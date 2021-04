കോവിഡ് ചികിൽസയ്ക്ക് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ അമിത തുക ഈടാക്കരുത്; മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് ചികിൽസയ്ക്കായി എത്തുന്നവരിൽ നിന്ന് അമിത തുക ഈടാക്കരുതെന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശം. ചികിൽസയ്ക്കായി 25 ശതമാനം കിടക്കകൾ മാറ്റി വയ്ക്കാനും തീരുമാനമായി. നിലവിലുള്ള കാരുണ്യ കോവിഡ് ചികില്‍സാ കുടിശിക രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം തീര്‍ക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി. പദ്ധതിയുമായി കൂടുതൽ ആശുപത്രികൾ സഹകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അതേസമയം, എല്ലാ ആശുപത്രിയിലും ഒരേ നിരക്കെന്ന നിലപാട് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് മാനേജ്മെന്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary : Do not take over charge from covid patients, CM directs private hospitals