വായുവിലൂടെയും കോവിഡ് പകരാം; മാസ്ക് കൃത്യമല്ലെങ്കിൽ അപകടം കൂടും: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ രണ്ടാം തരംഗത്തിലെ കോവിഡ് വകഭേദം വായുവിലൂടെ പകരാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. വൈറസിന്റെ അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങള്‍ വായുവിലൂടെ പകരാം. ലാന്‍സെറ്റ് ജേണല്‍ ഉദ്ധരിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.

മാസ്ക് കൃത്യമായി ധരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അപകടസാധ്യത വര്‍ധിക്കും. രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടാലുടന്‍ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തണം. ആര്‍ടിപിസിആര്‍ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയവര്‍ ഫലം വരുംവരെ ഐസലേഷനില്‍ കഴിയണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച ചേരുന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ആലോചിക്കുന്നതെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മതസംഘടനകളുമായും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായും ചർച്ച ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇറക്കിയ ഉത്തരവാണ് മലപ്പുറത്തേതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിചേർത്തു. മലപ്പുറത്ത് ആരാധനാലയങ്ങളിൽ കലക്ടർ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ മത സംഘനകൾ രംഗത്തെത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

കടകളിൽ സ്ഥല വിസ്തൃതിയുടെ പകുതി ആളുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകാവൂ. ബാക്കിയുള്ളവർ ശാരീരിക അകലം പാലിച്ച് ക്യൂ നിൽക്കണം. സ്ഥാപനത്തിലേക്കു കടക്കുമ്പോൾ ശരീര ഊഷ്മാവ് പരിശോധിക്കണം. സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കണം. കടകളിൽ എത്തുന്നവരുടെ പേര് എഴുതി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.

