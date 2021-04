മലപ്പുറത്ത് 16 പഞ്ചായത്തുകളിൽ കൂടി 144 പ്രഖ്യാപിച്ചു; ആകെ 24 ഇടത്ത് നിരോധനാജ്ഞ

മലപ്പുറം∙ കോവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജില്ലയിൽ 16 പഞ്ചായത്തുകളിൽ കൂടി നിരോധനാജ്ഞ. ഇന്ന് രാത്രി 9 മുതൽ 30 വരെയാണ് കലക്ടർ കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇവിടങ്ങളിൽ 144 പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭയിലും 7 പഞ്ചായത്തുകളിലും നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ 24 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിരോധനാജ്ഞയുണ്ടാകും.

ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ നിരോധനാഞ്ജ നിലവിൽ വരുന്ന പഞ്ചായത്തുകൾ: നന്നംമുക്ക്, മുതുവല്ലൂർ, ചേലേമ്പ്ര, വാഴയൂർ, തിരുനാവായ, പോത്തുകല്ല്, ഒതുക്കുങ്ങൽ, താനാളൂർ, നന്നമ്പ്ര, ഊരകം, വണ്ടൂർ, പുൽപ്പറ്റ, വെളിയംകോട്, ആലംകോട്, വെട്ടം, പെരുവള്ളൂർ.

English Summary: Section 144 imposed to curb COVID in 16 more panchayats in Malappuram