തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ബിജെപിക്ക് കുഴൽപ്പണം; അന്വേഷിക്കണമെന്ന് എ.വിജയരാഘവൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ബിജെപിക്ക്‌ കോടിക്കണക്കിനു രൂപ കുഴല്‍പ്പണമായി കൊണ്ടുവന്നുവെന്ന സംഭവം തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ കമ്മിഷന്‍ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് സിപിഎം ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി എ.വിജയരാഘവൻ. ഈ കള്ളപ്പണത്തില്‍നിന്ന്‌ മൂന്നര കോടി രൂപ തൃശൂര്‍ കൊടകരയില്‍ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ട സംഭവം ഗൗരവമുള്ളതാണ്‌. സമാനമായ സംഭവം പാലക്കാടും നടന്നു.

പണം ഒഴുക്കി ജനവിധി അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ ഗൂഢനീക്കമാണ്‌ വെളിപ്പെട്ടത്‌. ഉത്തരേന്ത്യന്‍ മോഡലില്‍ കള്ളപ്പണം ഒഴുക്കി ജനാധിപത്യം അട്ടിമറിക്കാന്‍ നടത്തിയ ശ്രമം തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ കമ്മിഷന്‍ ഗൗരവമായി കാണണം. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മൂന്നു ദിവസംമുൻപാണു കുഴല്‍പ്പണമായി ബിജെപിക്കു പണമെത്തിയത്‌. ഇതില്‍നിന്നാണു മൂന്നര കോടിരൂപ കൊള്ളയടിച്ചത്‌.

കേരളത്തില്‍ ഇത്തരം സംഭവം കേട്ടുകേള്‍വിയില്ലാത്തതാണ്‌. ക്വട്ടേഷന്‍ സംഘമാണു കൊള്ളയ്‌ക്കു പിന്നിലെന്നും അതിനുപിന്നില്‍ ബിജെപിയിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിനു പങ്കുള്ളതായും പരാതിയുണ്ട്‌. കേരളത്തില്‍ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ക്കായി എത്തിയ കള്ളപ്പണത്തിന്റെ ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണിത്‌.

പുറത്തു വന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രകാരം എറണാകുളം, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകള്‍ക്കായാണ്‌ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ട പണമെത്തിയത്‌. സമാനമായി എല്ലാ ജില്ലകള്‍ക്കും പണമെത്തിക്കാണും. അതിനാല്‍ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണം. രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടിതന്നെ കള്ളപ്പണത്തിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളാകുകയാണ്‌. കള്ളപ്പണം തടയാനെന്ന്‌ പറഞ്ഞ്‌ മുൻപു നോട്ടുനിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയവരുടെ ഈ ചെയ്‌തി ജനം ചര്‍ച്ച ചെയ്യണം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ സമയത്ത്‌ ബിജെപി വലിയ തോതില്‍ പണം ഒഴുക്കുന്നതായി എല്‍ഡിഎഫ്‌ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതാണ്‌. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നാണു പണമെത്തിച്ചത്‌. ഇതിനായി ചില പ്രമുഖര്‍ ദിവസങ്ങളോളം കേരളത്തില്‍ തങ്ങി. പണം വാരിവിതറി വോട്ടര്‍മാരെ ചാക്കിട്ടുപിടിക്കലായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. എന്നാല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ ഫലം വരുന്നതോടെ ബിജെപിയുടെ ആ തന്ത്രം കേരളം തള്ളിയതായി ബോധ്യപ്പെടും– വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു.

