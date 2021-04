ഡിജെ പാർട്ടി: അധികവും മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ഉള്ളവർ, ‘അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ’ എന്ന് മൊഴി

കൊച്ചി∙ നഗരത്തിലെ ആഡംബര ഹോട്ടലുകളിൽ ഡിജെ പാർട്ടികളിലെത്തിയവരിലധികവും മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവർ. പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവരും ഡിജെ പാർട്ടിക്കെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എക്സൈസും കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് വിഭാഗവും ചേർന്ന് 3 ആഡംബര ഹോട്ടലുകളിലെ ഡിജെ പാർട്ടികളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഒരിടത്തുനിന്നു ലഹരിമരുന്നു കണ്ടെത്തുകയും ഡിജെ അടക്കം 4 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച കേസിൽ ഡിജെ പാർട്ടികളിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ മൊഴി എക്സൈസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതു തുടരുകയാണ്.

ഹോട്ടലുകളിൽ എത്തിയവരിൽ പത്തും ഇരുപതും ആളുകളുടെ പേരുകൾ ഒറ്റ ഫോൺ നമ്പറിനു കീഴെയാണു ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. തന്റെ ഫോൺ നമ്പറിനു കീഴെയുള്ളവരെ അറിയില്ലെന്നാണു പലരും മൊഴി നൽകുന്നത്. വാരാന്ത്യം ബീയറും നൃത്തവുമായി ‘അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ’ എത്തിയതാണെന്നും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലെന്നും ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാറില്ലെന്നുമാണു മിക്കവരും നൽകുന്ന മൊഴി. ഡിജെയോടുള്ള ആരാധന കാരണം പാർട്ടിക്കെത്തിയ സ്ത്രീകളുമുണ്ട്.

ഫാഷൻ ഡിസൈനർമാരായ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമെത്തിയതു പാർട്ടിക്കിടെ സ്വന്തം ഡിസൈനുകൾക്കുള്ള വിപണി സാധ്യത പരിഗണിച്ചാണ്. പല നഗരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെ സ്വന്തം ഡിസൈനുകൾ കാണിക്കാനുള്ള അവസരമായി ഡിജെ പാർട്ടികളെ കാണുന്നുവെന്നാണ് ഇവരുടെ മൊഴി.

English Summary : Most people who came for DJ party is from other districts