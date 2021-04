ഇന്തൊനീഷ്യൻ അന്തർവാഹിനിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു; 53 നാവികരെക്കുറിച്ച് വിവരമില്ല

ജക്കാർത്ത ∙ 53 നാവികരുമായി ബാലി കടലിൽ ബുധനാഴ്ച കാണാതായ ഇന്തൊനീഷ്യൻ അന്തർവാഹിനിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതായി സൈനിക മേധാവി അറിയിച്ചു. കാണാതായ കെആർഐ നങ്ഗല 402 എന്ന അന്തർവാഹിനിയിലെ ജീവനക്കാരെ കുറിച്ചു വിവരമില്ല. ജീവനക്കാർക്കുള്ള ഓക്സിജൻ ശേഖരം ശനിയാഴ്ചയോടെ തീർന്നുപോകുമെന്ന് അധികൃതർ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.

850 മീറ്റർ (2,788 അടി) താഴെയായാണ് അന്തർവാഹിനി കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ഇന്തൊനീഷ്യൻ നാവികസേനാ മേധാവി പറഞ്ഞു. ടോർപിഡോ അഭ്യാസം നടത്തുന്നതിനിടെ അപ്രത്യക്ഷമായ അന്തർവാഹിനിക്ക് 500 മീറ്റർ (1,640 അടി) വരെ താഴ്ചയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശേഷിയാണുള്ളത്. അന്തർവാഹിനി കണ്ടെത്താൻ വിമാനത്തിൽ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിനു യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ സഹായമുണ്ടായിരുന്നു.



കടലിൽ 165 മുതൽ 330 അടി വരെയുള്ള പ്രദേശത്ത് എന്തോ ഉള്ളതായി വിവരം ലഭിച്ചെന്ന് ഇന്തൊനീഷ്യൻ സൈന്യം വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് അറിയിച്ചിരുന്നു. ആറ് യുദ്ധക്കപ്പലുകളും ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററും 400 ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണു തിരച്ചില്‍ നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയും തിരച്ചിലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ധന ടാങ്കില്‍ പ്രശ്നമുണ്ടായതെന്നാണു കരുതുന്നത്. സംഭവത്തിൽ യുഎസിന് അഗാധ ദുഃഖമുണ്ടെന്ന് പെന്റഗൺ വക്താവ് ജോൺ കിർബി അറിയിച്ചു.



English Summary: Debris, Believed To Be From Submarine That Went Missing In Bali, Found