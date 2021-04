‘കിറ്റിനും ശമ്പളത്തിനും 1000 കോടി കടമാണ്; സൗജന്യ വാക്സീൻ ഇവിടെ നൽകാനാവുമോ?’

എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് വാക്സീൻ സൗജന്യമായി നൽകുകയെന്നത് എത്രമാത്രം പ്രായോഗികമാണ്? കോവിഡ് മരുന്നു വാങ്ങാൻ ശേഷിയുള്ളവർക്ക് പൊതുഖജനാവിൽനിന്നു പണം നൽകി വാക്സിനേഷൻ നൽകണോ എന്ന ചർച്ച പൊതു ഇടങ്ങളിൽ സജീവമാണ്. സൗജന്യമായി കോവിഡ് വാക്സീൻ ലഭിച്ചവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 22 ലക്ഷം രൂപ അയച്ചുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഡോ.മേരി ജോർജ്

വാക്സീൻ ഇക്കോണമിയുടെ ജനപ്രിയതയും ആവശ്യകതയും സജീവ ചർച്ചയിൽ വരുമ്പോൾ പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധ ഡോ.മേരി ജോർജ് ‘മനോരമ ഓൺലൈനു’മായി സംസാരിക്കുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സീ‍ൻ സൗജന്യമാക്കുകയല്ല, എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാനുള്ള നടപടിയാണു വേണ്ടതെന്ന് ഡോ. മേരി ജോർജ് പറയുന്നു. ജനസാന്ദ്രതയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കോവിഡിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട വ്യാപന സാധ്യത മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലും കേരള സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു.

ഇതിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു ലോക്ഡൗൺ കൂടി ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കേരളത്തിനു കഴിയില്ല. അത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവരിലേക്കും വാക്സീൻ എത്തിക്കാൻ നടപടി ഉണ്ടാകണം. ദരിദ്രർക്കു സൗജന്യമായും അല്ലാത്ത വിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു വില ഈടാക്കിയുമാണു വാക്സീൻ നൽകേണ്ടത്. സൗജന്യത്തിന്റെ പേരിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി തർക്കിച്ചു നിൽക്കാൻ സമയമില്ലെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വാക്സീൻ വിതരണത്തിന് പണം ഈടാക്കാം

കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥയെപ്പറ്റി വിശദമായി പഠിച്ച ഫ്രഞ്ച് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് തോമസ് പിക്കെറ്റ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി അദ്ദേഹം നെതർലൻഡ്‌സിൽ വച്ച് സംഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ദരിദ്രരുടെ എണ്ണം അതിവേഗം വർധിക്കുകയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. അതിൽ പ്രധാനം സൗജന്യ സേവനങ്ങളിന്മേലുളള നിയന്ത്രണം ഇല്ലായ്മയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. രണ്ടാംഘട്ട കോവിഡ് വ്യാപനകാലത്ത് നമുക്ക് ഇതു കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വാക്സീൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിയിൽ.

മഹാമാരി കാരണം തൊഴിൽരഹിതരാവുകയും വാങ്ങൽ ശേഷി തീരെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു വലിയ ജനത കേരളത്തിലുണ്ട്. അവർക്കാണു പ്രതിരോധ ശേഷി ഏറ്റവും അനിവാര്യം. ഈ വിഭാഗത്തിന് കോവിഡ് പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അവർക്കു മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സയോ ഓക്സിജൻ ലഭ്യതയോ അകലെയാണ്. അങ്ങനെയല്ല സമ്പന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ സ്ഥിതി. അവർക്കു രോഗത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ടാകും. പണമുണ്ടെങ്കിൽ ആളും ആരവവുമുണ്ടാകും. ഇതു മനസ്സിലാക്കി വേണം വാക്സീൻ വിതരണത്തിനുള്ള നയം രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത്.

പാവപ്പെട്ടവർക്കു രണ്ടു തവണ സൗജന്യമായി വാക്സീൻ വിതരണം ഉറപ്പാക്കണം. മധ്യവർഗത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കും വേണമെങ്കിൽ സൗജന്യ നിരക്കിൽ നൽകാം. എന്നാൽ ഉപരി മധ്യവർഗം (അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ്), ഉപരി വർഗം (അപ്പർ ക്ലാസ്) എന്നിവരിൽനിന്ന് പണം ഈടാക്കിത്തന്നെ വാക്സീൻ നൽകണം. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവ് കാലിയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസംതന്നെ കിറ്റ്, ശമ്പള പരിഷ്കരണം, പെൻഷൻ കുടിശിക എന്നിവ നൽകാൻ 1000 കോടി രൂപ കടമെടുത്ത സംസ്ഥാനമാണിത്. അങ്ങനെ കടമെടുക്കുന്ന സർക്കാർ ധനികർക്കു സൗജന്യമായി വാക്സീൻ നൽകണമെന്നു പറയുന്നതിൽ ഒരു നീതിയുമില്ല. അതു നമ്മുടെ ഖജനാവിനെ വീണ്ടും മുടിക്കും.

സുരക്ഷിതമായ വാക്സീൻ ലഭ്യമാവുകയാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യം. വില കൂടുതൽ നൽകാ‍ൻ തയാറായാൽ വാക്സീൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടാകും.‌‌‌ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരിലേക്കും വാക്സീൻ എത്തിക്കുകയെന്നതു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അല്ലാതെ കേന്ദ്ര,സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തമ്മിലുള്ള വാക് പോരല്ല വേണ്ടത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് 50 ശതമാനം വാക്സീൻ വാങ്ങുമെന്നാണ്. ഇതുവഴി ദരിദ്ര വിഭാഗത്തെ സഹായിക്കാനാകും. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള ദരിദ്ര ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും.

ബാക്കിയുള്ളവർക്കു വാക്സീൻ എത്തിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് സൗകര്യം ഒരുക്കേണ്ടത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ചുമതല അതിജീവനത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് കിറ്റും കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചണും ഒരുക്കിയതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണിത്. പ്രായമായമുള്ളവർ ക്യൂവിൽ മണിക്കൂറികളോളം നിന്ന ശേഷം ഇനി വാക്സീൻ ഇല്ലെന്നു പറയുന്ന ദുരവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കരുത്. വാക്സീൻ വിതരണത്തിനു സൗകര്യം ഒരുക്കുകയെന്നത് ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നു നൽകലാണ്.

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലെ വീഴ്ചകൾ

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ കേരളം കനത്ത നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ അവകാശവാദം. അതിനു പിന്നിലുള്ള വീഴ്ചകൾ കാണാതിരുന്നുകൂടാ. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒട്ടേറെ പ്രവാസികൾ രോഗബാധിതരായി മരിച്ച സ്ഥിതിയുണ്ടായി. വന്ദേ ഭാരതം മിഷൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടു വരുന്നതുവരെ കേരളത്തിൽ പ്രവാസികളെ കാലുകുത്താൻ അനുവദിക്കാത്ത നടപടികളാണു സംസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചത്. തുടർന്നും കാര്യങ്ങളെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണു നടന്നത്.

രാജ്യത്ത് ജനസാന്ദ്രതയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണു കേരളം. ഇത് കോവിഡ് പോലുള്ള മഹാമാരിയുടെ വ്യാപനം ദ്രുതഗതിയിലാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കർണാടകയോ മഹാരാഷ്ട്രയോ സ്വീകരിക്കുന്നതുപോലുള്ള മുൻകരുതലായിരുന്നില്ല കേരളത്തിനു വേണ്ടിയിരുന്നത്. അതു മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനിടയിലാണു രണ്ടു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വന്നത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾതന്നെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ സാധ്യത മുന്നിൽക്കണ്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കണമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ രോഗം പിടിച്ചു നിർത്താനാകാത്ത വിധത്തിൽ പതിന്മടങ്ങു വർധിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ അതിനെ ജ്യോമട്രിക്കൽ പ്രോഗ്രഷൻ എന്നാണു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. കാണെക്കാണെ വളർന്നു വികസിക്കുന്ന പ്രവണത.

ഐസിഎംആർ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകിയ മുൻകരുതലുകൾ അവഗണിച്ചാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാലത്തു സർക്കാരും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മുന്നോട്ടു പോയത്. മാസ്ക് ധരിക്കുകയെന്ന ചെറിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പോലും പൊതുജനങ്ങളും അവഗണിച്ചു. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനോ പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഒരുക്കാനോ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഒരുതരം നിസ്സംഗതയാണു വച്ചു പുലർത്തിയത്.

എറണാകുളത്തുനിന്നുള്ള കാഴ്‌ച. ചിത്രം: ജോസ്‌കുട്ടി പനയ്ക്കൽ

കോവിഡ് നിയന്ത്രണം പൊലീസിനെ ഏൽപിക്കുന്നതു പോലെയുള്ള മണ്ടൻ നടപടികൾ വരെയുണ്ടായി. ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ രംഗത്തുനിന്നു മാറുകയും ചില വ്യക്തികളുടെ പിടിവാശിക്കനുസരിച്ചു കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു. ഇതൊക്കെയാണ് ഇത്തരം ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ കൊണ്ടു ചെന്നെത്തിച്ചത്.‌‌‌ ‌

കേരളത്തിലെ നാലു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓക്സിജൻ പോലും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന അറിവും ഇക്കാലത്തുണ്ടായി. അതുപോലും നേരത്തേ മനസ്സിലാക്കാനോ അവരെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനോ സർക്കാരിനു കഴിഞ്ഞില്ല. പൊതുജനങ്ങൾ ‌സ്വയം പ്രതിരോധം തീർക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണിപ്പോൾ. ‌സർക്കാരുകൾ താങ്ങാവുമെന്ന ധാരണ മാറ്റിവച്ച് സ്വന്തം ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കരുതലാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതിനു പണം കൊടുത്തെങ്കിലും വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാൻ തയാറാകണം.

താങ്ങാനാകില്ല ഇനിയുമൊരു ലോക്‌ഡൗൺ

ലോക്‌ഡൗൺ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ 40 കോടിപ്പേർ തൊഴിൽരഹിതരായെന്നാണ് ഐഎംഎഫിന്റെ കണക്ക്. ലോകത്തെ പ്രവാസികളിൽ 22 ശതമാനം ഇന്ത്യയിൽനിന്നാണ്. അതിൽ 19 ശതമാനം കേരളത്തിലാണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനമാണു മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക്– 16.7 ശതമാനം. അതിനു പിന്നിലാണു മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ.

അപ്പോൾ ലോക്ഡൗണിന്റെയും കോവിഡിന്റെയും ആഘാതം ഏറ്റവും കൂടുതലുണ്ടാവുന്നത് കേരളത്തിനായിരിക്കും. ലോക്ഡൗണിന്റെ അർഥം ഉൽപാദന മേഖലയിലെ സ്തംഭനമാണ്. തൊഴിലാളികൾ വീടുകളിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടിവരും. അവരുടെ വരുമാനം നിലയ്ക്കും. അത് അവരുടെ വാങ്ങൽ ശേഷി നിശ്ശേഷം ഇല്ലാതാക്കും.

നമ്മുടെ ദേശീയ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി 23.9 ശതമാനമായി ഇടിഞ്ഞത് ലോക്ഡൗണിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് 40 കോടിയോളം വരുന്ന ജനതയുടെ കൈയിൽ വാങ്ങൽ ശേഷി ഇല്ലായിരുന്നു. പാവപ്പെട്ടവർ ജീവിച്ചത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ സൗജന്യ റേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ്. കേരളത്തിലെ ആഭ്യന്തര വരുമാനവും 26 ശതമാനമായി ഇടിഞ്ഞു. അതായത് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാളും താഴെപ്പോയി കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച.

പ്രവാസികളുടെ മടങ്ങിവരവും അതിൽ വലിയ പങ്കു വഹിച്ചു. ഇനി ഒരു ലോക്ഡൗൺ ഉണ്ടായാൽ കഴിഞ്ഞകാല സാഹചര്യങ്ങളേക്കാൾ മോശമാകും സ്ഥിതി. വിപണിയെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് നിത്യ വരുമാനക്കാരാണ്. അവർ സജീവമായാൽ മാത്രമേ വിപണി സജീവമാവുകയുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ ആറുമാസം കിറ്റ് വിതരണവും കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചണും നടത്തിയ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പിന്നോട്ടു പോയി.

82 ലക്ഷം പേർക്ക് കിറ്റ് നൽകുന്നുവെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ 55 ലക്ഷം പേർക്ക് കിറ്റ് കിട്ടിയില്ലെന്നു വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതു കാണിക്കുന്നത് ഇനിയൊരു ലോക്ഡൗൺ വന്നാൽ കേരളത്തിൽ പട്ടിണി മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ്. ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങൾ, പയറു വർഗങ്ങൾ, പഞ്ചസാര, ഭക്ഷ്യ എണ്ണ എന്നിവ കേരളത്തിലേക്കു വന്നാലേ വിതരണം ചെയ്യാനാകൂ.

എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു മുന്നിൽ കണ്ട് അനാവശ്യമായ സ്റ്റോക്കെടുത്ത് ആവശ്യമുള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും വിതരണം ചെയ്തതിനാൽ ഇവയുടെ സ്റ്റോക്ക് തീർന്നു പോയി. ആവശ്യമുള്ളവർക്കു പോലും വിതരണം ചെയ്യാനാകാതെ വന്നിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ കുട്ടനാട്ടിലും വെച്ചൂരുമുൾപ്പെടെയുളള നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ കൊയ്ത നെല്ല് സംഭരിക്കാനാകാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്.

ലോക്ഡൗൺ വന്നാൽ ഈ മേഖലയ്ക്കും കനത്ത തിരിച്ചടിയാവും. ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വാക്സീൻ ലഭ്യതയും സ്വയം പ്രതിരോധവുമാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സൗജന്യ വാക്സീൻ അതിന് അർഹമായ വിഭാഗങ്ങൾക്കു കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടത് സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ചെലവു വഹിക്കാനാകുന്നവർ അതിനു കഴിയാത്തവരുടെ സൗജന്യങ്ങളിൽ പങ്കുപറ്റാതിരിക്കാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടത്തുകയും വേണം.

വാക്സീൻ ചെലവ് 67,193 കോടി രൂപ

ഇന്ത്യയിൽ 18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള മുഴുവൻ പേർക്കും കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ചേർന്നു വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കിയാൽ ചെലവ് 67,193 കോടി രൂപയാകുമെന്നാണു പഠനം. മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ (ജിഡിപി) 0.36% മാത്രമാണ് ഇതെന്നും ഇന്ത്യ റേറ്റിങ്സ് ആൻഡ് റിസർച് നടത്തിയ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഡോസ് ഒന്നിന് 400 രൂപ നിരക്കിൽ ഒരാൾക്ക് 2 ഡോസ് നൽകുമ്പോഴാണിത്. കുത്തിവയ്പിനിടെ സംഭവിക്കാവുന്ന 5% വാക്സീൻ നഷ്ടം കൂടി ചേർത്താണ് കണക്ക്.

കമ്പനികളുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ 50% കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും 50% സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കുമെന്ന പുതിയ നയം കണക്കാക്കുമ്പാഴാണിത്. ഈ രീതിയിൽ വാക്സീൻ നൽകിയാൽ അതാതു സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെല്ലാം കൂടി മാത്രം ചെലവ് 46,323 കോടിയാകും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് 20,870 കോടിയും.

ഇന്ത്യയുടെ ആകെ ജനസംഖ്യയിൽ 84.19 കോടിയാളുകൾ 18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരാണ്. ഇതിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനത്തിനു മാത്രമാണ് നിലവിൽ വാക്സീൻ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇതുവരെ 21.4 കോടി വാക്സീൻ ഡോസ് വാങ്ങാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ 5090 കോടി രൂപ ചെലവിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റേറ്റിങ്സ് ആൻഡ് റിസർച് പഠനത്തിലുള്ളത്.

English Summary: Financial Expert Dr. Mary George Shares Thoughts on Covid Vaccination and Lockdown in Kerala