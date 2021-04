മലപ്പുറത്ത് ആരാധനാലയങ്ങളിൽ അഞ്ചു പേരിൽ കൂടുതൽ പാടില്ല: നിയന്ത്രണം കടുപ്പിച്ചു

മലപ്പുറം∙ ജില്ലയിലെ എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളിലും ചടങ്ങുകളിൽ അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ പേർ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിരോധിച്ച് കലക്ടറുടെ ഉത്തരവ്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5ന് ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിലാകും. കോവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിലാണു നടപടി. പ്രാർഥനകൾ വീട്ടിൽ വച്ച് നടത്തുകയും ബന്ധുവീടുകളിൽ പോലും ഒത്തുകൂടാതിരിക്കുകയുമാണ് ഉചിതമെന്നും കലക്ടറുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

ജില്ലയിൽ 24 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പുറമെയാണ് ജില്ലയിലെ എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളിലും നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തി കലക്ടർ കെ.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉത്തരവിട്ടത്. 16 പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇന്ന് രാത്രി 9 മുതൽ നിരോധനാജ്ഞ നിലവിൽ വരും. നേരത്തെ മതനേതാക്കളുമായും ഇന്നലെ ജനപ്രതിനിധികളുമായും നടത്തിയ ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനു ജില്ലാ ഭരണകൂടവും സർക്കാരും എടുക്കുന്ന നടപടികൾക്ക് അവർ പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നു. മതനേതാക്കളുടെ ഈ വിഷയത്തിലെ സൂക്ഷ്മതയും പിന്തുണയും അഭിനന്ദനീയവും മാനവികത ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതാണെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ വരെ 17,898 പേരാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇന്നലെ ആദ്യമായി പ്രതിദിന കണക്ക് 2000 കടന്നു. 21.89% പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കോടെ 2776 പേരാണ് ഇന്നലെ പോസിറ്റീവ് ആയത്.

