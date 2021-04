ബാലികയുടെ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലാൻ ശ്രമം; പ്രതിയെ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി നാട്ടുകാർ

ചെന്നൈ ∙ വ്യാസർ പാടിയിൽ മദ്യലഹരിയിൽ ഏഴു വയസ്സുകാരിയെ കഴുത്തറുത്തു കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചയാളെ കല്ലെറിഞ്ഞ് ജനം. അജയ് എന്ന സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആക്രമണത്തിനിരയായത്. നാട്ടുകാരനായ മുകേഷിനെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ജയിലിലായിരുന്ന അജയ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു പുറത്തിറങ്ങിയത്.

അജയ്‌യെ തേടിയിറങ്ങിയ മുകേഷിനെ കണ്ട് ഓടുന്നതിനിടെ ബാലികയുടെ കഴുത്തിൽ കത്തിവച്ച് അടുത്തെത്തിയാൽ കൊല്ലുമെന്ന് അജയ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഇതുകണ്ട നാട്ടുകാർ ഇയാളെ കല്ലെറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തുകയും വടി കൊണ്ട് അടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗുരുതരമായി പരുക്കുകളോടെ അജയ്‌യെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.



English Summary : People attacked man who tried to kill a girl