ഇന്ത്യയിലേക്കു യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലെവൽ 4 ആരോഗ്യ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ∙ കോവി‍‍ഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്രകൾക്കായി നാലാം ലെവൽ ആരോഗ്യ മുന്നറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് യുഎസ് സെന്റേർസ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ (സിഡിസി). ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കാനാകാത്തവർ, പൂർണമായി വാക്സിനേഷൻ എടുത്തു വേണം പോകാനെന്നും വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും സിഡിസിയുടെ നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു.

പൂർണ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തയാളുകളാണെങ്കിൽ പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലെങ്കിൽ, യുഎസ് വിടുന്നതിനു മുൻപ് പരിശോധന നടത്തേണ്ടതില്ലെന്നും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സ്വയം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയേണ്ടതില്ലെന്നും സിഡിസി ചൊവ്വാഴ്ച യാത്രാ മാർഗനിർദേശം ഇറക്കിയിരുന്നു.

English Summary: US CDC issues level 4 travel health notice for India due to COVID-19