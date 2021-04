വൈറസ് വ്യാപനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ മുന്നിൽ എറണാകുളം; കോവിഡ് കുതിപ്പിൽ ആശങ്ക

കൊച്ചി ∙ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച ആരോഗ്യ, ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ജില്ലയാണ് എറണാകുളം. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്കു പുറമേ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ വളരെയേറെ മൾട്ടി സ്പെഷ്യൽറ്റി ആശുപത്രികളുള്ള ജില്ല. കോവി‍ഡ് ഒന്നാം തരംഗ കാലം മുതൽ വൈറസ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വിപുലമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചതാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവാകുന്നവരുടെ എണ്ണം അനുദിനം കുതിച്ചുയരുകയാണ് എറണാകുളത്ത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ചികിത്സയിലുള്ളതും എറണാകുളത്തു തന്നെ.

എറണാകുളത്തെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിലൊന്നിലെ കാഴ്‌ച. ചിത്രം: ജോസ്‌കുട്ടി പനയ്‌ക്കൽ/ മനോരമ

ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി പരിശോധിച്ചാൽ രാജ്യത്തുതന്നെ വൈറസ് വ്യാപനം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ ജില്ലയാണ് എറണാകുളം. 35 ലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ലയിൽ 1.65 ലക്ഷം പേർക്ക് ഇതിനോടകം കോവിഡ് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതായത് 21ൽ ഒരാൾ വീതം ജില്ലയിൽ ഇതിനകം കോവിഡ് പോസിറ്റീവായിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രതിദിനം പത്തു ലക്ഷത്തിൽ 1300 പേർക്ക് എന്ന തോതിലാണ് ഇപ്പോൾ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ മറ്റു നഗരങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് ഏറെ ഉയർന്ന നിലയിലാണ്. കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ ഡൽഹി, മുംബൈ എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ പോലും ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി പരിശോധിച്ചാൽ എറണാകുളത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ തോതിലാണു രോഗ വ്യാപനമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ ഡോ. പത്മനാഭ ഷെണോയ് പറഞ്ഞു.



പോസിറ്റീവ് കേസും ടിപിആറും ഉയർന്ന്

വൈറസ് പകരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ളവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൂട്ട പരിശോധന നടത്തുന്നതു കൊണ്ടാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവാകുന്നവരുടെ എണ്ണവും ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. പരിശോധനയുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് (ടിപിആർ‌) കുറയുകയാണു വേണ്ടത്. പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതിനൊപ്പം ടിപിആറും വർധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ രോഗവ്യാപനം അത്രത്തോളം രൂക്ഷമാണെന്നു തന്നെയാണു വ്യക്തമാകുന്നത്.

ജില്ലയിലെ ചില മേഖലകളിൽ രോഗവ്യാപന തോത് 48% വരെ ഉയർന്നു. കീഴ്മാട് പഞ്ചായത്തിലാണു ടിപിആർ 48% എത്തിയത്. അതായത് 100 പരിശോധനകൾ നടത്തുമ്പോൾ 48 പേർ പോസിറ്റീവാകുന്നു. എന്നാൽ തുടർച്ചയായ പരിശോധനയിലൂടെ ഇവിടെ ടിപിആർ 20 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ചിറ്റാറ്റുകരയിൽ 30% ടിപിആർ ആയിരുന്നത് 17 ശതമാനമായും കളമശേരിയിലേത് 33 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 12% ആയും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടിപിആർ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അടുത്തയാഴ്ചയോടെ രോഗവ്യാപന തോത് കുറയുമെന്നു കലക്ടർ എസ്.സുഹാസ് പറഞ്ഞു.

ജാഗ്രതയിലെ വീഴ്ച; അതിന്റെ വില

കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള നമ്മുടെ ജാഗ്രതയിൽ ഇടക്കാലത്തു വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. കോവിഡ് പോസിറ്റീവാകുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇടക്കാലത്തു കുറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇനിയൊരു തരംഗം ഇവിടെയുണ്ടാകില്ലെന്നുള്ള തെറ്റായ ധാരണയും ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായി. കോവിഡ് പോസിറ്റീവാകുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കാൻ 2 കാരണങ്ങളുണ്ടാകാമെന്നു ഡോ. പത്മനാഭ ഷെണോയ് പറയുന്നു.

1. തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ജാഗ്രതയിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായി. ഇതു വൈറസ് വ്യാപനത്തിനു സഹായിച്ചു.

2. ജനിതക വ്യതിയാനം സംഭവിച്ച വൈറസ് വേരിയന്റ് കൂടുതൽ പേരിലേക്കു രോഗമെത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരേ സമയം കൂടുതൽ പേരിലേക്കു വൈറസ് വ്യാപിക്കാനിടയാക്കിയ സാഹചര്യം ഇത്തരമൊരു ശക്തമായ വേരിയന്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്കു തന്നെയാണു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നതേയുള്ളൂ.

ഇനിയെന്തു ചെയ്യണം?

കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന മാർഗങ്ങൾ തുടരുന്നതിനൊപ്പം ചികിത്സാ രംഗത്തും ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ട സമയമാണിത്. രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇനിയും ഉയർന്നാൽ ജില്ലയിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് കിടക്കകൾ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഐസിയു കിടക്കകൾ മതിയായ തോതിൽ ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇനിയും ഉയരാമെന്നതു മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ ഐസിയു, ഓക്സിജൻ സൗകര്യമുള്ള കിടക്കകൾ അടിയന്തരമായി തയാറാക്കണം.

സർക്കാർ മേഖലയിൽ 9 ആശുപത്രികളിലായി 639 കിടക്കകൾ മാത്രമാണു ചികിത്സയ്ക്കു ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 416 പേർ നിലവിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട്. രോഗ തീവ്രതയുള്ളവരെ ചികിത്സിക്കാനായി വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി 223 കിടക്കകളാണു ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. രോഗ തീവ്രതയുള്ളവരുടെ എണ്ണം ഉയർന്നാൽ ഈ കിടക്കകൾ തികയാതെ വരും.

ആശുപത്രി പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ചു കൃത്യമായ പ്രോട്ടോക്കോളിനു സർക്കാർ രൂപം നൽകണമെന്നും ഡോ. പത്മനാഭ ഷെണോയ് പറഞ്ഞു. കോവിഡ് ബാധിച്ചു ഗുരുതരമായ സാഹചര്യമില്ലെങ്കിലും മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടുന്നവരുണ്ട്. യഥാർഥത്തിൽ അവർക്ക് ആശുപത്രി ചികിത്സയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഗുരുതര രോഗമുള്ളവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതു കുഴപ്പമില്ല. എന്നാൽ, രോഗം ഗുരുതരമാകുന്നവരുടെ എണ്ണം വൻതോതിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള ഒരാളിന്റെ അവസരം നിഷേധിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ആശുപത്രി പ്രവേശനത്തിനു നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണം. അഡ്മിഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ നിശ്ചയിക്കണം.

കോവിഡ് തരംഗം മൂന്നര മാസം വരെ

ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം 3– 4 മാസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കാമെന്ന് കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ ശാസ്ത്രീയമായി വിലയിരുത്തുന്ന ഡോ. രാജീവ് ജയദേവൻ പറയുന്നു. മാർച്ച് അവസാനമോ ഏപ്രിൽ ആദ്യമോ ഈ തരംഗം തുടങ്ങിയിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അടുത്ത 2–3 മാസങ്ങൾ കൂടി അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ തീവ്രത വിലയിരുത്താൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം കോവിഡ് ഐസിയു എത്രത്തോളം നിറയുന്നുവെന്നു പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ജനുവരിയിൽ കോവിഡ് ഐസിയു 70% വരെ നിറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, പിന്നീട് കുറഞ്ഞു. മാർച്ചിൽ ഐസിയുവിൽ 30% മാത്രമാണു കോവി‍ഡ് രോഗികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ ഐസിയു പൂർണമായും നിറഞ്ഞ സ്ഥിതിയിലാണെന്നും ഡോ. രാജീവ് ജയദേവൻ പറഞ്ഞു.

ഇൻഡോർ ഒത്തുചേരൽ പൂർണമായും തടയണം

കോവിഡ് വ്യാപനം കുറഞ്ഞപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടിച്ചേരലുകൾ കൂടിയതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കോവി‍ഡ് വർധനയ്ക്കുള്ള പ്രധാന കാരണമെന്നു ഡോ. രാജീവ് ജയദേവൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിവാഹങ്ങൾ, പിറന്നാളാഘോഷങ്ങൾ, കുടുംബ സംഗമങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ഇൻഡോർ പരിപാടികൾ ഇക്കാലയളവിൽ നടന്നു. സിനിമാശാലകൾ തുറന്നു. ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിൽ ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടന്നു. ഇതെല്ലാം കോവിഡ് തരംഗത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി.

ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് വ്യാപനം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അടച്ചിട്ട മുറിക്കുള്ളിലോ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിലോ നടക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ നിന്നാണ്– ‘സൂപ്പർ സ്പ്രെഡ് ഇവന്റുകൾ’. പുറത്തു നടക്കുന്ന പരിപാടികൾ അത്രത്തോളം ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം നേരിടാനായി ഇൻഡോർ പരിപാടികൾ പൂർണമായും നിരോധിക്കണം. സർക്കാർ ഓഫിസുകൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഇതു ബാധകമാക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ തരംഗത്തെ നമുക്കു നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താനാകൂ– ഡോക്ടർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

