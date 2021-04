ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രസിഡന്റ് കഴിവുകെട്ടവനെന്ന് ട്രംപ്; കിമ്മിന്‌ പുകഴ്ത്തൽ

വാഷിങ്ടൻ∙ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രസിഡന്റ് മൂൺ ജെ ഇന്നിനെ രൂക്ഷഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചും ഉത്തര കൊറിയയിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഏകാധിപതി കിം ജോങ് ഉന്നിനെ തലോടിയും സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. മൂൺ ജെ യുഎസിനെ കൊള്ളയടിക്കുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. കൊറിയൻ ഉപദ്വീപിൽ ആണവ നിരായുധീകരണം യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ ട്രംപ് ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന മൂൺ ജെയുടെ ആരോപണത്തെ അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് ട്രംപ് വിമർശിച്ചത്.

മൂൺ ജെ ഇൻ കഴിവുകെട്ട ഭരണാധികാരിയാണെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ മറുപടി. യുഎസ് സൈന്യത്തെ ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നിലനിർത്തി യുഎസിന് വമ്പിച്ച സാമ്പത്തിക ഭാരം നൽകാനുള്ള വൈഭവം ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ അയാൾ പൂർണ പരാജയമാണ്. എന്നാൽ കിങ് ജോങ് ഉന്നിനെ താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഒരിക്കൽ പോലും മൂൺ ജെ ഇന്നിനെ കിം ബഹുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ട്രംപ് മൂന്ന് തവണ കിമ്മുമായി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും മേഖലയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായില്ലെന്നു മൂൺ തുറന്നടിച്ചിരുന്നു.

ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ അമേരിക്കയുടെ താവളവും ഏതാണ്ട് 28,500 അമേരിക്കൻ പടയാളികളുമുണ്ട്. കൊറിയന്‍ യുദ്ധത്തോടെയാണ് അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം ദക്ഷിണ കൊറിയയില്‍ സാന്നിധ്യമുറപ്പിച്ചത്. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ഐക്യ രാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ വിലക്കുകള്‍ മറികടന്ന് തങ്ങള്‍ ആയുധ നിർമാണം നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ഉത്തര കൊറിയയുടെ വാദം. അതിനാല്‍തന്നെ അമേരിക്ക കൊറിയന്‍ ഉപദ്വീപില്‍ നിന്നും പിന്മാറാതെ അണുവായുധ നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറാന്‍ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഇത്ര കാലവും അവര്‍ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതും.

ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 28,500 അമേരിക്കൻ പടയാളികളുടെ സേവനത്തിനു പ്രതിഫലം വർധിപ്പിക്കാമെന്നു ദക്ഷിണ കൊറിയ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. 1 ബില്യൺ ഡോളറാകും യുഎസിന് അധികം നൽകുക. 2020 ൽ നൽകിയതിന്റെ 20 ശതമാനം അധികമാണ് ഈ തുക. വർഷങ്ങളായി യുഎസിനെ വിഡ്ഢികളായാണ് അവർ പരിഗണിക്കുന്നതെന്നും ബൈഡൻ ഭരണകൂടം എന്തായാലും പണം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണെന്നും ട്രംപ് പരിഹസിച്ചു.

English Summary: Donald Trump Slams South Korean Leader But Says He Likes North Korea's Kim Jong Un