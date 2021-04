ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടിയതോടെ ഓക്സിജന്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സഹായം തേടി ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഓക്സിജന്‍ മതിയാകാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ സഹായിക്കണം. കോവിഡിനെതിരെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കത്തിൽ പറയുന്നു.

എല്ലാ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കും കേജ്‍രിവാൾ കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ഓക്‌സിജൻ ലഭ്യമല്ലാത്തതു കാരണം 25 പേർ മരിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിദിനം 20,000 ത്തിലധികം കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച 348 പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചിരുന്നു. ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിദിന കണക്കാണിത്.

English Summary: "If You Have Oxygen To Spare": Arvind Kejriwal Appeals To Chief Ministers