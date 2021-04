ന്യൂഡൽഹി∙ തലസ്ഥാനം ജീവവായുവില്ലാതെ പരക്കംപായുന്നതിനിടെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് പൂഴ്ത്തിവച്ച 48 ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ പിടികൂടി. തെക്ക്– പടിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹിയിലെ ദശരഥ്‌പുരിലെ ഒരു വീട്ടിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് 32 വലുതും 16 ചെറിയ സിലിണ്ടറുകളും കണ്ടെടുത്തത്. വീടിന്റെ ഉടമയായ അനിൽ കുമാറിന് ഓക്സിജൻ നിർമാണ വ്യവസായമാണെന്നാണ് പൊലീസിനെ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൈസൻസുകളൊന്നും ഇയാളുടെ കൈവശമില്ല.

വലിയ സിലിണ്ടറുകളിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് ഓക്സിജൻ മാറ്റി ഒരോ ചെറിയ സിലിണ്ടറുകളും 12,500 രൂപയ്ക്കാണ് ഇയാൾ കരിഞ്ചന്തയിൽ വിൽക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം. കണ്ടെടുത്ത ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം കോടതി നിർദേശപ്രകാരം ആവശ്യക്കാർക്ക് നൽകുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



രാജ്യത്ത് ഓക്ജിസൻ ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ ജർമനിയിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകൾ എത്തിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഈ പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പ്. ആകാശമാർഗം 23 ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകൾ‌ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കുമെന്നാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചത്.



English Summary :48 Oxygen Cylinders Seized From Delhi House As India Gasps For Breath