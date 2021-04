ഓക്സിജൻ വിതരണം; സിംഗപ്പൂരിൽനിന്ന് ക്രയോജനിക് ടാങ്കുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തു കോവിഡ് രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഓക്സിജൻ വിതരണത്തിനായി ക്രയോജനിക് ടാങ്കുകൾ സിംഗപ്പൂരിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു. നാലു ടാങ്കുകൾ വ്യോമസേനയുടെ ഹെവി ലിഫ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിമാനമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. വ്യോമസേനയുടെ സി-17 വിമാനം ഡൽഹി ഹിൻഡൺ എയർബേസിൽനിന്നു സിംഗപ്പൂരിലെ ചാംഗി വിമാനത്താവളത്തിലേക്കു ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ പുറപ്പെട്ടു.

ടാങ്കുകൾ കയറ്റിയ ശേഷം വിമാനം പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പനഗഡ് വ്യോമതാവളത്തിൽ വൈകിട്ടോടെ തിരിച്ചിറങ്ങുമെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. സിംഗപ്പൂർ, യുഎഇ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള ഓക്സിജൻ ടാങ്കറുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകളിലാണെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് സാഹചര്യം അവലോകനം ചെയ്ത ശേഷമാണു ടാങ്കറുകളുടെ ഇറക്കുമതിക്കു നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.



രാജ്യത്ത് ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ നിർമാണത്തിനായി പ്ലാന്റുകൾ എത്തിക്കാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും നടപടി തുടങ്ങി. ജർമനിയിൽനിന്ന് 23 മൊബൈൽ ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകൾ ആകാശ മാർഗം ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കും. കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയർന്നതോടെ രാജ്യം ഓക്സിജനില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്ലാന്റിലും മിനിറ്റിൽ 40 ലീറ്റർ ഓക്സിജൻ നിർമിക്കാൻ സാധിക്കും.



English Summary: 4 cryogenic tanks for transporting oxygen being airlifted from Singapore