 19 വരെയാണ് എൻഒസി ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

കാഠ്മണ്ഡു ത്രിഭുവൻ വിമാനത്താവളത്തിലെ ഇമിഗ്രേഷൻ അധികൃതർ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടുള്ളവ‍ർക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് സൗകര്യം ഒരുക്കും. അതേസമയം പാസ്പോർട്ടല്ലാതെ മറ്റ് തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളുമായി കരമാർഗമോ, വിമാനത്തിലോ ഇതര രാജ്യങ്ങളിലേക്കു പോകാൻ നേപ്പാളിലെത്തുന്നവർക്ക് നേപ്പാളിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അനുവദിക്കുന്ന എൻഒസി തുടർന്നും ആവശ്യമാണ്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് നേരിട്ട് വിമാന സർവീസ് നിർത്തിവച്ച രാജ്യങ്ങളിലേക്കു പോകാൻ ഇത് പ്രയോജനകരമാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ അറിയിച്ചു.



English Summary : Relaxation on procedures for Indians traveling to other countries via Nepal