റോഡിലിറങ്ങിയാൽ കാർ പൊതു സ്ഥലം: ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്താലും മാസ്ക് നിർബന്ധം

തിരുവനന്തപുരം∙ ഒരാൾ മാത്രമാണ് കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിലും മാസ്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. നിർദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും. വീടിനുപുറത്തിറങ്ങുന്ന എല്ലാവരും ശരിയായ വിധത്തില്‍ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിന് ഇന്ന് 28,606 സംഭവങ്ങളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. കൊല്ലം സിറ്റിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കേസുകള്‍; 4896 എണ്ണം. ഏറ്റവും കുറവ് കണ്ണൂര്‍ സിറ്റിയിലും കണ്ണൂര്‍ റൂറലിലുമാണ്; 201 വീതം. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാത്തതിന് 9782 കേസുകള്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാറിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മാസ്ക് ഇല്ലാതെ സഞ്ചരിച്ച യുവാവിനെതിരെ കോട്ടയത്ത് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കാർ പൊതു ഇടമായി കണക്കാക്കണമെന്ന നിർദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് വിശദീകരിച്ചു.



കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 6348 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 1120 പേരാണ്. 23 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. ക്വാറന്റീൻ ലംഘിച്ചതിന് നാല് കേസും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കു ചുവടെ. (കേസിന്‍റെ എണ്ണം, അറസ്റ്റിലായവര്‍, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍)

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി - 2035, 204, 2

തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ - 168, 107, 0

കൊല്ലം സിറ്റി - 2973, 356, 2

കൊല്ലം റൂറല്‍ - 636, 27, 0

പത്തനംതിട്ട - 59, 56, 0

ആലപ്പുഴ- 27, 14, 0

കോട്ടയം - 141, 144, 0

ഇടുക്കി - 73, 20, 0

എറണാകുളം സിറ്റി - 29, 17, 0

എറണാകുളം റൂറല്‍ - 79, 14, 1

തൃശൂര്‍ സിറ്റി - 3, 12, 0

തൃശൂര്‍ റൂറല്‍ - 11, 13, 0

പാലക്കാട് - 6, 8, 4

മലപ്പുറം - 6, 4, 0

കോഴിക്കോട് സിറ്റി - 11, 14, 10

കോഴിക്കോട് റൂറല്‍ - 56, 79, 4

വയനാട് - 4, 0, 0

കണ്ണൂര്‍ സിറ്റി - 26, 26, 0

കണ്ണൂര്‍ റൂറല്‍ - 3, 3, 0

കാസര്‍ഗോഡ് - 2, 2, 0

