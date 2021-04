‘ജീവനക്കാർ ഉറങ്ങി; സഹായിക്കാൻ ആരുമുണ്ടായില്ല’; അത്ഭുത രക്ഷ നേടി മലയാളി

മുംബൈ ∙ അഗ്നിബാധയുണ്ടായപ്പോൾ ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ ഉറക്കത്തിലായിരുന്നെന്നും രോഗികളെ സഹായിക്കാൻ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും വിരാർ ആശുപത്രി ദുരന്തത്തിൽ മരണമടഞ്ഞവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു. കെട്ടിടത്തിൽ അഗ്നിശമന സംവിധാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി.

‘‘ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ പിഴവാണ് അപകടത്തിനു കാരണം. സംഭവസമയത്ത് ഒരു ജീവനക്കാരൻ പോലും തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അഗ്നിശമന സംവിധാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവ ഉപയോഗിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താമായിരുന്നു’’ - മരിച്ച ഒരാളുടെ ബന്ധു ആരോപിച്ചു.

അപകടത്തിനു ശേഷം താൻ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചെന്നുനോക്കിയപ്പോൾ കത്തിക്കരിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മൃതദേഹങ്ങളാണു കണ്ടതെന്ന് അഗ്നിബാധയിൽ അമ്മയെ നഷ്ടമായ യുവഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ‘‘കോവിഡിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടിയപ്പോൾ ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് ഞാനാണ് അമ്മയെ വല്ലഭ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. നല്ല ചികിത്സ തേടിയാണ് എത്തിയത്. വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്കാണ് കാലെടുത്തു വയ്ക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു’’ - അവർ പറഞ്ഞു.

വിരാറിലെ ആശുപത്രി തീപിടിത്തം ഡിജിപി അന്വേഷിക്കും. ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾക്ക് എല്ലാ ആശുപത്രികൾക്കും സർക്കാർ നിർദേശം നൽകി. എസി യൂണിറ്റുകളിൽ കൃത്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കാത്തതാണ് ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം. കോവിഡ് രോഗികളുള്ളതിനാൽ പുറമേ നിന്നുള്ള ടെക്നിഷ്യൻ ഐസിയു അടക്കമുള്ള യൂണിറ്റുകളിൽ കയറിയുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കു വിമുഖത കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനമുള്ള ഒട്ടേറെ ജീവനക്കാർ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്കു പലായനം ചെയ്തതിനാൽ അറ്റുകുറ്റപ്പണിക്ക് ആൾക്ഷാമവുമുണ്ട്. വിരാറിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തിയ മന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയോട് മരണമടഞ്ഞവരുടെ ബന്ധുക്കൾ തട്ടിക്കയറി.



ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ മൂലമാണ് തീപിടിത്തമെന്നു ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു. ഫയർ ഓഡിറ്റിങ്ങ് നടത്തുമെന്നും വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി ഉറപ്പേകി. ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയതിനെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രിക്കു പൊലീസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തി.

ജനറൽ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി; മലയാളിക്ക് ജീവിതം തിരികെ കിട്ടി



മുംബൈ ∙ രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ഐസിയുവിൽ നിന്നു ജനറൽ വാർഡിലേക്ക് സുരേഷ്കുമാറിനെ മാറ്റിയ ദൈവനിശ്ചയത്തിനു മുന്നിൽ നമിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കൾ. വിരാറിലെ വിജയ് വല്ലഭ് ആശുപത്രിയിൽ 13 കോവിഡ് ബാധിതർ വെന്തുമരിച്ച ഐസിയുവിലാണ് പാലക്കാട് കോട്ടായി ആനിക്കോട് സ്വദേശിയായ സുരേഷ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ചയാണ് ജനറൽ വാർഡിലേക്കു മാറ്റിയത്.



അഗ്നിബാധയുണ്ടാകുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത നിലയിലുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ പിന്നീട് മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. സുരേഷ് ഇന്ന് വല്ലഭ് ആശുപത്രി വിടാനിരിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് സഹോദരൻ മണി പറഞ്ഞു. എസി മെക്കാനിക്കായ സുരേഷ് വിരാർവെസ്റ്റ് കാമൺവാല കോംപ്ലക്സ് നിവാസിയാണ്.

പുലർച്ചെ സംഭവമറിഞ്ഞ് എത്തിയ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സിങ് സൂപ്രണ്ട് തൊടുപുഴ സ്വദേശി ലേഖ രാജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നഴ്സുമാർ മറ്റു രോഗികൾക്ക് വേണ്ട ശുശ്രൂഷ നൽകുകയും ഓക്സിജൻ സഹായം വേണ്ടവരെ സമീപ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റുകയുമായിരുന്നു.

English Summary : ' No one was there for help', says relatives of those died in Mumbai Virar fire