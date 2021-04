ഓക്സിജൻ, വാക്സീൻ: 3 മാസത്തേക്ക് ഇറക്കുമതി നികുതി പിൻവലിച്ച് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഓക്സിജന്റെയും കോവിഡ് വാക്സീനുകളുടെയും ഇറക്കുമതി നികുതിയും ഹെൽത് സെസ്സും കേന്ദ്രസർക്കാർ പിൻവലിച്ചു. തീരുമാനം ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. മൂന്നു മാസത്തേക്കാണ് പിൻവലിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്.

ജനറേറ്ററുകൾ, സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കുകൾ, ഫില്ലിങ് സംവിധാനങ്ങൾ, കോൺസെൻട്രേറ്ററുകൾ തുടങ്ങി ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിക്കും ഈ ഇളവുണ്ടാകും. കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഒരു നോഡൽ ഓഫിസറെയും നിയമിച്ചു.

നിലവിൽ തദ്ദേശീയമായി നിർമിക്കുന്ന രണ്ടു വാക്സീനുകളാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത്. ഓക്സ്ഫഡ് സർവകലാശാലയും അസ്ട്രാസെനക മരുന്നു കമ്പനിയും ചേർന്നു വികസിപ്പിച്ച് പുണെയിലെ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന കോവിഷീൽഡും ഹൈദരാബാദിലെ ഭാരത് ബയോടെക് വികസിപ്പിച്ച കോവാക്സീനും.

മൂന്നാം വാക്സീനായി റഷ്യയുടെ സ്പുട്നിക്കിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം യുഎസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫൈസർ, മോഡേണ, ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ വാക്സീനുകളും ഇന്ത്യയിൽ അനുമതി തേടി.

ഡൽഹിയിലും മറ്റും ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം വളരെക്കൂടുതലാണ്. 50,000 മെട്രിക് ടൺ ഓക്സിജൻ വിദേശത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതു കൂടാതെ, ഓക്സിജൻ നിർമാണത്തിനായി 162 പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും സംസ്ഥാനാതിർത്തികൾക്കു പുറത്തും ഇവ എത്തിക്കാനും നടപടിയെടുത്തിരുന്നു.

