കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് വിരാഫിൻ മരുന്നും; അനുമതി നിബന്ധനകളോടെ

ന്യൂഡൽഹി ∙ തീവ്രത കുറഞ്ഞ കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ആന്റി വൈറൽ മരുന്നായ ‘വിരാഫിന്‍’ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (ഡിസിജിഐ) അനുമതി. അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിനു നിബന്ധനകളോടെയാണ് അനുമതി. ഹൈദരാബാദിലെ സൈഡസ് കാഡില കമ്പനിയാണ് വിരാഫിന്‍ വികസിപ്പിച്ചത്.

പ്രായപൂർത്തിയായവരിലെ തീവ്രത കുറഞ്ഞ കോവിഡ് രോഗബാധയ്ക്കാണ് വിരാഫിന്‍ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി. വിരാഫിന്‍ ഉപയോഗിച്ച 91.15 ശതമാനം രോഗികളും ഏഴു ദിവസത്തിനകം ആർടിപിസിആർ പരിശോധനയിൽ നെഗറ്റീവ് ആയെന്നാണ് സൈഡസ് കാഡില അവകാശപ്പെടുന്നത്.

രോഗികൾക്ക് ഓക്സിജൻ ‍നൽകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വിരാഫിന്‍ ഉപയോഗം മൂലം കുറയുന്നതായി പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തി. ഓക്സിജൻ പിന്തുണ നൽകേണ്ട ആവശ്യകത കുറയ്ക്കും എന്നതിനൊപ്പം വേഗത്തിൽ രോഗമുക്തി നേടാനും സഹായിക്കും. മറ്റ് വൈറൽ രോഗബാധകൾക്കെതിരെയും വിരാഫിൻ ഫലപ്രദമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു നിർമാതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

