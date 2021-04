മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിന് യാത്രക്കാരന്റെ കൈ അടിച്ചുപൊട്ടിച്ചു; ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

അങ്കമാലി ∙ മാസ്ക് ധരിക്കാതെ അങ്കമാലി കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് സ്റ്റേഷനിലിരുന്നയാള്‍ക്ക് ജീവനക്കാരന്റെ മര്‍ദനം. വടി കൊണ്ടുള്ള അടിയില്‍ കൈപൊട്ടി ചോരയൊലിക്കുന്നയാളുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സ്റ്റാന്‍ഡിലെ യാത്രക്കാരാണ് മൊബൈലില്‍ പകര്‍ത്തിയത്.

വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി എട്ട് മണിയോടെയാണ് സ്റ്റാന്‍ഡില്‍ നിലത്തിരുന്നയാളെ മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിന്റെ പേരില്‍ ജീവനക്കാരൻ വടി കൊണ്ട് തല്ലിയത്. തുടരെയുള്ള അടിയില്‍ കൈപൊട്ടി ചോരയൊലിച്ച തമിഴ്നാട്ടുകാരനെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാളെ ഒാട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടര്‍ന്ന് കെഎസ്ആര്‍ടിസി ജീവനക്കാര്‍തന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

അങ്കമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ മുറിവ് വച്ചുകെട്ടി തിരിച്ചയച്ച ആളെപ്പറ്റി കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല. ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്കമാലി പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.

English Summary: Passenger beaten for not wearing mask in Angamaly