‘പ്ലാന്റുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ജനത്തിന് ഓക്സിജൻ ഇല്ലേ? സർ ആ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഒന്ന് വിളിക്കൂ...’

ന്യൂഡൽഹി∙ ‘സർ, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മാർഗനിർദേശം വേണം. ഡൽഹിയിൽ ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം വർധിക്കുകയാണ്. ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കില്ലെന്നാണോ? ഡൽഹിയിലേക്ക് വരുന്ന ഓക്സിജൻ ടാങ്കറുകൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തടയാതിരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ ആരോടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടത്...’– കോവിഡ് അതിരൂക്ഷമായി ബാധിച്ച പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിന്റെ വാക്കുകളാണിത്.

അതിരൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് രാജ്യതലസ്ഥാനം കടന്നുപോകുന്നത്. ജീവവായു ലഭിക്കാനായി ഹൈക്കോടതി വരെ പോകേണ്ടിവന്ന അതിദയനീയ അവസ്ഥ. ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ബംഗാൾ, ഒഡിഷ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യോമമാർഗം ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാനുള്ള മാർഗമുണ്ടാക്കണമെന്ന് കേജ്‌രിവാൾ മോദിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.



ബംഗാൾ, ഒഡിഷ, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുവെന്നും അന്തർ സംസ്ഥാന ഓക്സിജൻ നീക്കം അതിർത്തിയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തടയുന്നതായും ഡൽഹി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. റോഡ് മാർഗമുള്ള നീക്കം പലപ്പോഴും തടസ്സപ്പെടുന്നതിനാലാണ് ഒഡിഷയിൽ നിന്ന് വ്യോമമാർഗം ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാൻ കേജ്‍രിവാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ‘കൂടുതൽ ട്രക്കുകൾ (ഓക്സിജൻ ടാങ്കറുകൾ) തടയുന്ന അതിർത്തി സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഡൽഹിയിലേക്ക് ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാനുള്ള മാർഗം ഉണ്ടാക്കണം’– കേജ്‌രിവാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



English Summary :Whom Should I Speak With If...?" Arvind Kejriwal To PM Amid Oxygen Crisis