തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് വാക്സീനുവേണ്ടിയുള്ള സംഭാവനകള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ പ്രത്യേക സിഎംഡിആർ അക്കൗണ്ട് രൂപീകരിച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പോര്‍ട്ട് കൊല്ലം സ്വദേശി സുബൈദ ആടിനെ വിറ്റുകിട്ടിയ 5000 രൂപ സംഭാവന നല്‍കിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സുബൈദ ഇതിനു മുൻപുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും സർക്കാരിനൊപ്പംനിന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി അനുസ്മരിച്ചു.

സമൂഹത്തിനാകെയുള്ള വാക്‌സിനേഷന്‍ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്തതാണെന്ന തിരിച്ചറിവോടെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാന്‍ വ്യക്തികളും സംഘടനകളും വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളും തയാറാവുകയാണ്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളില്‍ തങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും നാടിന്റെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടിയും ഒത്തൊരുമിക്കുന്ന ജനത ഈ ലോകത്തിനു തന്നെ മാതൃകയായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

കേരളീയനെന്ന നിലയില്‍ അഭിമാനം തോന്നുന്ന മറ്റൊരു സന്ദര്‍ഭം കൂടിയാണിതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൂടുതല്‍ വ്യക്തികളും സംഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളും വാക്സീൻ ചലഞ്ചിൽ പങ്കു ചേരണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. ഡോസിന് 400 രൂപ നല്‍കി വാക്സീന്‍ വാങ്ങാന്‍ 1300 കോടി രൂപ ചെലവാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ഇത് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് താങ്ങാനാവില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ച യോഗത്തില്‍ അറിയിച്ചു. രാജ്യം മുഴുവന്‍ സൗജന്യമായി വാക്സീന്‍ നല്‍കാന്‍ കേന്ദ്രം തയാറാകണം. കയ്യില്‍ പണമുള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രം വാക്സീന്‍ മതി എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനാവില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം ഒരു കോടിയിലേറെ രൂപയാണ് സംഭാവന ലഭിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സുബൈദയുടെ കഥ:

ആടിനെ വിറ്റ പണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കു നൽകിയാണ് കൊല്ലം സ്വദേശി സുബൈദ അന്ന് ശ്രദ്ധേയയായത്. കൊല്ലം പോര്‍ട്ട് ഓഫീസിനു സമീപം ചായക്കട നടത്തുകയാണ് പോര്‍ട്ട് കൊല്ലം സംഗമം നഗര്‍ 77ലെ സുബൈദ (60). ആടിനെ വിറ്റ് കിട്ടിയ തുകയില്‍നിന്ന് 5,510 രൂപയാണ് അന്ന് ജില്ലാ കലക്ടര്‍ ബി.അബ്ദുല്‍ നാസറിന് കൈമാറിയത്.

ഹൃദ്രോഗ ബാധിതനായി ഓപ്പറേഷന് വിധേയനായ ഭര്‍ത്താവ് അബ്ദുൽ സലാമിനും ഹൃദ്രോഗിയായ സഹോദരനുമൊപ്പമാണ് താമസം. മൂന്നു മക്കള്‍ വിവാഹിതരായി മുണ്ടയ്ക്കലില്‍ താമസിക്കുന്നു. ആടിനെ വിറ്റപ്പോള്‍ കിട്ടിയ 12,000 രൂപയില്‍ 5000 വാടക കുടിശ്ശിക നല്‍കി. 2000 രൂപ കറന്റ്ചാര്‍ജ് കുടിശികയും നല്‍കി.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ചാനലില്‍ കാണുന്ന സുബൈദ കുട്ടികള്‍ വിഷുക്കൈനീട്ടം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കു നല്‍കുന്നത് അറിഞ്ഞതു മുതല്‍ സംഭാവന നല്‍കണമെന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: Subaida sold her goat for donating money to Distress Relief Fund