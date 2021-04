‘ഡേയ്’ എന്നു വിളിച്ചതിന് അരുംകൊല; ഇന്നും മായാതെ കൊട്ടിയങ്കുളം പൊലീസ് നരനായാട്ട്

ഭാവന ചിറകുവിരിച്ചു പറന്നാലും എത്തിപ്പിടിക്കാനാകാത്തവിധം വിചിത്രമാകും ചിലപ്പോൾ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ. തമിഴ്നാട്ടിലെ ജാതി വിവേചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകൾക്കും ഈ പരിമിതിയുണ്ട്. കഥയിൽ പോലും സങ്കൽപ്പിക്കാനാകാത്ത വിധം മാരകമാകും ചിലപ്പോൾ സത്യത്തിന്റെ ക്രൂരമുഖം. അര നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി നിലനിൽക്കുന്ന ദ്രാവിഡ ഭരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മേന്മ, തമിഴകം സാമൂഹിക നീതിയുടെ കളിത്തൊട്ടിലായി മാറിയതാണെന്ന അവകാശവാദമുയരാറുണ്ട്. നീതിയുടെ ആ നിർവചനത്തിൽനിന്നു പക്ഷേ, 20% വരുന്ന ദലിതുകൾ എക്കാലവും പുറത്താണ്. മറ്റെല്ലാ ജന വിഭാഗങ്ങളെയും പോലെ ദ്രാവിഡ ഭരണം ദലിതുകളുടെയും സാമ്പത്തിക ജീവിത നിലവാരത്തെ ഗുണകരമായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമെടുക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ, ദലിതുകൾ ഇന്നും അറുപതുകളിലും എഴുപതുകളിലും തന്നെ മരവിച്ചു നിൽക്കുന്നു.

മാരി സെൽവരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത, ധനുഷ് മുഖ്യ വേഷത്തിലെത്തിയ ‘കർണൻ’ എന്ന സിനിമ തമിഴ്നാട്ടിലെ ജാതിയുടെ വിചിത്ര വഴികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വീണ്ടും സജീവമാക്കുന്നു. വെട്രിമാരൻ, പാ രഞ്ജിത്ത് തുടങ്ങി ദലിത് പ്രശ്നങ്ങളെ അവരുടെ വീക്ഷണ കോണിൽ മുഖ്യധാരയിലവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ സംവിധായ നിരയിലെ വേറിട്ട ശബ്ദമാണു മാരി സെൽവരാജ്. ‘പരിയേരും പെരുമാൾ’ എന്ന അരങ്ങേറ്റ ചിത്രത്തിലൂടെ മാരി തമിഴ് തിരയുലകത്തിലെ സംസാരവിഷയമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പൊട്ടിയങ്കുളം എന്ന ദലിത് ഗ്രാമത്തിൽ ബസ് നിർത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരവും അനുബന്ധ സംഭവങ്ങളുമാണു ‘കർണൻ’ പറയുന്നത്.

തെക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ ദലിതുകൾക്കു ഇതു വെറുമൊരു കഥയല്ല. 1990കളുടെ മധ്യത്തിലെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങങ്ങളിലേക്ക് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഓർമപ്പെടുത്തലാണ്. കൊട്ടിയങ്കുളം കലാപം എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ആ സംഭവം തമിഴ്നാട്ടിലെ ജാതിവെറിയുടെ ഭീകര മുഖം വരച്ചു കാട്ടുന്നതാണ്. തൂത്തുക്കുടി ജില്ലയില കൊട്ടിയങ്കുളം സംഭവത്തിന്റെ പുനരവതരണമാണ് ‘കർണനെ’ന്ന ആരോപണം ചിത്രീകരണ ഘട്ടത്തിൽതന്നെ ഉയർന്നിരുന്നു. തേവർ സംഘടനകളുൾപ്പെടെ ഇതിനെതിരെ രംഗത്തുവരികയും ചെയ്തു. സിനിമ ഭാവന മാത്രമാണെന്നും യഥാർഥ സംഭവവുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും അണിയറ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, ഓരോ രംഗത്തിലും സംഭാഷണത്തിലും ജാതിവെറിയുടെ അടിവേരിൽ തോണ്ടുന്നുണ്ട് ‘കർണൻ’.

ആർക്കോണത്തെ കൊലകൾ പറയുന്നത്

കർണൻ സിനിമ റിലീസാകുന്നതിനു 2 ദിവസം മുൻപാണ്, ചെന്നൈയിൽനിന്നു കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെ ആർക്കോണത്തു 2 ദലിത് ചെറുപ്പക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദലിത് കക്ഷിയായ വിടുതലൈ ചിരുതൈകൾ കക്ഷിക്കു വേണ്ടി പ്രചാരണം നടത്തിയതാണു പ്രകോപനം. വടക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രധാന പിന്നാക്ക വിഭാഗമായ വണ്ണിയർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണു പ്രതിക്കൂട്ടിൽ. ഇതര ജാതിയിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം ചെയ്തതിന്, സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് വിളിച്ചു പറയുന്നതിന്, ജാതി വിവേചനത്തിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നതിന്... അങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങളാൽ തമിഴകത്ത് ദലിത് യുവാക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.

വടക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ വണ്ണിയർ സമുദായവും ദലിതരും തമ്മിലാണു പ്രശ്നമെങ്കിൽ തെക്കൻ തമിഴകത്തിൽ അതു തേവർ വിഭാഗവും ദലിതരും തമ്മിലാകുന്നു. വേട്ടക്കാർ മുഖം മാറുമെങ്കിലും ഇരകളുടെ സ്ഥാനത്ത് എല്ലായിടത്തും ദലിതരാണ്. അർജുനൻ (26), സൂര്യ (26) എന്നീ രണ്ടു യുവാക്കളാണു ആർക്കോണത്തു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണു പൊതുവായ കാരണം. എന്നാൽ, വണ്ണിയർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടയാളെ ‘ഡേയ് ’എന്നു വിളിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വഴക്കാണു പെട്ടെന്നുള്ള പ്രകോപനമെന്നു സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ഉന്നതതല സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കേൾക്കുമ്പോൾ തമാശയെന്നു കേൾക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ പോലും തമിഴകത്ത് ദലിതൻ കൊല്ലപ്പെടാനുള്ള കാരണമാണ്.

കൊട്ടിയങ്കുളത്ത് നടന്നതെന്ത്?

തൂത്തുക്കുടി ജില്ലയിലെ കൊട്ടിയങ്കുളത്തു നടന്ന സംഭവമാണു ‘കർണൻ’ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രചോദനമെന്ന ചർച്ചകൾ സജീവമാണ്. തൂത്തുക്കുടി ജില്ലയിലെ ദലിത് വാസസ്ഥലമായ കൊട്ടിയങ്കുളത്ത് 1995 ഓഗസ്ത് 31നു നടന്നതു സമാനതകളില്ലാത്ത പൊലീസ് നരനായാട്ടാണ്. എന്തായിരുന്നു സംഭവത്തിനു പിന്നിലുള്ള കാരണം? സത്യം ചിലപ്പോൾ സിനിമാ കഥകളെ വെല്ലുന്ന ദുരന്തകവും നാടകവുമാകുന്ന അപൂർവ അവസരം. ‌

തിരുനൽവേലി ജില്ലയിലെ ശങ്കരൻ കോവിലിലെ വീര സിഗാമണി സ്കൂളിൽ ദലിത് വിദ്യാർഥി തേവർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള സഹപാഠിയെ പ്രണയിക്കുന്നു. കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ദലിത് വിദ്യാർഥിയെ സ്കൂളിൽനിന്നു പുറത്താക്കുന്നു. ഇതിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്നു കുറച്ചു ദിവസം സ്കൂൾ പൂട്ടിയിട്ടു. സ്കൂൾ തുറന്നതിനു പിന്നാലെ മറ്റൊരു സംഭവം നടന്നു. സ്കൂളിലെ ഒരു അധ്യാപിക ദലിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർഥിനിയോട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച പാത്രം വൃത്തിയാക്കിത്തരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ‘ടീച്ചർ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞാൻ ഞാൻ പഠിക്കാം, എച്ചിൽ വൃത്തിയാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു’ പെൺകുട്ടിയുടെ മറുപടി. അധ്യാപിക മോശം വാക്കുപയോഗിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു പെൺകുട്ടി ക്ലാസിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിപ്പോയി; ഒപ്പം മറ്റു ദലിത് വിദ്യാർഥികളും.

സംഭവം കൈവിട്ടുപോകുമെന്നു ഭയന്ന സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ തേവർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർഥിളെ തെരുവിലിറക്കി ബസുകൾ തടയാൻ തുടങ്ങി.ഇതിനെ എതിർത്ത ദലിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ബസ് ഡ്രൈവറെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു. ദലിതുകൾ തിരിച്ചടിച്ചു. ഇതു വ്യാപകമായ അക്രമങ്ങൾക്കു വഴിവച്ചു. പൊലീസ് നോക്കുകുത്തിയായി. ചിലയിടങ്ങളിൽ ദലിതുകൾക്കെതിരായ ആക്രമണത്തിനു സഹായം നൽകിയതായും ആരോപണം ഉയർന്നു. തിരുനൽവേലി, തൂത്തുക്കുടി ജില്ലകളിൽ ഇരുവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു മാസത്തോളം ചെറു കലാപങ്ങൾ നടന്നു. ഇതിന്റെ ക്ലൈമാക്സെന്നോണമാണു കൊട്ടിയങ്കുളം സംഭവം അരങ്ങേറിയത്.

സംഭവത്തിൽ നീതി തേടിയും കുറ്റക്കാരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു തൂത്തുക്കുടി ജില്ലയിലെ കൊട്ടിയങ്കുളത്തു ദലിതുകൾ യോഗം ചേർന്നു. അതേദിവസം, ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറിയ അറുനൂറിലധികം വരുന്ന പൊലീസുകാർ ഗ്രാമവാസികളെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു.വീടുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങളിൽ മണ്ണെണ്ണയൊഴിച്ചു. കിണറുകളിൽ കീടനാശിനി തളിച്ചു. രാവിലെ 11നു തുടങ്ങിയ പൊലീസ് നരനായാട്ട് വൈകിട്ട് 3.15നാണ് അവസാനിച്ചത്.

പേരെന്താണ്? ‘ദുര്യോദനൻ’

‘കർണൻ’ സിനിമ റിലീസായതിനു പിന്നാലെ കൊട്ടിയങ്കുളം തമിഴ്നാട്ടിൽ വീണ്ടും ചർച്ചയായി. സിനിമയെ എതിർത്തും അനുകൂലിച്ചും വാദങ്ങളുയർന്നു. പഴയ മുറിവുകളിൽ ഉപ്പു പുരട്ടി വീണ്ടും കലാപമഴിച്ചുവിടുകയാണു സിനിമയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നു ചിലർ ആരോപിക്കുന്നു. സിനിമയ്ക്കു കൊട്ടിയങ്കുളവുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണു അണിയറ പ്രവർത്തകർ. എന്നാൽ, ദലിതുകൾക്കെതിരായ വിവേചനത്തെക്കുറിച്ച് സിനിമ ഓർമിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതു സ്വാഭാവികമാണെന്നു സംവിധായകൻ മാരി സെൽവരാജ് പറയുന്നു. ദലിത് വിഭാഗത്തിൽ ജീവിത നിലവാരത്തിൽ ഏറെ മുന്നിലുള്ള ദേവേന്ദ്രകുല വേളാളർ വിഭാഗമാണു കൊട്ടിയങ്കുളം വാസികൾ. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റവും അതു വഴിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റവും വഴി ജീവിത നിലവാരത്തിൽ ഏറെ മുന്നേറിയവർ. സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ട്.

ദലിതരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയരുന്നതിൽ ഇതര വിഭാഗത്തിനുണ്ടായ അസ്വസ്ഥതയാണു കലാപത്തിന്റെ യഥാർഥ കാരണമെന്നു നേരത്തെ വാദമുയർന്നിരുന്നു. ‘കർണൻ’ സിനിമയിൽ പൊടിയങ്കുളം ഗ്രാമത്തിലെ ദലിത് ബാലനോട് പൊലീസ് ചോദിക്കുന്നു. പേരെന്താണ്?. ദുര്യോധനൻ. ദലിത് ബാലനു എങ്ങിനെ ദുര്യോധനെന്നു പേരു വന്നെന്നു ചോദിച്ചു കുട്ടിയെ പൊലീസ് മർദിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ നടക്കുമോയെന്നാണോ സംശയം?. യഥാർഥത്തിൽ നടന്ന സംഭവം അറിയുമ്പോൾ ഇതല്ല, ഇതിലപ്പുറവും നടക്കുമെന്ന ബോധ്യം വരും.

ജാതി‘സ്റ്റാൻഡുകൾ’

ജയലളിത ആദ്യമായി മുഖ്യമന്ത്രിയായ കാലത്ത് വിവിധ ജില്ലകളിലെ സർക്കാർ ബസ് സ്റ്റാൻഡുൾ അതതു പ്രദേശത്തെ പ്രമുഖ ജാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേതാക്കളുടെ പേര് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. പുതുക്കോട്ടയിൽ യാദവ നേതാവായ മാവീരൻ അഴഗുമുത്തു കോനെയുടെ പേരാണു നൽകിയത്. ജില്ലയിൽ ഓടുന്ന ബസുകളെല്ലാം ആ പേരിലറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. 1996ൽ കരുണാനിധി അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷവും ഈ പതിവു തുടർന്നു.

ദേവേന്ദ്രകുല വേളാള വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചു തിരുനൽവേലി ജില്ലയിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനും ജില്ലയിലോടുന്ന ബസുകൾക്കും വീരൻ സുന്ദരലിംഗത്തിന്റെ പേരു നൽകി. എന്നാൽ, മറ്റു പ്രബല വിഭാഗങ്ങൾ ഇതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തു. കാരണമായിരുന്നു വിചിത്രം ‘ദലിതന്റെ പേരിലുള്ള ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതു ‘ഞങ്ങൾക്ക്’ നാണക്കേടാണ്’. അവഗണനയ്ക്കും വിവേചനത്തിനുമെതിരെ നിവർന്നു നിന്നു പൊരുതുന്ന ദലിതന്റെ കഥയാണ് ‘കർണൻ’ പറയുന്നത്. ആ ചെറുത്തു നിൽപ് സ്ക്രീൻ വിട്ടു മണ്ണിലേക്കിറങ്ങാൻ ഇനിയുമേറെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരുമെന്നാണു പക്ഷേ തമിഴ്നാട്ടിലെ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലം വിളിച്ചു പറയുന്നത്.

English Summary: Kodiyankulam incident of 1995 and Still Continuing Caste Battle in Tamil Nadu