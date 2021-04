ഓക്സിജനിൽ കേരളം സൂപ്പർ സംസ്ഥാനം!, വിജയം കണ്ടത് വർഷം നീണ്ട പ്രവർത്തനം

തിരുവനന്തപുരം∙ ഒരു വർഷം മുൻപേ ആരംഭിച്ച തയാറെടുപ്പുകളാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം നേരിടുമ്പോഴും കേരളത്തെ പ്രതിസന്ധിയിൽനിന്ന് കരകയറ്റിയത്. ഒരുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്രവും കേരളവും കൈകോർത്തു നേടിയ മുന്നേറ്റം. കോവിഡ് കേസുകൾ ഉയർന്നാലും പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ 24 മണിക്കൂറും സജീവം. ഓക്സിജൻ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾ പെസോയും (പെട്രോളിയം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് സേഫ്റ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ) സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പും കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കിയതും തുണയായി. പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പു തടയാനും വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നടപടികളും ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്ത് 204 മെട്രിക് ടണ്‍ ഓക്സിജനാണ് പ്രതിദിനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. നാല് ഉൽപ്പാദന കമ്പനികളും 11 എഎസ്‌യുവും (എയർ സെപ്പറേഷൻ യൂണിറ്റ്, അന്തരീക്ഷ വായുവിൽനിന്ന് ഓക്സിജൻ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ) ഇതിനായുണ്ട്. നാലു മെട്രിക് ടൺ ശേഷിയുള്ള എഎസ്‌യു ഈ മാസം പാലക്കാട് കമ്മിഷൻ ചെയ്യും. 23 ഓക്സിജൻ ഫില്ലിങ് സ്റ്റേഷനുകളും സജ്ജം. ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഓക്സിജൻ ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനവുമുണ്ട്.

∙ കൈകോർത്ത് പെസോയും ആരോഗ്യവകുപ്പും

കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പെസോയ്ക്കാണ് മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. ചീഫ് കൺട്രോളർ ഓഫ് എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും നോഡൽ ഓഫിസർമാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോ.ആർ.വേണുഗോപാലിനാണ് കേരളത്തിലെയും ലക്ഷദ്വീപിലെയും പെസോയുടെ ചുമതല. ഓക്സിജൻ വിതരണം സുഗമമാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരും ആരോഗ്യവകുപ്പിൽനിന്ന് നോഡൽ ഓഫിസറെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ജില്ലയിലും ആവശ്യമുള്ള ഓക്സിജന്റെ അളവ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പെസോയെ അറിയിക്കും. ഉൽപ്പാദകരിൽനിന്നും വിതരണക്കാരിൽനിന്നും കണക്കുകൾ ശേഖരിച്ച് വിതരണം പെസോ സുഗമമാക്കും. പെസോയ്ക്ക് ഫരീദാബാദിൽ കേന്ദ്ര കൺട്രോൾ റൂമുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തും കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

∙ പ്രതിസന്ധി മുന്നിൽ കണ്ടു; ഒരു വര്‍ഷം നീണ്ട ആക്‌ഷൻ

കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ച് 23ന് ഓക്സിജൻ ഫില്ലിങ് പ്ലാൻറുകളുടെയും ഉൽപ്പാദകരുടേയും മീറ്റിങ് പെസോ വിളിച്ചു. കോവിഡ് രോഗം വ്യാപിച്ചാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഓക്സിജന്‍ സ്റ്റോക്കിന്റെയും വിതരണത്തിന്റെയും ദിനംപ്രതിയുള്ള കണക്കു നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാവിലെ 9 മണിക്കു മുൻപ് കമ്പനികൾ ഓക്സിജന്റെ കണക്കുകൾ‌ തരും. എത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു, എത്ര വിതരണം ചെയ്തു, എത്ര ഉപയോഗിച്ചു എന്നതു പെസോ ചാർട്ടാക്കി സൂക്ഷിക്കും.

11 എസ്എസ്‌യു പ്ലാൻറിലാണ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ നിറയ്ക്കുന്നത്. അടഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്ന പ്ലാന്റുകളെ പെസോ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി; 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തനം നടത്തി. തൃശൂരിൽ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിൽപ്പെട്ടു കിടന്ന പ്ലാന്റുകളും സജ്ജമാക്കി. സ്വകാര്യ മേഖലയിലാണ് എല്ലാ പ്ലാന്റുകളും. ലൈസൻസ് പെസോ നൽകും.

പ്ലാന്റുകൾക്ക് മെഷിനറി പ്രശ്നം വന്നാൽ ശരിയാക്കാൻ പെസോ സഹായിച്ചതും ഗുണം ചെയ്തു. ആശുപത്രികളിൽ ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ ഓക്സിജൻ ശേഖരിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തു. റിഫൈനറിക്കാരെകൊണ്ട് എടുക്കാതിരുന്ന ഓക്സിജൻ എടുപ്പിച്ചു.

∙ സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി

കോവിഡ് കേസ് വർധിക്കുന്നത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടാണ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ സപ്ലൈ വർധിപ്പിക്കാൻ പെസോ തീരുമാനിച്ചത്. വ്യവസായ ആവശ്യത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന സിലിണ്ടറുകളെ മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറാക്കി. നൈട്രജൻ സിലിണ്ടറുകളെയും ഓക്സിജനിലേക്കു മാറ്റി. ആവശ്യത്തിനു സിലിണ്ടറുകൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്കുണ്ട്.

ഫയൽ ചിത്രം

സർക്കാർ– സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള 30 ആശുപത്രികളിലേ കേന്ദ്രീകൃത ഓക്സിജൻ പ്ലാൻറ് ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളിടത്ത് രോഗികളുടെ കിടക്കയ്ക്ക് അരികിൽ സിലിണ്ടർ സ്ഥാപിച്ചാണ് ഓക്സിജൻ നൽകുന്നത്. 16 ആശുപത്രികളിൽ 1കിലോ ലിറ്റർ ടാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചു. അതിലൂടെ ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയും.

കേരളത്തിലെ ഓക്സിജൻ ഉൽപ്പാദനം സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:

കേരളത്തിലെ ഓക്സിജൻ ഉൽപ്പാദനം എത്ര?

ദിവസേന 204 മെട്രിക് ടൺ

ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം?

കോവിഡ് കെയർ – 35 മെട്രിക് ടൺ

നോൺ കോവിഡ് കെയർ– 45 മെട്രിക് ടൺ

ഓക്സിജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനികൾ?

കെഎംഎംഎൽ–6 എംടി

ബിപിസിഎൽ–0.322 എംടി

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാർഡ്–5.45 എംടി

ഇനോക്സ്–149 എംടി

എഎസ്‌യു–44 എംടി

ആകെ 204 എംടി

