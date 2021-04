ഗുരുവായൂരിൽ വിവാഹത്തിനുള്ള വിലക്ക് പിൻവലിച്ചു

തൃശൂർ∙ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിവാഹത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് പിൻവലിച്ചു. മുന്‍കൂട്ടി പണം അടച്ച് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വിവാഹങ്ങള്‍ അനുവദിക്കും. ഒരു സംഘത്തിൽ 12 പേർ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. പരാതി വ്യാപകമായതിനെ തുടർന്നാണ് വിലക്ക് പിൻവലിച്ചത്.

കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമായതോടെ ഭക്തര്‍ക്ക് നിയന്ത്രണ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മുതൽ ഒരുദിവസം ആയിരം പേര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ദർശനത്തിന് അനുമതിയുള്ളത്. ആനക്കോട്ടയിലും സന്ദർശകർക്ക് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രനടയിൽ വിവാഹങ്ങൾ നടത്താന്‍ ശനിയാഴ്ച മുതൽ ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ അനുമതിയില്ലെന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. ബുക്കിങ് തുക മടക്കി നല്‍കാനും ദേവസ്വം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.



English Summary : Restrictions imposed for marriages in Guruvayoor temple have withdrawn